Los posibles ascensos de este fin de semana en el fútbol coruñés: cinco equipos dependen de sí mismos

El Carral, equipo que puede ascender este domingo en Pontedeume, durante un partido de esta temporada ante el Galicia Mugardos GERMÁN BARREIROS

No hay mes como el de mayo para el fútbol. Ahí se deciden los grandes títulos, pero también los ascensos. Y en el fútbol coruñés abundan los equipos con opciones de celebrar este fin de semana que pasan al siguiente nivel. Cinco de ellos, Victoria Femenino, Ural Juvenil, Carral, Ciudad Jardín y Visantoña, dependen de sí mismos para lograrlo con una jornada de margen.

La del Victoria Femenino es la cuenta más sencilla. Está inmerso en el playoff de ascenso a Segunda RFEF, que se disputa a una única eliminatoria y afronta el duelo de este domingo ante el Real Zaragoza (Leyma, 11.30 horas) con la ventaja que le da el 1-2 de la ida. En caso de empate o triunfo logrará el ascenso. Si el duelo se marcha a la prórroga, la mejor posición en Liga regular da ventaja al equipo aragonés. Sería el vencedor, sin necesidad de penaltis, de terminar los 120 minutos ganando por un gol. A partir de aquí, son más los equipos implicados.

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Liga Nacional Juvenil (Grupo 1) : 3º. Ural (65), 4º. Victoria (61), 5º. Coruxo (59), 6º. Choco (58).

Los dos primeros clasificados del grupo 1 ascienden a la División de Honor, máxima categoría del fútbol juvenil. Ahí terminarán los filiales de Celta y Deportivo, por lo que serán tercero y cuarto quienes lo consigan. Y ahí aparecen los coruñeses Ural Español y Victoria, que podrían relevar al descendido Montañeros.

Ambos cuentan con opciones de subir en la penúltima jornada, pero solo el Ural depende de su buen hacer. El equipo que dirige José Manuel Fernández, ‘Roupi’, aventaja en seis puntos al Coruxo, quinto clasificado. Como tiene el golaveraje perdido, necesita un punto más para ser equipo de División de Honor y lo intentará lograr este domingo en el campo del Bertamiráns (Municipal de Bertamiráns, 16.15 horas), equipo que pelea por la permanencia. Sumar le permite no hacer más cuentas, pero podría ni siquiera tener que hacerlas si el Coruxo cae el sábado en casa ante la UD Ourense, noveno clasificado.

Más complicadas son las opciones de un Victoria que sabe que, de vencer los dos partidos restantes, será de División de Honor. Para lograrlo sin necesidad de la última jornada debe haber empatado o perdido el Coruxo y ha de no ganar el Choco en casa a un Atlético Arteixo que lucha por salvarse. Todo ello contando con que las ‘cebras’ harán los deberes el domingo ante el colista y ya descendido Lérez (Leyma, 16.00 horas).

En la última fecha, el Ural recibe al Boiro (14º), el Victoria visita al Atlético Arteixo (11º), el Coruxo va al campo del Areosa (7º) y el Choco se desplaza a Santiago para jugar contra el Conxo (12º).

Primera Futgal (Grupo 1) : 1º. Carral (67), 2º. Galicia Mugardos (63), 3º. Sporting Meicende (63).

Otro equipo que cuenta con bola de partido este domingo es el Carral. En el grupo 1 de la Primera Futgal asciende directo el primer clasificado y disputan el playoff el segundo y el tercero. La batalla está entre el equipo de O Castro, Galicia Mugardos y Sporting Meicende, con algunas opciones de playoff para el Olímpico, que cuenta con 57 puntos.

Para ser equipo de Preferente este mismo domingo, el Carral necesita una victoria en el campo del Eume (A Gándara, 18.00 horas). No tiene nada en juego el equipo que dirige el exdeportivista Jaime Sánchez, que con un triunfo frustraría el alirón del líder. El empate solo le valdría al Carral si, horas antes, Meicende y Mugardos empatan en su duelo directo.

En la última jornada, el Carral recibe al Perlío (8º), el Mugardos se enfrenta en casa al Olímpico (4º) y el Meicende visita al colista y ya descendido As Pontes (18º).

Segunda Futgal (A Coruña | Grupo Único) : 1º. Sada (63), 2º. Almeiras (62), 3º. Xuventude Dorneda (60), 4º. Atlético Castros (59), 5º. Suevos (58).

