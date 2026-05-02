El Arteixo asegura la tercera posición de cara al playoff

Otero pugna con un rival en el partido de ayer ante el Céltiga GONZALO SALGADO

El Atlético Arteixo se impuso ayer al Céltiga por un apretado marcador de 2-3 en el Salvador Otero y aseguró la tercera posición de cara al playoff de ascenso a Segunda RFEF.

El partido fue muy entretenido con un carrusel de ocasiones de gol para ambos equipos. Pero el acierto en las áreas fue muy distinto, lo que dio la victoria al conjunto visitante al mostrarse con mayor pegada en sus llegadas a la portería adversaria.

Otero adelantó al Arteixo en el minuto 31 al aprovechar un gran envío al segundo palo, que controló y definió con el interior al palo contrario. Los coruñeses se fueron al descanso con esta mínima ventaja.

En el primer cuarto de hora de la segunda parte el Céltiga salió con ambición. Carlos García hizo un paradón a disparo de Sobrido. Pero tras los cambios, las llegadas decayeron, hasta que en el minuto 56 igualó Adri Rodríguez de penalti. Luego, en el minuto 70, llegó el 1-2. En una acción de pizarra en un córner. El balón llegó a la frontal del área, donde el lateral Moreta enganchó un disparo con la derecha ante el que nada pudo hacer Táboas. Fue un misil. En la otra área el 2-2 llegó en el minuto 78. Marcos Blanco habilitó en la derecha a Marcelo, que puso un gran centro abajo que envió a la red Adri Rodríguez.

En el minuto 89, el Arteixo robo un balón en el mediocampo y Rojo se quedó en un mano a mano ante Manu Táboas, al que regateó antes de hacer el definitivo 2-3 a puerta vacía con algo de suspense, ya que el balón dio en el palo.