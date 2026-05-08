El Victoria se agarra a su sólida defensa y un gol muy repartido
Doce jugadoras distintas han marcado en un equipo que concede 0,61 tantos por partido
Con una ventaja de 1-2 de la ida, el Victoria CF espera certificar este domingo ante el Real Zaragoza (Leyma, 11.30 horas) su ascenso a Segunda RFEF. No será fácil, pues enfrente está un rival que ha firmado una magnífica temporada, pero el equipo coruñés encuentra en la estadística dos motivos para el optimismo: ha concedido 0,61 tantos de media en lo que va de curso y tiene un gran abanico de goleadoras. Si una jugadora no está acertada, puede aparecer otra al rescate. Hasta doce han sido capaces de mandar el balón al fondo de la red.
El Victoria terminó las 22 jornadas de Liga con trece goles en contra, una cifra que se vio incrementada en uno más tras el logrado por Inés para el Real Zaragoza en el último instante del partido de ida.
Y eso que la temporada no empezó de la mejor forma en este apartado. En tan solo dos partidos, frente a Bergantiños y Friol, las ‘cebras’ encajaron ya cuatro tantos. Llegó después una racha de nueve partidos sin encajar, clave para su final exitoso. Después, el equipo recibió cinco tantos en cuatro partidos y acabó con solo tres goles en contra en los siete últimos.
Otro aspecto que da pie a creer en el ascenso del Victoria es su capacidad para hacer gol. Su máxima artillera es Candela Vázquez, que con 17 tantos quedó segunda en el pichichi a solo un tanto de Yoleidis Lizcano (Friol).
También han aportado un buen número Cascón (nueve), Nuria (seis) —autora de un gol ante el Zaragoza— o Lucía Lorenzo y Sofía (cinco). Les sigue la central Rio (tres), que marcó el segundo en tierras aragonesas. Peque, Blanca y Maca han hecho dos; por uno de Pereira, Lau y Merino.