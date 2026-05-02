Simón Lamas: “El club deberá estudiar qué entrenador quiere”

El Bergantiños afronta este domingo en el campo de fútbol de Vallegón el último partido de la temporada. El cuadro carballés se mide al Sámano (12.00 horas) en un partido en el que ninguno se juega nada. El Sámano, ya descendido hace meses, suma seis derrotas consecutivas. Por su parte, el Bergan buscará acabar bien la competición sin ningún aliciente, ya que el cuadro de As Eiroas está salvado y sin opciones de buscar el premio de la Copa del Rey. El entrenador Simón Lamas (Vilalba, 1992) hace un balance de la temporada. “Quizás nos faltó tener mejor nota en donde las cosas se deciden en el fútbol”, se exige.

Siempre se dice que las notas se ponen a final de año… ¿Qué nota tiene esta temporada del Bergantiños?

Soy una persona muy exigente conmigo y con los demás. Creo que en muchas cosas hicimos las cosas bien, en un siete probablemente. La primera vuelta fue rozando un sobresaliente, y la segunda un aprobado raspado. De cara al exterior la segunda vuelta llama mucho la atención, pero creo que el trabajo fue positivo y el día a día con los chicos un gustazo.

¿Con un poco de bajón final por no poder luchar por la Copa del Rey en esta última jornada?

Sí, nuestra intención era intentar poder optar a la Copa del Rey y con una mínima posibilidad del playoff, y para eso sabíamos que teníamos que ganar. Así es esta categoría, equilibrada, pareja. Lo que más nos disgusta es no poder ganar el último partido en casa, con nuestra gente. El equipo estuvo bien, es una pena quedarse sin premio, no por fútbol, ni por dominio, pero toca analizar porque no fuimos capaz de haber hecho mejor las cosas en donde se deciden los resultados.

¿Qué fue lo que pensó al ver atada la permanencia?

En la segunda vuelta lo pasamos muy mal, el objetivo era dejar al equipo y al club en Segunda RFEF. Fue un momento de alegría por haber cumplido el primer objetivo, pero un sabor amargo, porque tuvimos momentos de estar muy cerca de meternos arriba. También el partido del Ourense en sí, porque la primera parte fue muy buena, lo dejamos ir tan fácil, con una situación de pelota parada que habíamos trabajado y que nos deja un sabor amargo por acabar así en As Eiroas. Con el paso de las semanas seguramente valoremos otras cosas, y el trabajo está ahí. Somos un grupo joven que trabajó para mejorar y eso nos deja orgullosos, pero con ese sabor amargo de tener momentos en la segunda vuelta de engancharnos, y al final lo acabamos pasando mal por abajo en una Liga que cada vez parece más difícil de entender.

Con grandes momentos de fútbol y de resultados en la primera vuelta, con una puntuación histórica para el Bergantiños... Llegó el mercado de invierno y con él las salidas de Marru y Marc Lachévre, que condicionaron mucho esta segunda vuelta.

Sobre todo la salida de Marru. Encontramos una forma de competir ideal, el equipo estaba muy cómodo. Con Marru teníamos el mejor jugador del grupo o uno de los mejores, complementaba muy bien a lo que le rodeaba. Hacía mejor a los Iago, Darío, Álex. Combinaba muy bien con todos los jugadores de arriba, que son muy buenos futbolistas pero que quizás nos faltó un poquito más de capacidad para definir, ahí nuestro campo probablemente con menos espacio nos pudo influir en eso. Marru prácticamente todos los goles los hizo en casa, lo que nos permitió dar un rendimiento espectacular, que se mantuvo, pero no la capacidad de generar peligro. Su salida nos dio un bajón a todos que costó remontar pero creo que lo conseguimos desde el trabajo diario.

Ya que habla del campo, da la impresión de que pudo perjudicar al equipo en algunos momentos. Sobre todo a los Iago, Koke Sáiz, Pedro Ramos y este perfil de futbolistas, ¿comparte esta impresión?

Puede ser, sobre todo en los atacantes, a Iago Novo lo veo muy cómodo aquí. A los jugadores que son dinámicos, los extremos y los puntas sí que les condiciona un poco más. En el nivel defensivo también, especialmente con los botes de balón. Además, tenemos un equipo con poca altura y eso también nos condiciona. Nos tiene que hacer pensar, a nosotros y al club, qué tipo de jugador quiere tener en los siguientes años. También para mí es una gran experiencia la de jugar en As Eiroas. Después de muchos años en Vilalba, pasar a un césped artificial me generó tener muchas situaciones que aprender a nivel personal. Aún así, me quedo con que la primera vuelta maravillosa. La segunda no fue tan mala, pero me sabe mal no sumar más victorias en casa, por el club, nuestra gente y el presi.

Hubo incorporaciones y se produjo el crecimiento de futbolistas como Koke Sáiz, Antonio Sola y el tramo final de Pedro Ramos y Javirro. ¿Diría que son las buenas noticias?

