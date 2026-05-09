La previa | El ascenso espera a un Victoria que afronta la vuelta en ventaja

Valeria Trashorras, lateral izquierda del Victoria, durante el partido de ida @RZCANTERA

Llegó la hora de la verdad para el Victoria, que este domingo se juega el ascenso a Segunda RFEF ante el Real Zaragoza (Leyma, 11.30 horas). El 1-2 de la ida permite afrontar el partido con optimismo, pero el equipo sabe que necesita un empate o triunfo durante los 90 minutos para no depender de una prórroga en la que la ventaja sería del rival. Si el duelo se va al tiempo extra y no se rompe la igualdad, el éxito sería para las mañas por su mejor posición liguera.

Con la única baja de la centrocampista Andrea, lesionada de larga duración, el Victoria no va a salir a especular. “Me espero un partido en el que van a intentar un juego combinativo. Tenemos que hacer una presión alta y buena, ganar muchos duelos individuales y que se juegue mucho tiempo en campo contrario. Debemos estar muy atentas al balón parado y a los primeros quince minutos de cada tiempo para no conceder nada. La idea es ir a por el partido sin mirar el resultado que nos trajimos de la ida”, valora el técnico Javi Angeriz.

Por su parte, Sergio Aréjula, entrenador del Zaragoza, se agarra al nivel de su equipo: “En el primer partido, la clave estuvo en el balón parado. Así llegaron los tres goles. Si esta vez lo vuelve a ser, esperamos que sea a nuestro favor. Vamos con ilusión, ganas y confianza. Tenemos capacidad y jugadoras y creemos que podemos hacer una vuelta como para remontar”.

Alineaciones probables

Victoria CF: Ainhoa - Amado, Albita, Rio, Valeria - Alma, Lau, Peque - Cascón, Candela, Nuria

Real Zaragoza: Gema - Daniela Torres, Inés, Adriana, Vega - Lucía, Daniela García, Ixeia - Alejandra, Cecilia, Lasheras