La previa | Un triunfo ante el Céltiga asegura la tercera posición al Arteixo

Raúl Melo, en el Arteixo-Céltiga de la primera vuelta GERMÁN BARREIROS

La penúltima jornada del grupo 1 de Tercera RFEF arranca este viernes, Día del Trabajador, con la disputa de dos partidos. Uno de ellos es el Céltiga-Atlético Arteixo (Salvador Otero, 17.30 horas), duelo que puede asegurar la tercera posición a los rojiblancos. La cuenta es muy sencilla: en caso de ganar, afrontarán el último partido con la seguridad de acabar en el podio y, por tanto, disputar la vuelta de las semifinales del playoff en Ponte dos Brozos.

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Y es que el Arteixo ya ha certificado su presencia en la fase de ascenso. Ahora su tarea es defender los cinco puntos de ventaja que tiene sobre el Racing Villalbés y los cuatro que le separan del Estradense. Los chairegos disputarán su partido el domingo ante el Gran Peña, pero el equipo de la provincia de Pontevedra visita esta misma mañana al Compostela. En caso de no vencer, ya no podrán atrapar en la tabla a un Arteixo que le tiene el golaveraje ganado. Para que se produzca el ‘sorpasso’, tanto el Villalbés como el Estradense necesitan los seis puntos restantes y que los rojiblancos no sumen más de dos.

Es, por tanto, una situación muy propicia para el equipo de Ponte dos Brozos, que la pasada jornada se rehízo en casa de la goleada en Boiro con un triunfo ante el Cambados. La racha sigue siendo espectacular: diez victorias, un empate y una derrota en los doce últimos compromisos.

Además, el Céltiga llega ya sin nada en juego. Ocupa la decimotercera posición y sus 40 puntos son insuficientes para buscar el playoff, lucha en la que estuvo hasta bien poco, pero más que suficientes para lograr la permanencia.

Las grandes dificultades para los visitantes estarán en parar a Adri Rodríguez, pichichi de la Liga con 15 tantos, y en que el rival se siente muy cómodo en casa, como muestra que es el sexto mejor local. En el duelo de la primera vuelta, disputado en enero, Berrocal rescató un punto en el último instante.

En el apartado de bajas, el Arteixo tiene fuera al lateral Iván, a los centrales Casas y Fer y al extremo Melo. Agulló y Tomé, también centrales, son duda. Por parte local, no estarán los zagueros Prada y Carlos ni los centrocampistas Giráldez y Hugo.

Alineaciones probables

Céltiga: Antón - Santi, Rubi Casás, Martín Sánchez, Covelo - Óscar, Julio Rey - Nico, Marcos, Sobrido - Adri Rodríguez

Atlético Arteixo: Carlos García - Moreta, García, Aller, Berrocal - Fabio, Naya - Rubo, Pablo Martínez, Jota - Otero