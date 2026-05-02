La previa | El Victoria inicia en Zaragoza su camino hacia Segunda RFEF
Las coruñesas se miden a doble partido al campeón del grupo 17 con el objetivo de pisar la tercera categoría
El Victoria CF femenino tiene ante sí el partido por el que lleva luchando todo el curso. Tras terminar segundo en el grupo 1 de Tercera RFEF y heredar la plaza del filial de As Celtas, el equipo que dirige Javi Angeriz se mide al Real Zaragoza (este domingo, Ciudad Deportiva, 11.00 horas), campeón del grupo 17. El vencedor de la eliminatoria, a doble partido, obtendrá plaza en la tercera categoría
La centrocampista Andrea es la única baja de un Victoria que viajó a Zaragoza durante la mañana de ayer. Por tanto, no es descartable que el once sea idéntico al que certificó el pasado fin de semana la clasificación para el playoff.
Enfrente estará un rival que ha hecho las cosas muy bien en su Liga. El conjunto maño terminó con 59 puntos (19 victorias, dos empates y una sola derrota) e hizo 120 tantos por solo diez recibidos.
De esos goles, un tercio (40) fueron obra de la delantera Cecilia Franco, la figura de un equipo que espera atar en contra el Victoria. La idea es clara, que la eliminatoria se decida dentro de siete días en tierras coruñesas. Y si es en ventaja, mejor.
Angeriz da una pincelada de lo que espera: “Es un equipo de jugadoras elegidas de la zona que tienen muy buen trato de balón, son dinámicas y verticales. Su claro objetivo es ascender”.
Alineaciones probables
Real Zaragoza: Gema - Torres, Inés, Adriana, Vega - Lucía, Ana, Ixeya - Alejandra, Cecilia, Lasheras
Victoria CF: Ana Rodríguez - Amado, Albita, Río, Valeria - Alma, Lau, Peque - Cascón, Candela, Nuria