Al tener el golaveraje perdido con el Xuventude Dorneda, el Sada no depende de sí mismo para asegurar en la penúltima jornada uno de los dos puestos de ascenso. Esos son los cupos de un grupo 1 de Segunda Futgal donde del tercero al quinto disputan playoffs.

Para aumentar sus opciones de lograrlo este domingo, lo primero que debe hacer el Sada es vencer en el campo del ya salvado Ozacesuras (O Loureiro, 12.15 horas). Si lo consigue, necesita que el Almeiras no le gane en casa al Curtis, que pelea por la permanencia; o que el Xuventude Dorneda empate o pierda en el campo del desahuciado Sporting Ciudad.

Las cuentas son prácticamente imposibles en caso de empate, pero las matemáticas abren una posibilidad: derrota del Dorneda y pinchazos de Atlético Castros y Suevos ante Marino y Once Caballeros, respectivamente.

El Sada termina la temporada en casa contra el Marino (10º), el Almeiras visita al Once Caballeros (9º), el Dorneda juega como local ante el Suevos (5º) y el Atlético Castros recibe al Liceo de Monelos (7º).

Tercera Futgal (A Coruña | Grupo 1) : 1º. Ciudad Jardín (74), 2º. Maravillas (72), 3º. Xuventude Laracha (69).

Esta categoría cuenta con tres grupos coruñeses en los que el sistema de competición es idéntico: el primero asciende directo, el segundo va al playoff y el mejor tercero obtiene el cuarto billete para la promoción.

En el grupo 1, todo puede quedar definido en un duelo directo entre los dos primeros clasificados. Si el Ciudad Jardín vence al Maravillas (A Grela, 20.00 horas) el domingo, será equipo de Segunda Futgal. En caso de que no, mirará a una última jornada en la que recibe al Sin Querer, cuarto clasificado. El Maravillas visita al Xuventude Laracha, el otro equipo que aún cuenta con opciones matemáticas de ser campeón.

Tercera Futgal (A Coruña | Grupo 2) : 1º. Carnoedo (68), 2º. Unión Campestre (65), 3º. Atlético San Pedro (62).

Para ascender a Segunda Futgal este domingo, el Carnoedo necesita ganar en el campo del Mercurio (Iñás, 18.00 horas) y que el Unión Campestre pinche en casa ante el Atlético Perillo (4º) en un partido que arranca 30 minutos antes. También le vale empatar y que los de Montrove pierdan.

En la última fecha, el Carnoedo recibe al Larín (12º), el Unión Campestre se desplaza a Oleiros para medirse al Santa Cruz (7º) y el Atlético San Pedro, equipo que todavía cuenta con opciones matemáticas de promocionar directo, visita al Sporting Cambre B (10º).

Tercera Futgal (A Coruña | Grupo 3) : 1º. Visantoña (70), 2º. Teixeiro (67), 3º. Bergantiños B (63).

Solo son dos los equipos con opciones de campeonato en el grupo 3, donde el Visantoña tiene en su mano ascender este mismo domingo: debe ganar en el campo de un San Martiño (O Roxo, 17.00 horas) que marcha noveno y no se juega nada. El empate solo le valdrá si el día anterior el Teixeiro no se impone en el campo del Vizoño B. En caso de que pierda, el Visantoña certificará su ascenso el propio sábado.

Si todo queda abierto para la última jornada, el calendario marca que el Visantoña recibe al Vilasantar (8º) y que el Teixeiro juega como local ante el Aranga (6º).

Así está la situación en el fútbol costeiro

También puede haber un ascenso este fin de semana en el fútbol costeiro, que cuenta con un grupo propio en Segunda Futgal. El aspirante es un Xallas que necesita ganar en el campo del Corcubión (Novo Cubeleiro, 18.00 horas) y que el San Lorenzo pinche en Outes en un duelo que dará inicio una hora antes. También le sirve empatar en caso de que caiga el San Lorenzo y pinche el Baio —a cuatro puntos— en su visita al Cabana (5º).

Por su parte, el Club do Mar está mano a mano con el Arzúa en el grupo 2 de Primera Futgal. El equipo dirigido por Dani Sánchez está a un triunfo de asegurar su clasificación para el playoff y, para ascender directo, necesita hacer un resultado mejor al del Arzúa, con quien empata a 63 puntos, o terminar con mejor golaveraje general (están +34 por el +44 del rival). Al Club do Mar le resta jugar ante Vizoño (7º) y Tordoia (10º); mientras que el Arzúa debe enfrentarse a Queixas (11º) y Praíña (8º). Todos ellos sin nada en juego.