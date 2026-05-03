Las derrotas de Dépor y Bansander condenan al Montañeros al descenso a Liga Nacional Juvenil

La plantilla del Montañeros se retira a vestuarios tras recibir la ovación de Elviña CARLOTA BLANCO

Tarde de pesadilla para el Montañeros Juvenil. El equipo coruñés hizo sus deberes ante el Pontevedra (3-1), pero cae a Liga Nacional tras no darse al menos uno de los dos resultados que le salvaban. Necesitaba un triunfo del Deportivo —que le había batido la semana pasada— ante el Val Miñor, pero se encontró un 2-1 que lo dejaba todo en manos de que el Bansander cántabro no cayera ante el Compostela. Y ahí, con un claro 1-4, tampoco pudo ser.

El Montañeros llegó al descanso en ventaja gracias al gol en el minuto 44 de Chino, que embocó tras un largo ataque, pero todavía en puestos de descenso. Llegaban malas noticias desde otros campos: el Compostela vencía al Bansander (0-1) y el Val Miñor sacaba el punto necesario ante el Deportivo (1-1).

La segunda mitad arrancó con buenas noticias para el Montañeros, que amplió su ventaja por medio de Hugo Arrojo. El ‘9’ la había tenido justo antes y no perdonó ante el pase de la muerte de Chino. Fue un pequeño momento de felicidad antes de que el Pontevedra mantuviera el partido vivo con un gol de Manu Campos. Encima, el Val Miñor anotaba el segundo ante el Deportivo y complicaba aún más a los de Elviña.

Los minutos pasaban y no había atisbo de buenas nuevas. El Compostela se despegó en el marcador hasta el 1-4 con el Bansander y el Val Miñor continuaba en ventaja (2-1) ante el Dépor. Era imposible estar ajeno a ello en el campo y el Pontevedra incluso amenazó con alguna aproximación al área, aunque sin generar excesivo peligro.

A falta de siete minutos llegó la sentencia en Elviña con el gol de Papis. La celebración en el banquillo fue muy contenida, pues solo quedaba esperar un milagro del Dépor. Ya sin opciones en Cantabria, en la grada se seguía con atención el partido de Nigrán, bien por stream o bien por las actualizaciones de redes sociales, pero no hubo opción ni a ilusionarse. Cruel final para un Montañeros que cae tras sumar 34 puntos en 30 jornadas. Los mismos que el Solares con el que perdió el golaveraje por un solo gol. No consuela, pero hubo ovación final de la grada al esfuerzo de toda una temporada.