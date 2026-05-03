Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol

La previa | El Monta debe ganar al Pontevedra y esperar un favor de Bansander o Deportivo

La permanencia del equipo coruñés pasa por cumplir ante al colista y que el Compos no gane o el Val Miñor pierda

Santi Mendoza
Santi Mendoza
03/05/2026 04:10
Montañeros-Lugo de hace dos semanas en Elviña
Montañeros-Lugo, hace dos semanas en Elviña
QUINTANA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Llegó la hora de la verdad para el Montañeros en la División de Honor Juvenil. El equipo coruñés no depende de sí mismo para salvar la categoría, pero en caso de vencer en casa al ya descendido Pontevedra (este domingo, Elviña Grande, 16.30 horas) tendrá muchas opciones de seguir un año más en la élite.

Marta Cascón, delantera del Victoria, durante el partido del pasado fin de semana

La previa | El Victoria inicia en Zaragoza su camino hacia Segunda RFEF

Más información

Las cuentas son sencillas y todas pasan por vencer, ya que en un escenario de derrota o empate no podrá recortar los dos puntos que le separan del decimosegundo. Si se cumple la primera parte de la ecuación necesitará un favor: que el Bansander sume en casa ante el Compostela o que el Deportivo se imponga a domicilio al Val Miñor.

El Bansander opta aún a la quinta posición, lugar de mérito para una cantera de un club no profesional. El Dépor será segundo, pero intentará acabar bien la campaña.

Todo cábalas en las que no quiere entrar el técnico del Monta, que aboga por estar muy centrados en su partido. “Estamos convencidos de que va a salir bien y con muchas ganas del partido. Debemos controlar los nervios y la ansiedad, no pensar en terceros. En lo táctico, creo que es un partido para atacar desde la calma. Debemos posicionarnos bien en campo contrario, circular hasta desajustar y luego acelerar. Si lo hacemos manteniendo un buen equilibrio y estamos concentrados en las vigilancias ofensivas, tendremos muchas opciones de ganarlo”, apunta. Causan baja, por sus respectivas lesiones, Javi, Erick y Dani.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Montañeros-Lugo de hace dos semanas en Elviña

La previa | El Monta debe ganar al Pontevedra y esperar un favor de Bansander o Deportivo
Santi Mendoza
Hugo Baldomar, centrocampista del Silva, durante el duelo de hace quince días ante el BarbadásTemporada 2025/2026Silva - Barbadás 3-1

Las previas | Un Silva-Noia con el otro ojo en cuatro campos
Santi Mendoza
Marta Cascón, delantera del Victoria, durante el partido del pasado fin de semana

La previa | El Victoria inicia en Zaragoza su camino hacia Segunda RFEF
Santi Mendoza
Otero pugna con un rival en el partido de ayer ante el Céltiga

El Arteixo asegura la tercera posición de cara al playoff
Gonzalo Sánchez