La previa | Un Arteixo-Silva exento de urgencias

Iker Castro (i) y Pablo Carro (d), jugadores de Arteixo y Silva, posan con sus camisetas antes de su charla con DXT Campeón PATRICIA G. FRAGA

El curso regular del grupo 1 de Tercera RFEF terminará a lo grande mañana, con el ascenso directo y dos plazas de playoff todavía en disputa. Nada en juego hay en el duelo adelantado, un Atlético Arteixo-Silva (Ponte dos Brozos, 18.00 horas) que sirve a los locales para preparar la postemporada. Los visitantes disputan su último partido, pero jugarán indirectamente dentro de algo más de un mes. Ahí su permanencia estará en manos de la suerte o desgracia del equipo gallego que se mida a un conjunto catalán con una plaza en Segunda RFEF en el aire.

Ambos equipos llegan en un gran momento al choque. El Arteixo ha ido escalando en la tabla hasta una tercera posición que aseguró la semana pasada tras ganar al Céltiga. En sus últimos trece partidos venció once, empató uno y tan solo cayó una vez. Por su parte, el Silva lleva tres triunfos consecutivos y se ha quedado muy cerca de pelear algo que parecía impensable hace unas semanas, el puesto del Viveiro. Sí ha logrado no terminar en la zona de descenso, pero su 15ª plaza y el descenso de la Sarriana en Segunda RFEF le sitúa en riesgo de posible arrastre. Necesita que haya un ascenso gallego en playoff.

Posi, entrenador del Arteixo, confirma que tiene a toda su plantilla disponible para el partido. La única duda es la del central Tomé, pero lo normal es que pueda tener unos minutos. El técnico trata de gestionar los esfuerzos, buscando el equilibrio para que nadie llegue cargado al playoff, sin caer por ello en la falta de ritmo.

Tiene muchas más bajas el Silva, que ve condicionado su once y la posibilidad de rotar por eso. Los centrocampistas Máquez y Montero no llegan a tiempo y se suman a las bajas de larga duración de los defensas Brais Lema y Nico Rosas y del mediocentro Álex Ares. Además, el extremo Nico Mosquera es duda.

Quienes apuntan a tener su oportunidad son los porteros menos habituales: José Hevia en el caso del Arteixo y un Darío Barbera que se estrenaría con la camiseta del Silva.

Revulsivos estrella

También es probable que sean de la partida Iker Castro y Pablo Carro, jugadores que no han tenido demasiadas oportunidades desde el inicio, pero que siempre han contado con minutos. Ambos se sientan con DXT Campeón para hacer balance de la temporada, hablar del rol de revulsivo y mirar hacia lo que está por venir.

“La primera vuelta es un poco lo que te esperas cuando el objetivo es salvarte. En la segunda conseguimos muchas victorias, pocas derrotas y también pocos empates, que es lo que nos frenó al principio. Si me lo hubieran dicho antes de terminar la primera vuelta, no me lo creería”, reconoce Iker Castro, extremo del Arteixo.

Con matices, no es muy distinto el análisis del centrocampista Pablo Carro sobre la temporada del Silva: “Hay dos partes claras también. Nos costó mucho empezar; vivíamos de las sensaciones, que eran buenas, pero no acababan de llegar los puntos. Con la llegada de Diego Armando, costó la adaptación a un fútbol muy distinto, pero cuando lo entendimos empezamos a sacar puntos. Seguimos viviendo de alguna sensación, por partidos que se nos escapaban en el añadido, pero ahora nos quedamos con la sensación de que nos faltó un mes más”.

"Salir unos minutos me beneficia por el tipo de juego que tengo" Iker Castro, extremo del Atlético Arteixo

Carro profundiza en lo que cambió tras el relevo en el banquillo a partir de la décima jornada. “El sistema ya era totalmente diferente. Noé proponía una presión muy alta y constante durante los 90 minutos, con marcajes al hombre y muchas transiciones. Diego optó por un fútbol algo más combinativo con cinco defensas. La idea era crecer desde atrás para poder combinar más arriba y llegar con más tranquilidad. Creo que nos vino bien el cambio por el tipo de jugador que acabamos teniendo con el paso de las jornadas”, apunta el centrocampista.

