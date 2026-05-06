Ya se conoce el día de las finales de la Copa de A Coruña

El Paiosaco obtuvo el pasado jueves ante el Club do Mar su pase a la final masculina RAÚL LÓPEZ

Jueves 21 de mayo. Es la fecha ya confirmada para las finales de la Copa de A Coruña, que en su IV edición femenina medirá al Victoria B con el Atlético San Pedro y en la LXXXIII masculina enfrentará a San Tirso y Paiosaco. Ambos duelos, como es habitual, tendrán lugar en el Estadio de Riazor.

Las bases de la competición establecían que las finales tendrían lugar la semana del 18 de mayo en función de la disponibilidad de Riazor. Finalmente, el día elegido ha sido el jueves, con el horario aún por confirmar. Atendiendo a temporadas anteriores, es probable que el partido femenino arranque a las 18.00 horas y el masculino a las 20.30 horas.

De los cuatro candidatos, tres de ellos saben lo que es ganar la competición. El Victoria B es el indudable dominador en categoría femenina (campeón en 2024 y 2025 y subcampeón en el debut de 2023). Por su parte, el Atlético San Pedro está ante su primera final. En categoría masculina, el San Tirso es tricampeón (1981, 2019 y 2024), mientras que el Paiosaco se ha hecho con el trofeo en cuatro ocasiones (1973, 1984, 2017 y 2018).

La semana escogida no es casualidad y tiene que ver con un intento federativo de redistribuir mejor el calendario y evitar coincidencias con los distintos playoffs de las categorías masculinas. La Liga regular de Preferente llegará a su fin el domingo 17, pero el San Tirso —ya clasificado para la postemporada— no afrontará la ida de las semifinales hasta el domingo 31 de mayo. En la Primera Gallega Arzúa-Ulloa, a la que pertenecen Victoria B y Atlético San Pedro, sí se disputará jornada (la penúltima) el domingo 24 de mayo, por lo que no era posible celebrar la final más allá del jueves.