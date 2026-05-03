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O Noso Fútbol

Los frentes abiertos de la antepenúltima jornada en Preferente y Primera Futgal

Santi Mendoza
Santi Mendoza
03/05/2026 13:29
Imagen del Sporting Coruñés - As Pontes de la pasada jornada en Primera FutgalSporting Coruñés- As Pontes 6-1
Imagen del Sporting Coruñés - As Pontes de la pasada jornada en Primera FutgalSporting Coruñés- As Pontes 6-1
PATRICIA G. FRAGA
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Los grupos 1 de Preferente y Primera Futgal están ya inmersos en la 32ª jornada. Este domingo se disputan el grueso de los partidos, con una Preferente en la que destacan el Betanzos-Miño, Pol-San Tirso, Dumbría-Órdenes y Burela-Sofán de lucha por el playoff. El Victoria busca acercarse a la salvación ante el Sigüeiro. En Primera, Carral y Meicende se disputan el liderato ante Cambre y Olímpico, respectivamente. El Ural-Imperátor es clave para la batalla por la permanencia.

Hugo Baldomar, centrocampista del Silva, durante el duelo de hace quince días ante el BarbadásTemporada 2025/2026Silva - Barbadás 3-1

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- Preferente Futgal

El Betanzos ya es virtualmente equipo de playoff, honor que apunta a asegurar hoy ante el Miño (García Hermanos, 18.00 horas). Con sus 59 puntos está tres por delante del San Tirso, que visita al Pol (Municipal de Pol, 12.00). Quinto es el Órdenes con 55 unidades y una renta de cinco sobre el Sofán que tratará de defender en Dumbría (O Conco, 18.00). Los carballeses tratarán de mantenerse por opciones frente al Burela (A Marosa, 17.00).

Precisamente el Burela es uno de los equipos que ocupa zona de descenso, lugar del que se alejó el Victoria tras vencer la semana pasada. Las 'cebras' buscan dar un nuevo paso de gigante en casa ante el Sigüeiro (A Grela, 16.00).

- Primera Futgal

El Carral, líder con 64 puntos, recibe a un Sporting Cambre (O Castro, 18.00 horas) que no se juega nada. A dos puntos está el Sporting Meicende, que visita a un Olímpico (Complejo Deportivo de Vilaboa, 17.00) que apura sus opciones de playoff. Con menos opciones —60 puntos— cuenta el Galicia Mugardos, que recibe al Meirás (A Pedreira, 17.00).

En la pelea por evitar la zona roja están implicados cinco equipos y dos de ellos caerán. Se enfrentan entre sí a las 18.00 en A Grela el Ural (28 puntos) y el Imperátor (32). Por su parte, el Marte (34) visita al Torre (Leyma, 16.00), el Sporting Coruñés (32) se mide al Orillamar (Torre 2, 18.30) y el Oza Juvenil (30) recibe al Perlío (Leyma, 12.15).

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