Esta es la quinta temporada completa de Iker Castro en el primer equipo del Atlético Arteixo. Ha disputado 27 partidos, ocho de ellos desde el inicio, desarrollando un rol de revulsivo que ya le había tocado en anteriores cursos. “En parte a mí me beneficia por el tipo de juego que tengo: eléctrico, de cortar, presionar fuerte... A todos nos gustaría jugar de titular, pero también hay que darse cuenta de que los cambios muchas veces revolucionan el partido y, si das ese plus, también es satisfactorio”, reflexiona el extremo, autor de dos goles este curso.

“Soy de Arteixo, jugué desde pequeño en este campo. Estar delante de familia, amigos y gente con la que jugué en categorías inferiores es un orgullo. A nivel personal, me beneficia tener espacios abiertos y grandes para poder cortar”, añade Iker, que también pasó por la cantera del Deportivo, donde le entrenó el propio Posi.

"Mi cambio fue al entender que tenía que aportar un granito de arena"

Por su parte, Carro vive su tercer curso en el Silva y tuvo minutos en 24 partidos y fue titular en seis de ellos: “Me costó un poco más que a Iker porque no tengo ese cambio de ritmo en ataque, pero mi cambio de mentalidad fue aceptar el rol de no querer cambiar el partido, sino aportar un granito de arena a lo que se está haciendo. A veces quieres hacer de más y acaba siendo lo contrario, que te cansas más, no aportas y el día siguiente es un poco lo mismo. La idea es aportar lo poco que puedas en función de lo que demande el equipo y lo que te pidan”.

La temporada de Carro ha estado marcada por algunas lesiones. Una a final de la pretemporada le lastró y también se encontró con una luxación de hombro y una rotura de nariz. Esta fue la más reciente y le ha obligado a llevar una máscara protectora en las últimas jornadas: “No es tan incómoda como pensaba; sobre todo me quita visión con la conducción de balón. Me toca simplificar un poquito más la toma de decisiones y ya está”.

Esto casa bien con el juego que debe practicar en A Grela. “Al contrario de lo que pueda parecer, es un campo en el que me gusta jugar. No por cómo está el terreno de juego, que en los botes cambia mucho, pero creo que me manejo muy bien en espacios reducidos. Me siento cómodo cuando el balón está abajo. Luego en las disputas haré lo que pueda, molestaré”, bromea.

Por último, ambos ven el futuro con optimismo. Iker sueña con el ascenso por la buena dinámica con la que llegan; Carro ve posible la salvación. El del Silva espera depender del Compos o el propio Arteixo.

En corto

- ¿Quién va a ganar la Liga? Iker Castro: "Arosa" / Pablo Carro: "Arosa".

- ¿Qué dos equipos se meten en playoff este domingo? I. C.: "Estradense y Boiro" / P.C.: "Estradense y Somozas".

- ¿Quién empezó a poner la canción con la que siempre celebran? I. C.: "Lamas. Fue ya a principio de temporada y fue pillando fama (risas)".

- ¿Cuál es la del Silva? P. C.:"Desde que yo estoy aquí ha sido 'He llorado', de Juan Magán".

- ¿En manos de quién le gustaría estar para la salvación? P. C.: "Siempre estamos pensando en el Compos porque es el transatlántico de la categoría, pero si pasan ellos (Arteixo), que para mí es la segunda opción, creo que lo pueden hacer muy bien por como de enfocado está el equipo".

- Un resultado para el derbi: I. C.: "Victoria nuestra, pero no sé que resultado decir (risas)" / P. C.: "Un 1-2 para nosotros".

Alineaciones probables

Atlético Arteixo: José Hevia - Iván Vázquez, Agulló, Aller, Berrocal - Naya, Queijeiro - Lamas, Pablo Martínez, Iker Castro - Rojo

Silva: Barbera - Bili, Moure, Seydi - Álvaro Rey, Baldo, Carletto, Carro, Parafita - Iago Pérez, Rodri Alonso