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O Noso Fútbol | Tercera RFEF femenina

El Victoria asalta el feudo del Real Zaragoza y se acerca al ascenso (1-2)

Un gol en el último instante, único lunar de una magnífica actuación del equipo coruñés, que será de Segunda RFEF si no cae en la vuelta el próximo domingo

Santi Mendoza
Santi Mendoza
03/05/2026 13:30
Real Zaragoza-Victoria en la Ciudad Deportiva del equipo aragonés
Real Zaragoza-Victoria en la Ciudad Deportiva del equipo aragonés
@RZcantera
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El Victoria logró un magnífico resultado ante el Real Zaragoza (1-2) que le acerca al ascenso. Nuria adelantó al equipo coruñés al filo del descanso y Río amplió la ventaja a los 68 de juego. La única mala noticia llegó en el sexto y último minuto del añadido, cuando Inés López recortó distancias. Las ‘cebras’ serán equipo de Segunda RFEF, tercera categoría del fútbol femenino español, si no caen en la vuelta de la final del playoff el próximo domingo.

CEDIDA

La sección femenina del Victoria se agarra al efecto mariposa

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Era una incógnita ver como iba a competir el Victoria ante un rival que infundía respeto por sus cifras anotadoras en el grupo 17 de la categoría. Especialmente el de la delantera Cecilia, máxima goleadora con 40 tantos. Pronto quedó patente que el nivel del grupo gallego es muy alto, pues el equipo que dirige Javi Angeriz jugó de tú a tú desde el inicio.

Y no se quedó en buenas maneras, sino que encontró la forma de marcharse con un resultado positivo. Nuria y Río no fallaron en sus opciones y el nivel defensivo fue altísimo hasta el final, de forma que el Real Zaragoza encajó la que tan solo es su segunda derrota del curso. A punto estuvo también de quedarse sin marcar, pero en un saque de esquina en el último instante logró, por medio de Inés López, un gol que le da vida.

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