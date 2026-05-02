Las previas | Un Silva-Noia con el otro ojo en cuatro campos

Hugo Baldomar, centrocampista del Silva, durante el duelo de hace quince días ante el Barbadás QUINTANA

La penúltima jornada del grupo 1 de Tercera RFEF cuenta con tres partidos ya finalizados: el Arosa sigue líder y el Arteixo ya tiene el podio garantizado. Los otros seis se disputan en domingo, con Silva y Montañeros opositando a una última fecha con mucho en juego.

El Arteixo asegura la tercera posición de cara al playoff Más información

Silva-Noia (A Grela, 12.30 horas)

Ya no teme el Silva a la zona roja. La derrota del Cambados ante el Arosa le asegura acabar fuera de los puestos de descenso federativo, pero los deberes no están todavía hechos. Se mide al Noia con la idea de meter presión al Viveiro y llegar a la última jornada con opciones de pelear una decimocuarta plaza que garantiza la permenencia. Todo ello por si la Sarriana no obra el milagro y desciende a Tercera RFEF, lo que implicaría un descenso extra si el representante gallego en la eliminatoria por el ascenso no logra plaza en Segunda.

Será un día de emociones fuertes para el Silva. A las 12.00 horas se disputará de forma unificada la 34ª y última jornada de Segunda RFEF. Y ahí tiene una influencia clave la Sarriana, único equipo gallego con posibilidad de perder la categoría: para no descender directo (habría que ver si con 43 puntos evita el playout), debe vencer en A Ribela al Rayo Cantabria y confiar en que el Langreo caiga ante el Oviedo Vetusta y el Valladolid Promesas haga lo propio ante el Burgos B.

La combinación es difícil, sobre todo en el último punto, pues el filial pucelano recibe a un rival ya descendido. Por ello, el Silva está mentalizado en sacar los tres puntos contra el Noia, algo que le permitiría empatar momentáneamente con un Viveiro que juega a las 18.00 horas en Cangas do Morrazo ante el Alondras.

El equipo de A Mariña lucense tiene el golaveraje patricular ganado, por lo que los coruñeses necesitan recortar algo si quieren llegar a la última jornada con opciones. En ella visitarán al Arteixo y el Viveiro recibirá al Compostela.

Para el choque de A Grela, lo único que puede controlar el Silva, son baja los defensas Rosas y Lema y los centrocampistas Ares y Montero. En el ya descendido Noia no estarán los zagueros Tobías, David Noya y Miguel Jiménez.

Alineaciones probables

Silva: Minibugy - Bili, Moure, Seydi - Álvaro Rey, Carletto, Máquez, Baldomar, Parafita - Iago Pérez, Joao Paulo

Noia: Brais Vázquez - Paco, Xabi, Adrián González, Izan - Constenla, Rodri - Iván Úbeda, Manu Sánchez, Juan Barros - Iker Carril

Boiro - Montañeros (Barraña, 18.00 horas)

El empate de la semana pasada ante el Barco limitó mucho las opciones de playoff del Montañeros. Aún así, llega a la penúltima jornada dispuesto a agarrarse a unas matemáticas que todavía no le dan la espalda. Y tras caer el Estradense ante el Compostela, sabe que si vence al Boiro podrá soñar con una carambola en la última jornada.

La escuadra que dirige Jairo Arias se encuentra a cinco puntos del Estradense y a cuatro del Racing Villalbés, que se mide a la misma hora al Gran Peña. Son los dos equipos que ocupan puestos de playoff y a los que persigue un grupo de seis clubes que encabeza el Boiro (47) y cierra el Monta (45).

No será una tarea sencilla ganar en Barraña, pues el Boiro enlazó diez partidos sin perder antes de caer frente al líder Arosa. Eso sí, el Montañeros se maneja muy bien lejos de su estadio y acumula los mismos puntos (23) que su rival como local.

Los de Elviña cuentan con cuatro bajas para el partido. No estarán por lesión el lateral izquierdo Pedro Barbolla, el centrocampista Diego Rodríguez y el extremo Sito Pais. Tampoco otro atacante, Jorge Cano, que vio dos amarillas ante el Barco. Además, el técnico Jairo Arias ha sido sancionado con un partido por su expulsión y verá el partido desde la grada. Por su parte, el Boiro tiene en el dique seco al central Nieto y al extremo Juanpa Barros.

Ambos equipos estarán pendientes de otros dos partidos de la jornada con influencia para la lucha por el playoff: Lugo B-Barbadás y Barco-Somozas. En caso de vencer y seguir con opciones, al Montañeros le interesa una ‘X’ o un ‘2’ en el duelo del Anxo Carro y un empate en Valdeorras para superar de una tacada a cuatro de sus rivales.

Alineaciones probables

Boiro: Borja Rey - Yosi Montoto, Aram, Iago Martínez, Samu Araújo - Mario Romero, Enjamio; Insua, Mario Prol, Facu Moreyra - Landeira

Montañeros: Marcos - Achore, Iago López, Longueira, Ogando - Carreira - Balsa, Dani Fernández - Otero, Pape, Delgado