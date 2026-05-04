La resaca de la jornada 33 en Tercera: "En lo que ha estado en nuestra mano lo hemos dado todo"

Diego Armando García durante el Silva-Barbadás Quintana

Como es habitual, los entrenadores de Atlético Arteixo, Montañeros y Silva valoran la actuación de sus equipos ante Céltiga, Boiro y Noia, respectivamente. Además, hacen lectura de la situación clasificatoria (grupo 1 de Tercera RFEF) a falta de dos jornadas.

Diego Armando García (Silva)

"Fue un buen partido nuestro, al hilo de este tramo final de liga, podemos estar orgullosos de haberlo peleado hasta el final, estando cerca de hacer números de playoff en esta segunda vuelta. Evitamos el descenso directo que era el objetivo principal, y tocará esperar a un segundo ascenso a 2ª RFEF. En lo que ha estado en nuestra mano lo hemos dado todo, los jugadores han hecho un gran esfuerzo, pero nos ha lastrado una primera vuelta muy floja, en la que soy autocritico también, tras mi llegada en la jornada 10 hemos ofrecido mejores sensaciones que puntos obtenidos, la reacción fue tardía. Hemos de trabajar desde ya para preparar un equipo de 3ª RFEF de cara a la próxima temporada"

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Jairo Arias (Montañeros)

"Fue un partido bonito por el ambiente que se respiraba en Barraña. Creo que la primera fue más igualada en ocasiones, nosotros llevando el peso del partido y creando desde ahí y ellos más por transiciones o juego directo. La segunda creo que mejoramos mucho, sobre todo a la hora de progresar encontrando hombre libre y hundimos mucho al Boiro. Conseguimos empatar y estábamos mejor, es más, justo tuvo Pape una ocasión buena para el 1-2 y en ese saque de puerta nos hacen el 2-1 en situación de juego directo. Dos disputas perdidas y se ponen por delante. Tras ese gol hubo cinco minutos del Boiro donde consiguen hacer el 3-1 y después volvimos a ser dominadores y generar cuatro ocasiones muy claras para acortar el resultado e ir a por el empate, pero no se dio. Contento con el nivel del equipo pero me voy con la sensación de que, con no mucho, hemos perdido".

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Sobre si se queda con la miel en los labios de no pelear por el playoff hasta el final a pesar de haber alcanzado hace tiempo el objetivo prioritario opina lo siguiente: "Lo hablaba ayer con mi mujer, prefiero llegar así que llegar con el agua al cuello luchando por descender. El objetivo está más que cumplido, incluso hasta esta penúltima jornada con opciones de playoff. Si hablamos de esto en julio, sonaría a chino. Pero he de reconocer que, viendo como fueron los partidos y como transcurrió la temporada, creo que merecíamos más".

Posi (Atlético Arteixo)

"Fue un partido complicado, ellos tienen un equipazo, era su último partido en casa y venían de un par de derrotas… En la primera parte salimos mejor, robamos muy alto, tuvimos el balón, fuimos verticales y tuvimos varias ocasiones. En la segunda salieron mejor. Los primeros quince minutos tuvieron un par de ocasiones, metieron de penalti y nosotros en una acción ensayada, pero a partir de ahí se igualó y metimos al final el 2-3, resultado justo. Destacar que jugamos todo el partido con una defensa y portería muy joven, con cuatro jugadores de 20 años y uno de 19. Esta semana tenemos que seguir compitiendo y entrenando al 100%. Va a ser clave para llegar lo mejor posible al playoff".