Carla Riomao: "No teníamos dudas de que íbamos a competir el partido"

Carla Riomao 'Rio' controla el balón durante el Orzán-Victoria de esta temporada Carlota Blanco

El Victoria está a un paso de hacer historia. El equipo coruñés se encuentra a tan solo noventa minutos de ascender a Segunda RFEF, el tercer escalón del fútbol femenino a nivel nacional. El sorteo fue caprichoso y le enfrentó a un equipo superior, al menos a nivel presupuestario, como es el Zaragoza. La ida se disputó el pasado domingo en la ciudad deportiva del equipo maño, a donde las coruñesas salieron con desparpajo y consiguieron traerse un 1-2 a su favor de vuelta hacia A Coruña.

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Fue un duelo intenso en el que ambos equipos, ante el desconocimiento del rival, salieron a tantearse en un inicio. El Victoria logró hacerse con el control y antes del descanso Nuri hizo el 0-1 a la salida de un córner. Tras el paso de vestuarios, el equipo entrenado por Javi Angeriz fue ambicioso y quiso más, encontrando su premio de nuevo a balón parado, en esta ocasión gracias a un remate de Carla Riomao ‘Rio’. “El balón quedó medio muerto, pensé que lo tenía que meter como fuese y así fue. En ese momento, cuando vi el balón dentro, sentí una cantidad de emociones indescriptible y lo primero que hice fue celebrarlo con mis compañeras, ya que el gol fue gracias al trabajo de todo el equipo”, recuerda. A pesar de que el Zaragoza recortó distancias en los instantes finales, las jugadoras del Victoria regresaron a A Coruña “muy contentas con el resultado y el trabajo”.

Para el partido vuelta no habrá que esperar mucho, ya que se disputará este mismo domingo a las 11.30 horas en el campo de la Leyma, donde las cebras han disputado la mayoría de sus encuentros como local de esta temporada. “Vamos a por todas y con la afición a favor siempre es un plus. Además, viendo resultados anteriores, solo hemos perdido un partido en Leyma, por lo que estamos motivadas para hacer un buen papel”, afirma Rio. A pesar del resultado favorable, Carla no es de especular de cara a la vuelta: “Yo, sinceramente, soy de las que les gusta salir a ganar siempre y creo que el equipo también, por lo que iremos con todo y a por todas”. “No tenemos ninguna clave diferente. El plan de partido es el mismo que el de ida: salir a darlo todo, luchar cada balón como si fuese el último, tener dominio y presión. En resumen, lo que llevamos haciendo toda la temporada”, añade.

Rival potente

Carla Riomao durante un Victoria-O Val de esta temporada Germán Barreiros

Ninguno de los posibles rivales del Victoria en la eliminatoria por el ascenso iba a ser precisamente un ‘caramelito’, ya que las disputan los equipos que quedaron primeros en cada uno de los grupos de Tercera RFEF. Sin embargo, el Zaragoza, tanto por nombre como por estadísticas, era uno de los menos apetecibles. 59 puntos con 19 victorias dos empates y tan solo una derrota en 22 jornadas fueron sus registros en el Grupo 17. Pero los datos más llamativos fueron los de los goles: 120 anotados y tan solo 10 recibidos en toda la temporada regular.

“De primeras y sin saber su nivel, solo con la estadística de goles a favor nos impactó porque nos doblaban. También saber que es el primer equipo de un club grande nos causó preocupación, pero nosotras no teníamos dudas de que íbamos a competir el partido y que todo se juega en el campo, lo de fuera son solo datos”, afirma Rio.

El Victoria ya entrena para preparar ese partido de vuelta que disputarán en la Leyma, el campo en el que “más cómodas” se encuentran por ser “el más nuevo” y al que están más acostumbradas, aunque esta temporada también han pasado por otros campos coruñeses como son los de Visma o A Grela. Un encuentro, para el que el vestuario tiene las siguientes sensaciones: “La sensación en el vestuario a día de hoy es que confiamos en nosotras mismas y que todas estamos dispuestas a darlo todo por el equipo, ya que tenemos un gran grupo. También estamos muy contentas de haber obtenido ese resultado favorable en Zaragoza, aunque eso no nos hace confiarnos, ni mucho menos”, explica Carla.

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Subir a Segunda RFEF sería algo histórico para un club como el Victoria, que nunca ha llegado a estar tan arriba con su equipo femenino: “Sería un ascenso a la tercera categoría a nivel nacional, un hecho histórico para el club. Aunque sí se ha jugado un playoff de ascenso anteriormente, se quedaron a las puestas, así que, de lograrlo este año, sería histórico”.

A título individual, Rio suma con el del pasado fin de semana tres goles esta temporada, un dato para nada desdeñable teniendo en cuenta que juega como central. Nacida en el año 2006, su entrenador, Javi Angeriz, dijo en un reportaje de este diario sobre ella lo siguiente: “Central con unas condiciones brutales. Buena en los duelos individuales, fuerte en las disputas y con buena colocación. Aporta peligro en el balón parado ofensivo. En crecimiento constante y con margen de mejora”.

“Personalmente, esta temporada la categoría no me ha resultado la más bonita, ya que hubo demasiados parones y el estar un fin de semana sin jugar se nota. Deportivamente he tenido suerte y he podido disputar la mayoría de los partidos con un nivel bastante bueno, aunque creo que tengo cosas por pulir. Lo que más me ayuda a conseguir el nivel que he dado es mi carácter, sin él no hubiera llegado a ninguna parte. A nivel de datos, conseguir meter tres goles en esta temporada está muy bien, ya que soy central, aunque mi ambición siempre es conseguir meter más goles, ganar y seguir mejorando”, sentencia Rio sobre su propio rendimiento de la presente temporada, que acaba este domingo.