Quizá en donde tenemos que poner la nota negativa es en no ser resolutivo en las áreas. Además en este tramo final, los rivales prácticamente cada vez que llegaban nos hacían gol. Tenemos que poner el foco en que podemos mejorar. Peña es un lateral ideal para este campo, Sola es un muy buen jugador para este equipo. Pedro es decisivo ofensivamente, sabemos que defensivamente y él lo sabe también, tiene cosas que mejorar y pulir. Koke es un futbolista que me encanta, que tiene todo para ser diferencial en esta categoría, y aún tiene muchas cosas en las que evolucionar, sobre todo en el juego sin balón. Todos dieron un paso adelante, todos lo intentaron, es un orgullo lo que trabajaron en el día a día. Fue un gustazo entrenarlos. Vemos en otros grupos a equipos grandes como Melilla y Fuenlabrada que lo están pasando muy mal y le tenemos que dar valor a conseguir el objetivo y al hecho de no haber estado nunca en puestos de descenso.

Si echamos la vista al verano, dos de los fichajes más ilusionantes fueron Iago Novo y Darío Germil, ¿cómo valora su temporada?

Creo que Iago su punto a mejorar es sumar más goles y ser un poco más productivo en el último pase. En el resto fue una maravilla, el día a día con él es perfecto, es un chico extraordinario y un líder silencioso, que lidera cuando el equipo lo necesita. Es uno de esos jugadores que me gustaría tener siempre en cualquier contexto y equipo. Además engaña a nivel defensivo, porque es muy completo, hace muchos metros y gana duelos. En el caso de Darío quizás es uno de los más perjudicados por As Eiroas, por su zancada, que es muy grande. Nos dio mucho con la presión, a los filiales les hizo partidazos, ganando muchos duelos ante sus centrales. Es un chaval impresionante que lo da todo.

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Otro futbolista con el que ya había coincidido y que se destapó como goleador siendo un central es Fito Rodríguez, y da la sensación de que aún tiene potencial.

También los centrales son muy perjudicados por el campo. Se producen muchas situaciones de área, hay muchos botes que dificultan sus tareas. Trabajamos mucho con Fito, nos desgastamos mucho, a nivel ofensivo es de los mejores de todo el grupo en el rendimiento que tiene con el balón. En el juego sin balón tiene que seguir puliendo cosas, con la experiencia irá mejorando y disipando algunas dudas. Yo ya los meses que lo tuve en Vilallba se adaptó muy bien, es un chico agradecido, que valora nuestra ayuda y nuestra tarea. Encantado de verlo al nivel que estuvo durante muchos meses, sus goles fueron en momentos cruciales para nosotros y como le digo siempre: que no se despiste a nivel defensivo. Se nota cuando un jugador confía en ti, en lo que le propones y en eso a Fito se le ha notado mucho.

Para Simón Lamas también era una reválida esta temporada. Después de descender con el Racing Villalbés el primer año de su historia en Segunda RFEF, de casi lograr la permanencia, ¿tenía mucha presión por demostrar que es un entrenador de esta categoría?

Los entrenadores siempre tenemos esa presión. Me deja un sabor agridulce este año, incluso el partido del otro día me lo deja. Ganar el último partido en casa del año era una pequeña guinda que tampoco conseguimos. Cuando me refiero a sabor agridulce me refiero a resultados, porque en el resto encantado. Sumar otra experiencia fuera de mi entorno y con la confianza que me dieron desde el club, la directiva y la dirección deportiva. Además, disfruté mucho del staff, con unos recursos inmejorables. Los jugadores me demostraron la confianza en los momentos difíciles, que los hubo, en la segunda vuelta. Sentí confianza de los jugadores de fuera, que no me conocían previamente y eso me hizo sentir orgullo. También por parte de la afición siempre sentí el reconocimiento al trabajo del equipo y su manera de competir. Y viví grandes momentos porque era importante demostrar que entrenamos a un equipo que fuera dominador ofensivo, que también era un reto para mí como entrenador.

Al equipo se le ve mucho potencial y crecimiento. Creo que todos nos hemos quedado con las ganas de un segundo capítulo, ¿y Simón?

Es la primera vez que realmente tengo ganas de parar y descansar un poco. Viajando de Vilalba todos los días, entrenando cinco días a la semana, sin descanso, muchas horas con el coche, la familia, que ahora somos uno más... No sé qué pasará, estoy muy agradecido del trabajo que hicimos y agradecido al club y a la gente. Obviamente es una cosa que primero deberá de valorar el club, que entrenador que quiere tener la temporada que viene. Y luego ya tocará pensar, pero tengo claro que muchos de los futbolistas que tenemos creo que pueden sacar más. El club está haciendo un proyecto ambicioso y llamativo dentro de la categoría. El staff fue una de las grandes sorpresas que tuve, trabajar con Antón Permuy (segundo entrenador) fue un gustazo, y en el resto la implicación fue absoluta. Estuve tan a gusto que me da pena acabar. Veremos que pasa, toca descansar un poco cuando acabemos este fin de semana, que el club piense sus opciones y ahí miraremos. Lo que es cierto es que me queda un gran sabor de boca de lo que rodea al Bergantiños, con lo cual siempre que estás tan a gusto en un sitio te da pena acabar.