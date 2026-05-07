Así afecta el descenso de la Sarriana a las divisiones inferiores

Silva-Sarriana de la temporada 2023-24 en Tercera RFEF ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El pasado domingo, la Sarriana consumó su descenso a Tercera RFEF. Y como siempre que un gallego pierde dicha categoría, las divisiones inferiores se ven afectadas por ello. La buena noticia es que por el momento no hay ningún arrastre confirmado y que hay posibilidad de terminar la temporada sin ninguna caída extra que lamentar.

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- Un descenso desde el que parte todo: La llave de los arrastres está en la Segunda RFEF. Cuantos más equipos gallegos ocupen las cinco últimas posiciones —o desciendan en playout—, peor para el conjunto del fútbol autonómico. Esta campaña formaban parte del grupo 1 los siguientes equipos: Fabril, UD Ourense, Coruxo, Bergantiños y Sarriana. Solo el último, a causa de un tramo final con tres derrotas, ha terminado en puestos de descenso. El hecho de ser uno pone en marcha el efecto mariposa, pero no asegura ningún arrastre, algo que sí pasaría si fueran dos o más.

- Compás de espera para el Silva... y el resto: La gran reacción del Silva en Tercera RFEF sirvió para evitar el descenso directo, pero un épico triunfo del Viveiro en el campo del Alondras le ha impedido llegar a la última jornada con opciones de evitar el 15º puesto, de posible arrastre. Desde este momento está en manos del equipo gallego que supere en el playoff las dos eliminatorias autonómicas y se la juegue a nivel nacional contra una escuadra del grupo catalán. Si ahí vence el equipo adscrito a la RFGF, cualquier arrastre quedará neutralizado. En caso de derrota, el Silva descenderá a Preferente, categoría en la que caería un equipo más.

- El grupo del Victoria, en mejor situación que el otro: En el peor de los escenarios, el arrastre no sería por defecto en el grupo 1 por mucho que cayera el Silva. Los criterios geográficos fueron derogados en agosto de 2023, por lo que no se iría a Primera Futgal el 14º del antiguo grupo Norte. De hecho, es lo menos probable ahora mismo. Las bases de Preferente Futgal establecen que, llegado el caso, pierde la categoría el 14º con peor coeficiente y, a falta de dos jornadas, el Dumbría (grupo 1) cuenta con 37 puntos, por los 33 del Choco (grupo 2).

Esto significa que el Victoria, también con 37 puntos, se encuentra a un triunfo de garantizar matemáticamente que no terminará en puesto de posible arrastre. La combinación más sencilla para que su salvación sea oficial antes de la última jornada pasa por ganar en el campo del Dubra y que el Burela no haga lo propio en Órdenes.

- No habrá ningún arrastre en la Primera coruñesa: La dinámica es exactamente igual en la categoría inferior, donde también quedan dos fechas, con la salvedad de que son seis los grupos. Son tres los descensos ya contemplados y, en caso de arrastre, caería el 15º con peor coeficiente. Por ello, ya es posible aseverar que en ningún caso será el del grupo 1, donde el Oza Juvenil ocupa dicha posición con 33 puntos. Tampoco en los grupos 3, 4 y 6 corren ya ningún tipo de riesgo. Todo hace indicar que esa plaza irá para el 5, donde el Valiño, 15º, tiene tan solo 25 puntos. En el grupo 2, el Bastavales cuenta con 30 unidades, por lo que también están en peligro de arrastre.

- La Segunda Futgal se rige por criterios geográficos: Donde hay más riesgo es en el grupo coruñés de la Segunda Futgal, que se rige por los antiguos criterios geográficos. Sean quienes sean (Marte, Imperátor, Oza Juvenil, Sporting Coruñés o Ural), dos equipos herculinos irán a parar a esta Liga de Segunda, por lo que en principio se añaden dos descensos más a los dos ya contemplados. La única forma de evitarlos es mediante ascensos en playoff de equipos de este mismo grupo.