Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Tercera RFEF

El Arteixo asegura la tercera posición de cara al playoff

La victoria ante el Céltiga confirma que los rojiblancos disputarán en Ponte dos Brozos la vuelta de la primera eliminatoria

Gonzalo Sánchez
02/05/2026 16:23
Otero pugna con un rival en el partido de ayer ante el Céltiga
Otero pugna con un rival en el partido de ayer ante el Céltiga
GONZALO SALGADO
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Atlético Arteixo se impuso ayer al Céltiga por un apretado marcador de 2-3 en el Salvador Otero y aseguró la tercera posición de cara al playoff de ascenso a Segunda RFEF. 

El partido fue muy entretenido con un carrusel de ocasiones de gol para ambos equipos. Pero el acierto en las áreas fue muy distinto, lo que dio la victoria al conjunto visitante al mostrarse con mayor pegada en sus llegadas a la portería adversaria. 

Otero adelantó al Arteixo en el minuto 31 al aprovechar un gran envío al segundo palo, que controló y definió con el interior al palo contrario. Los coruñeses se fueron al descanso con esta mínima ventaja. 

En el primer cuarto de hora de la segunda parte el Céltiga salió con ambición. Carlos García hizo un paradón a disparo de Sobrido. Pero tras los cambios, las llegadas decayeron, hasta que en el minuto 56 igualó Adri Rodríguez de penalti. Luego, en el minuto 70, llegó el 1-2. En una acción de pizarra en un córner. El balón llegó a la frontal del área, donde el lateral Moreta enganchó un disparo con la derecha ante el que nada pudo hacer Táboas. Fue un misil. En la otra área el 2-2 llegó en el minuto 78. Marcos Blanco habilitó en la derecha a Marcelo, que puso un gran centro abajo que envió a la red Adri Rodríguez

En el minuto 89, el Arteixo robo un balón en el mediocampo y Rojo se quedó en un mano a mano ante Manu Táboas, al que regateó antes de hacer el definitivo 2-3 a puerta vacía con algo de suspense, ya que el balón dio en el palo.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Otero pugna con un rival en el partido de ayer ante el Céltiga

El Arteixo asegura la tercera posición de cara al playoff
Gonzalo Sánchez
Raúl Melo, en el Arteixo-Céltiga de la primera vuelta

La previa | Un triunfo ante el Céltiga asegura la tercera posición al Arteixo
Santi Mendoza
Dani Carnota, delantero del Paiosaco, pelea por un balón con Isma, central del Club do Mar

El Paiosaco se mete en la final tras ganar al Club do Mar en un derbi eléctrico (0-1)
Santi Mendoza
Imagen del Sporting Coruñés - San Tirso

El San Tirso doblega a un valiente Sporting Coruñés y pisa su cuarta final en dos años (0-2)
Santi Mendoza