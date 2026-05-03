El Silva golea al Noia y apura sus opciones de evitar el posible arrastre (5-2)

Álvaro Rey, carrilero derecho del Silva, en una acción del partido JAVIER ALBORÉS

No hay atisbo de desánimo en el Silva, que saltó al campo sabiendo que el descenso de la Sarriana era prácticamente un hecho, pero que con su triunfo ante el Noia (5-2) apura las opciones de evitar el posible arrastre que eso conlleva. Ahora cuenta con los mismos 35 puntos que el Viveiro y le obliga a ganar esta tarde al Alondras en O Morrazo para garantizar la decimocuarta plaza. Si no lo logra, todo se decidirá en la última jornada. El que gane esa Liga de dos estará salvado y el otro deberá esperar a un destino exitoso del equipo gallego que dispute la eliminatoria nacional por el ascenso a mediados de junio.

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Las opciones de permanencia de la Sarriana en Segunda RFEF eran muy bajas, pero en pocos minutos se convirtieron en casi nulas al encajar un tanto y marcar el Valladolid Promesas, uno de los equipos que debían caer. Dicha jornada arrancaba a las 12.00, media hora antes que el Silva, por lo que tocaba dejar a un lado esa pequeña decepción que se iba a confirmar más tarde. Los coruñeses terminarán fuera del descenso —lo confirmaron ayer con la derrota del Cambados—, pero con eso solo no es suficiente.

Con la única novedad de Joao Paulo en lugar de Iago Pérez, el Silva arrancó metiendo balones al área. En defensa se mostró atento Minibugy para solventar una cesión que se le había quedado corta a Seydi y la bandera arriba del linier evitó males mayores tras un disparo desde fuera del área en el que concedió rechace el portero.

Ya en el ecuador del primer acto, Parafita no se lo pensó y sacó un disparo desde fuera del área que sorprendió a Brais Vázquez por el primer palo. Fue la primera de tres ventajas para el Silva, que pudo ampliar el marcador casi inmediatamente.

Una gran conducción de Bili terminó con el balón de nuevo en sus pies a pase de Álvaro Rey, pero disparó mordido. La acción continuó viva y apareció en el segundo palo Baldomar, que remató fuera por escasos centímetros.

Perdonó el Silva y, acto seguido, llegó el 1-1. Obra de Pi, en el sitio justo para remachar un centro de Mario Regueiro desde banda derecha. El extremo se marchó bien y tuvo demasiado tiempo sacar el pase raso.

Lo bueno para los locales es que encontraron un nuevo tanto justo antes del descanso. Una gran combinación al primer toque derivó en un tiro de Álvaro Rey desde la frontal del área. Y al rechace de Brais apareció Parafita, con todo, para lanzarse al suelo y marcar.

Todavía iba a lograr empatar una vez más el Noia, que salió más metido a la segunda parte y encontró el 2-2 con un disparo desde fuera del área de Mario Regueiro. El extremo fue el mejor de su equipo y batió a un Minibugy que no acertó a palmear.

Ventaja definitiva

Tenía más de media hora por delante el Silva, pero necesitaba reaccionar si quería meter presión de verdad al Viveiro. Y vaya si lo hizo. Fue clave encontrar pronto el 3-2 a través de un saque de esquina en el que hubo premio a la insistencia. Brais Vázquez despejó el centro de Carletto y Álvaro Rey la terminó empujando tras peinar Máquez en segunda jugada.

Tocaba mostrar una mayor solidez defensiva. Como para no hacerlo con un líder como Moure en la zaga que se desgañitaba: “No podemos volver a encajar”. Un grito que llegó tras el cuarto gol, de Iago Pérez. El delantero se elevó en el área y conectó un cabezazo inapelable tras un córner botado por Álvaro Rey.

El ya descendido Noia acusó el golpe y no le tocó sufrir nada más al Silva. De hecho, continuó generando ocasiones, como un tiro de Rodri Alonso o un gran centro de Parafita que no pudo convertir en gol Iago.

Habría tiempo para el 5-2 definitivo, remachado a placer por Máquez tras un preciso centro desde dentro del área de Baldomar. También para que tuvieran minutos de premio Fiuza y Estramil, dos hombres que sufrieron lesiones de larga duración y están de vuelta.

El Silva terminará la temporada el próximo fin de semana en el campo del Atlético Arteixo. Antes, esta misma tarde, descubrirá si va con opciones de evitar el posible arrastre que provoca el descenso de la Sarriana.

Silva 5-2 Noia

Silva: Minibugy; Bili, Moure (Fiuza, m.83), Seydi; Álvaro Rey (Estramil, m.88), Carletto, Máquez, Carro (Rodri Alonso, m.62), Parafita; Baldomar (Nico Mosquera, m.83), Joao Paulo (Iago Pérez, m.62).

Noia: Brais Vázquez; Paco, Adri González, Xabi (Pedro Arufe, m.76), Izan; Mario Constenla, Fabio Grajales; Mario Regueiro (Manu Sánchez, m.84), Axel, Rachu; Pi (Javi Muíño, m.76).

Goles: 1-0, m.23: Parafita; 1-1, m.37: Pi; 2-1, m.44: Parafita; 2-2, m.53: Mario Regueiro; 3-2, m.56: Álvaro Rey; 4-2, m.65: Iago Pérez; 5-2, m.81: Máquez.

Árbitro: González Rey (Ourense). Amonestó a Moure (m.59), del Silva, y a Paco (m.8), del Noia.

Incidencias: Partido de la 33ª jornada del grupo 1 de Tercera RFEF disputado en A Grela ante unos 250 espectadores.