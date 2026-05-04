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O Noso Fútbol | Tercera RFEF

La UE Cornellá de Leo Messi, posible rival del Arteixo en un hipotético playoff nacional

Los campeones de las fases de Galicia y Cataluña se medirán por un puesto en Segunda RFEF

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
04/05/2026 16:21
Los jugadores del Arteixo celebran un gol contra el Barco en Ponte dos Brozos
Los jugadores del Arteixo celebran un gol contra el Barco en Ponte dos Brozos
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Mañana de sorteos la que se ha vivido este lunes en Las Rozas. Entre ellos, el del playoff nacional de ascenso a Segunda Federación. A pesar de que todavía no se conocen los participantes exactos y ni siquiera ha finalizado la temporada regular, la Federación ha sorteado los cruces entre delegaciones territoriales.

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El sorteo ha dictaminado que en una de las eliminatorias se cruzarán los grupos 1 y 5, es decir, Galicia y Cataluña, dos de las Federaciones más potentes de toda la Tercera Federación española. Una eliminatoria que se disputará a ida y vuelta los fines de semana del 14 y el 21 de junio, con el partido de vuelta en tierras catalanas.

En esa pomada podría llegar a estar el Atlético Arteixo, que este fin de semana aseguró la tercera plaza del Grupo 1 y, por lo tanto, el derecho a disputar el playoff de Galicia. Para llegar al nacional deberá pasar dos rondas a nivel autonómico, también a ida y vuelta. Con la clasificación actual, su rival en semifinales sería el Estradense y en la final, el vencedor del Compostela-Somozas.

En el Grupo 5 resta también una jornada y, aunque el Manresa ya es campeón, todavía faltan por definir los puestos de playoff de ascenso. En estos momentos lo tienen asegurado dos equipos: el Badalona y la UE Cornellá, recientemente comprado por Leo Messi. A ellos les acompañarán dos de los siguientes tres clubes: Hospitalet, Vilanova y Grama.

Este playoff no tendría implicaciones solo para el Arteixo, sino también para el Silva. Tras ver imposible el alcanzar al Viveiro en la tabla y consumarse el descenso de la Sarriana, la única esperanza del conjunto coruñés para mantenerse en Tercera la próxima temporada es que el equipo gallego que dispute el playoff nacional termine subiendo a Segunda RFEF y evite así su arrastre a Preferente.

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