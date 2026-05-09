Arteixo y Silva firman tablas en el epílogo liguero (2-2)

Raúl Melo, extremo del Silva, trata de desbordar a Seydi, central del Silva GERMÁN BARREIROS

Atlético Arteixo y Silva terminaron la Liga con empate (2-2) tras un partido de dos partes muy diferenciadas. Fueron mejores los visitantes tras el descanso, lo que les hizo acreedores de igualar la renta de dos goles que había construido el equipo rojiblanco, que cumplió con el trámite y llega en gran dinámica al playoff (once triunfos, dos empates y una derrota en los últimos catorce partidos). Ahora solo falta conocer el lugar a donde se desplazará el próximo fin de semana para iniciar el camino hacia el sueño del ascenso a Segunda RFEF. Será A Estrada si el Estradense cumple en casa ante el Barco.

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Como era de esperar, el Arteixo presentó un once mucho más alternativo: hasta siete novedades con respecto al equipo que partió de inicio en el 2-3 frente al Céltiga que certificó la clasificación para los playoffs. Por parte del Silva, tres modificaciones. El guardameta Darío Barbera tuvo la oportunidad de debutar y, ante la ausencia por molestias de Máquez, Baldomar pasó al centro del campo, dejando hueco en la delantera para Iago Pérez. No fue el único cambio en la delantera, donde Rodri Alonso relevó a Joao Paulo.

Las primeras aproximaciones al área llegaron mediante saques de banda largos de Moure, uno por cada perfil, pero para hablar de una ocasión de peligro hubo que esperar hasta el minuto 13, cuando Rojo saltó más alto que nadie en el área y obligó a un palmeo a córner de Barbera. Una ocasión que nació de un saque de esquina botado por Lamas y que precedió a otro de Queijeiro desde el costado opuesto. También tuvo su peligro, con un testarazo de Hugo García que se perdió por línea de fondo.

No había nada en juego en lo clasificatorio, pero ambos equipos iban fuertes a la disputa. Uno quería llegar en forma al playoff y el otro terminar de la mejor manera posible. Y así, bajo un tremendo aguacero provocado por una tormenta primaveral, cayó el 1-0. Obra de Iker Castro, que recibió un buen pase en profundidad y orientó bien el interior para sortear la salida del portero del Silva.

El gol acrecentó el dominio del Arteixo e hizo caer un poco al conjunto de A Grela. Continuaron las ocasiones, como un tiro de Rojo desde fuera del área que se marchó junto al palo derecho de la meta de Barbera. Y también llegó el 2-0 antes del descanso.

Trata Posi de meter a todos los jugadores posibles en la dinámica positiva y, de no mediar lesión, el partido habrá ayudado a Lamas a ello. El polivalente jugador vigués cayó a banda derecha y, cercano a la línea de fondo, se tiró al suelo para rebañar el balón. Tras ello, sacó un pase con el exterior que no pudo aprovechar Iker Castro, pero sí Iván Vázquez al rechace con un tiro seco. El lateral tuvo premio a su fe apareciendo en el área.

Tres cambios de Excel y uno obligado

La idea del técnico del Arteixo era repartir minutos y, tras el descanso, salieron tres jugadores claves: Marcos Aller, Agulló y Fabio. Se reservaba dos ventanas el de Sada, pero a los cinco minutos de la reanudación tuvo que gastar la primera por unas molestias de Lamas. Entró Melo, que pasó a actuar por derecha en una línea de tres cuartos donde Naya era el enganche.

En el Silva, la única permuta fue la de Adri Vázquez por Carletto, lo que implicó que Moure pasara al centro del campo. El equipo salió con intención de recortar distancias y no anduvo muy lejos en un disparo desde fuera del área de Baldomar.

Los de Diego Armando García iban a encontrar premio a no dejarse ir en el minuto 60. Apertura a banda izquierda para Rodri Parafita y centro del carrilero que atacó de volea Iago Pérez para mandar el balón con su zurda al fondo de la red. El delantero es uno de los muchos que se enfrentaron a su exequipo.

Iba a dar Posi media hora a Jota y Diego Armando la oportunidad en los diez últimos minutos tanto al tercer portero Buján como a los defensas Estramil y Fiuza, que pasaron casi toda la temporada en el dique seco.

Y siguió haciendo méritos el Silva para marcar. Se quedó cerca de aprovechar un balón peinado Álvaro Rey y Hevia realizó una buena intervención a tiro de Parafita. Justo el hombre que, a los 90 de juego y tras una buena parada de su compañero Buján, rescató un punto para el Silva. Termina con once puntos de los quince últimos un equipo que sabrá dentro de algo más de un mes si continúa en Tercera RFEF.

Quizá el azar quiera que esté en manos del propio Atlético Arteixo. Por ahora toca celebrar la histórica clasificación a la fase de ascenso, algo que sucedió tras el pitido final. Los jugadores saltaron al campo con una camiseta conmemorativa y, bajo la batuta de Pablo ‘Poseidón’ Agulló, “abrieron las aguas del playoff”.

Atlético Arteixo 2-2 Silva

Atlético Arteixo: José Hevia; Iván Vázquez (Marcos Aller, m.46), Tomé (Agulló, m.46), Hugo García, Berrocal; Naya, Queijeiro; Moreta (Jota, m.60), Lamas (Melo, m.51), Iker Castro (Fabio, m.46); Rojo.

Silva: Barbera (Buján, m.80); Bili (Fiuza, m.80), Moure, Seydi; Álvaro Rey (Estramil, m.80), Baldo, Carletto (Adri Vázquez, m.46), Carro, Parafita; Iago Pérez, Rodri Alonso (Joao Paulo, m.65).

Goles: 1-0, m.25: Iker Castro; 2-0, m.40: Iván Vázquez; 2-1, m.61: Iago Pérez; 2-2, m.90: Parafita.

Árbitro: Estévez Blanco (Ourense). Amonestó a Naya (m.85), del Atlético Arteixo; y a Baldomar (m.76), del Silva.

Incidencias: Partido correspondiente a la 34ª jornada del grupo 1 de Tercera RFEF, disputado en Ponte dos Brozos ante unos 300 espectadores.