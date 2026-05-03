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O Noso Fútbol | Tercera RFEF

El Viveiro ya es inalcanzable para un Silva que deberá esperar 49 días para saber si se salva o desciende

La victoria de los lucenses ante el Alondras (1-2) sitúa definitivamente al equipo coruñés en el puesto de posible arrastre a Preferente

Santi Mendoza
Santi Mendoza
03/05/2026 20:26
Imagen del Silva-Noia disputado esta mañana en el campo de A Grela
Imagen del Silva-Noia disputado esta mañana en el campo de A Grela
JAVIER ALBORÉS
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El triunfo del Silva esta mañana ante el Noia (5-2) no ha sido suficiente para pelear por una 14ª plaza que garantizaba la permanencia. La victoria del Viveiro ante el Alondras (1-2) le hace terminar 15º, un lugar en el que, tras el descenso de la Sarriana, no caer a Preferente depende del éxito del representante gallego en la eliminatoria nacional por el ascenso a Segunda RFEF. No será hasta dentro de 49 días, el 21 de junio, cuando conozca su suerte.

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Vencer en O Morrazo sitúa al Viveiro con tres puntos de ventaja sobre el Silva y el golaveraje ganado, por lo que asegura lfa plaza. Momento de felicidad para el equipo de Cantarrana, que remontó en el último cuarto de hora y en la última jornada se enfrentaba al Compostela, candidato al ascenso directo.

El Silva, colista en los compases iniciales de la temporada, fue escalando poco a poco en la clasificación. Tres triunfos consecutivos le han llevado a evitar la zona de descenso directo con un margen de nueve puntos, pero su reacción se ha quedado ahí tras el triunfo del Viveiro.

Los de A Grela terminarán la temporada el próximo fin de semana en el campo del Arteixo, ya sin nada en juego para ambos. Desde ya, inicia una larga espera hasta el 21 de junio, momento en el que conocerá si le hace un favor el equipo gallego que haya superado las dos primeras eliminatorias.

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