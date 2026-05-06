Candela Moreno: "Estamos mentalizadas para darlo todo en lo que queda y conseguir la salvación"

Candela Moreno durante la final de Copa Coruña 2025 Javier Alborés

Candela Moreno (A Coruña, 2007) fue protagonista con dos goles de la crucial remontada del Pastoriza (3-2) contra el Sporting Burgo el pasado fin de semana. Su equipo no conocía la victoria desde el 21 de diciembre y ocupaba puestos de descenso a Segunda Futgal, a lo que se añadió un resultado de 0-2 en contra al descanso. Candela anotó un doblete que, junto al gol en propia de una rival, terminaron dando tres puntos que permiten respirar, al menos de momento, a un Pastoriza que sale de la zona roja de la tabla de Primera.

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Tuvieron un partido clave y lo sacaron adelante remontando un 0-2, cómo fue?

Era un partido importante donde no empezamos nada bien y nos plantamos 0-2 al descanso en el partido que posiblemente definía nuestra temporada, así que nuestro entrenador hizo un cambio en el sistema pasando a defensa de tres para poder tener más gente arriba. Funcionó bien porque nos sirvió no solo para empatar sino que incluso para remontar el partido.

Con ese resultado pusieron fin a una racha negativa, ¿fue difícil de gestionar?

La verdad es que sí. Este año no hemos tenido mucha suerte, ya que muchos de nuestros partidos se definen en jugadas puntuales donde el rival aprovecha un pequeño error y nos sentencia. Creo que puedo hablar por todas mis compañeras al decir que perder un partido 0-1, 1-2, o por un gol en el 85 es incluso peor que perderlo 0-4, y este año nos ha pasado en muchas ocasiones. Esto hace que tras cada partido salgamos con la frustración de que nuestros esfuerzos no sirven para nada.

¿Considera que les ha pesado el salto de categoría?

Creo que quizá no fue solo la categoría, ya que obviamente es un salto y la adaptación es difícil, pero también tenemos que valorar que somos un equipo con pocas fichas y en todos los partidos necesitamos la ayuda de nuestro B, o nuestras categorías inferiores para poder tener cambios, lo que hace que sea difícil para poder hacer rotaciones.

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¿Es complicado pasar de ganar casi todo y jugar la final de Copa en Riazor a prácticamente lo contrario?

Sí que es verdad que sabíamos que al subir de categoría las cosas iban a cambiar y que no íbamos a tener la facilidad del año pasado, pero igualmente es un cambio grande que hemos notado a nivel mental.

Les quedan 3 partidos contra 3 equipos a los que compitieron bien en la primera vuelta, ¿cómo están las sensaciones en el vestuario con respecto a la salvación?

Creo que, tras la victoria del domingo, afrontamos los últimos partidos con más ánimos. Nos quedan tres partidos muy importantes donde tenemos que intentar rascar los máximos puntos posibles, y obviamente va a ser difícil. A pesar de que la victoria del domingo nos deja respirar un poco, siempre puede haber sorpresas, por lo que creo que todas estamos mentalizadas para darlo todo los tres partidos que quedan y conseguir la salvación.

¿Cuáles cree que son las claves para que se les den los resultados?

Creo que es una combinación de varios factores: concentración, esfuerzo, intensidad y suerte. Obviamente las tres primeras juegan un papel fundamental, por no decir el 99%, pero también a veces el factor suerte ayuda a rascar puntos en ocasiones.

¿Qué jugadora de su liga no puede faltar en la sección?

La verdad es que no conozco a mucha gente de otros equipos, pero si tuviera que elegir diría de alguno de los equipos de arriba, Victoria, Antas o Rosalía, para ver la contraposición con ellos.