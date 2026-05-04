La Tercera gallega busca un campeón y dos equipos que completen el playoff

Una acción del Arosa-Compostela Aitana Vidal

Si el pasado verano alguien hubiera escrito un guion de la Tercera gallega, pocos finales mejores se le podría haber ocurrido que el que se va a vivir este fin de semana. Salvo el descenso, casi todo está en juego. Y el último caído (en este caso el Silva) tiene aún la opción de evitar la quema si asciende un segundo equipo gallego. El campeonato se decidirá con un mano a mano indirecto entre Arosa y Compostela, mientras que hasta seis equipos lucharán por las últimas dos plazas de un playoff que se jugará en formato de semifinal y final. El ganador se cruzará, según el sorteo de este lunes en la Federación Española de Fútbol, contra un rival del grupo quinto, el catalán.

Arosa y Compostela se juegan el campeonato y el ascenso directo. El cuadro de Gonza Fernández remontó 11 puntos para asaltar el liderato de la Tercera, y depende de sí mismo. Recibe en casa al Céltiga, equipo que cuenta con hasta siete ex futbolistas del Arosa en sus filas. Además, el conjunto del Salvador Otero llega con 5 derrotas consecutivas, y no se juega nada. Las cuentas son claras: Una victoria del Arosa en A Lomba le da el campeonato y el ascenso a Segunda RFEF.

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El técnico de Oia afirmó al final del partido contra el Cambados (0-2) que sus futbolistas tienen muchas ganas de jugar el último y decisivo partido de liga: “Creo que tenemos que valorar la semana de trabajo previa, pero ahora mismo los jugadores lo que quieren es jugar y hasta pasan un poco de mí. Esperemos que la ilusión que tienen marque la diferencia”.

A continuación, Gonza Fernández puso en valor la temporada del Arosa, que llega a la última jornada dependiendo de sí mismo para ascender, después de haber conseguido 37 puntos en los 16 encuentros de la segunda vuelta: “Lo único que nos queda es intentar rematarlo el domingo en A Lomba. Hay que darle muchísimo valor a la temporada que estamos haciendo, esperemos que el domingo seamos capaces de ganar para dar ese paso que sería una barbaridad”.

Por su parte, el Compostela de Secho, que cuajó una segunda vuelta muy mala, visita a un Viveiro ya salvado. El equipo santiagués tiene que ganar y esperar el milagro en forma de pinchazo del Arosa. Cualquier resultado que sea que el Arosa no gane, y el Compostela sí lo haga, le dará el ascenso al Compos. El dato al que se agarra el compostelanismo: El último partido entre Arosa y Céltiga en A Lomba, en 2019, terminó con victoria visitante por 1-2.

La locura del playoff

O Arosa o Compostela caerán a las eliminatorias. El Arteixo ya sabe que las jugará y como tercero. Y quedan dos plazas. Estradense, Somozas y Boiro dependen de sí mismos. Rácing Villalbés, Lugo B y Gran Peña, en la recámara esperando combinaciones favorables.

El Estradense recibe al Barco en el Nuevo Municipal. El conjunto de Manuti, si gana, se clasifica como 4º clasificado, siempre y cuando el Somozas no le remonte 6 goles en el golaverage general. Esto se debe a que el golaverage particular entre Estradense y Somozas está empatado. Un empate a puntos con el Boiro favorecerá a los de A Estrada.

El partido del fin de semana será en el Candocia. Solo puede quedar uno entre Somozas y Boiro. El empate, dice la lógica, que dejará a ambos equipos fuera del puesto de la promoción de ascenso. Eso sí, ambos dependen de sí mismos, el que gane entra a la postemporada.

El duelo entre aspirantes a meterse entre los cinco primeros será en forma de derbi en A Magdalena. El Racing Vilalbés que llega en una dinámica malísima, recibe a un Lugo B que llega con la flecha hacia arriba. El equipo chairego tendrá que ganar y esperar un empate en el encuentro del Candocia. Por otra parte, un resultado que no fuese un empate en ese partido, unido a un pinchazo del Estradense, también clasificaría al equipo de Juan Rodríguez. Hasta podría entrar como cuarto clasificado, en caso de que no gane el Estradense, y haya un empate en As Somozas.

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Más difícil lo tiene el Lugo B, que llega al choque con un punto menos que los de Villalba. En caso de victoria, el equipo de Dani Galán entraría en playoff siempre y cuando: Empate o pierda el Estradense y haya un triunfo en el Somozas-Boiro.

El empate a puntos con el cuadro de A Estrada favorece al equipo lucense. Además, en caso de derrota del Estradense y empate en Somozas, el triple empate a 51 puntos dejaría fuera a los de Barraña y metería a Somozas y Lugo B.

Por último, también se puede dar un cuádruple empate a 51 puntos, en caso de empate en A Estrada y Somozas, y triunfo del Polvorín en Villalba. Este empate metería a Estradense y Somozas.

El que casi no tiene opciones es el Gran Peña. Al cuadro de Martín Blanco, que visita al Noia, solo le vale una combinación para entrar en la promoción de ascenso: El Gran Peña necesita que el Estradense pierda o empate, haya una victoria en el Candocia y un empate en Villalba.

Otras combinaciones: Un empate del Estradense y victorias de Lugo B y Gran Peña dejaría un triple empate a 51 puntos, siempre y cuando haya una victoria en Somozas. Esta posibilidad beneficiaría a Lugo B. En un posible quíntuple empate a 51 puntos, con un empate en As Somozas, los beneficiados serían Estradense y Somozas.

La familia Landeira protagonizó el momento emotivo de la jornada

La emoción de la familia Landeira dejó la historia del fin de semana en la Tercera. El pasado viernes, Ángel Landeira, jugador del Estradense, se fracturó la tibia y el peroné, en el choque ante el Compostela. En Barraña, el domingo, su hermano pequeño Gonzalo, abrió el marcador para el Boiro en un gol con una alta carga emotiva: “Desde que pasó su lesión estábamos todos muy tristes en casa y él me repetía que no había colores en esto y que si metía se lo tenía que dedicar. De hecho me dijo que quería que marcase y empatásemos, pero tenía claro que quería meter para mi hermano”.