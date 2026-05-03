La previa | El Monta debe ganar al Pontevedra y esperar un favor de Bansander o Deportivo

Montañeros-Lugo, hace dos semanas en Elviña QUINTANA

Llegó la hora de la verdad para el Montañeros en la División de Honor Juvenil. El equipo coruñés no depende de sí mismo para salvar la categoría, pero en caso de vencer en casa al ya descendido Pontevedra (este domingo, Elviña Grande, 16.30 horas) tendrá muchas opciones de seguir un año más en la élite.

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Las cuentas son sencillas y todas pasan por vencer, ya que en un escenario de derrota o empate no podrá recortar los dos puntos que le separan del decimosegundo. Si se cumple la primera parte de la ecuación necesitará un favor: que el Bansander sume en casa ante el Compostela o que el Deportivo se imponga a domicilio al Val Miñor.

El Bansander opta aún a la quinta posición, lugar de mérito para una cantera de un club no profesional. El Dépor será segundo, pero intentará acabar bien la campaña.

Todo cábalas en las que no quiere entrar el técnico del Monta, que aboga por estar muy centrados en su partido. “Estamos convencidos de que va a salir bien y con muchas ganas del partido. Debemos controlar los nervios y la ansiedad, no pensar en terceros. En lo táctico, creo que es un partido para atacar desde la calma. Debemos posicionarnos bien en campo contrario, circular hasta desajustar y luego acelerar. Si lo hacemos manteniendo un buen equilibrio y estamos concentrados en las vigilancias ofensivas, tendremos muchas opciones de ganarlo”, apunta. Causan baja, por sus respectivas lesiones, Javi, Erick y Dani.