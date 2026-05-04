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O Noso Fútbol

Así ha sido la antepenúltima jornada en Preferente y Primera Futgal

Betanzos y San Tirso disputarán el playoff de ascenso a Tercera RFEF; el Carral puede lograr el ansiado objetivo en Pontedeume

Santi Mendoza
Santi Mendoza
04/05/2026 04:10
Imagen del Victoria-Sigüeiro, partido de Preferente disputado en A Grela
Imagen del Victoria-Sigüeiro, partido de Preferente disputado en A Grela
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Preferente y Primera Futgal entraron en su recta final con la disputa de la 32ª y antepenúltima jornada.

Imagen del Silva-Noia disputado esta mañana en el campo de A Grela

El Viveiro ya es inalcanzable para un Silva que deberá esperar 49 días para saber si se salva o desciende

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- Preferente Futgal

La antepenúltima jornada del grupo 1 de Preferente sirvió a Betanzos y San Tirso para confirmar su billete para el playoff. Los del Mandeo ganaron al Miño (2-1) y el equipo de Abegondo se impuso en Pol (1-2). Todavía lo tendrá que cerrar el Órdenes, que aventaja en cinco puntos al Sofán. El Victoria empató con el Sigüeiro (1-1) y tiene dos puntos sobre el descenso.

- Primera Futgal

El Carral sale de la 32ª jornada de Primera Futgal con el ascenso a un paso. Tras ganar al Cambre (4-2) será de Preferente si vence la próxima semana en el campo del Eume. Por detrás apuntan al playoff Galicia Mugardos y Meicende, todavía con opciones para el Olímpico. El Oza Juvenil salió del descenso tras golear al Perlío (7-0) y cae a zona roja el Sporting Coruñés al perder con el Orillamar (3-1). Buenas noticias también para el Imperátor, que ganó a un Ural (1-4) que queda muy tocado.

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