El Paiosaco se mete en la final tras ganar al Club do Mar en un derbi eléctrico (0-1)

Dani Carnota, delantero del Paiosaco, pelea por un balón con Isma, central del Club do Mar RAÚL LÓPEZ

Solo un gol, pero qué partidazo. El Paiosaco peleará en Riazor ante el San Tirso por su quinto título de la Copa de A Coruña tras vencer a un Club do Mar (0-1) que no se puede reprochar absolutamente nada. Lo intentaron hasta la extenuación los locales, pero valió el tempranero gol de Iván Amor. Premio para la reacción que han tenido este curso los verdes. Semilla para un ascenso que, visto lo visto, merece el equipo de Caión. Su fútbol es de Preferente.

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En las novedades, se notó mucho quién se puede permitir rotar en Liga y quién no. El Club do Mar mantiene un mano a mano con el Arzúa por el ascenso directo en Primera Futgal y partió con prácticamente el mismo once que el fin de semana ante el Queixas. El único cambio fue Isma, quien ya disputó más de media parte en el duelo de Liga al necesitar la sustitución Mateo Canedo. Por contra, el técnico Iván Sánchez cambió más de medio equipo con respecto al partido ante el Sigüeiro. Descansaron entonces el portero Dani Moreno, los carrileros Juanma y Pablo Rodríguez, el centrocampista Josiño y la pareja de atacantes formada por Iván Amor y Dani Carnota, todos ellos titulares en esta tarde-noche de fútbol en A Laracha.

No iba a decepcionar el partido. Nunca lo hacen aquellos en los que el perímetro del campo está rodeado de aficionados. Ambos partieron con un esquema de tres centrales, pero no por ello faltaron oportunidades desde el inicio. La primera, para el Club do Mar en las botas de Tiago. El delantero de origen portugués se giró bien en el área y mandó el balón cerca del palo derecho.

Disparó sin éxito el equipo local, no así el visitante, que se agarró a su máximo goleador para situarse en ventaja. No hubo mucho que reprochar al portero Rama, que solo pudo seguir con la mirada un sensacional tiro a la escuadra de Iván Amor. La pelota le había caído en el pico del área pequeña y la alojó con rosca en el ángulo.

Era un mal negocio para el Club do Mar, obligado desde pronto a buscar rendijas en la siempre ordenada zaga del Paiosaco. Pese a ello, el empate no llegó por cuestión de centímetros mediante el balón parado: Tiago lanzó una falta desde unos 25 metros y el balón fue bajando hasta estamparse contra el larguero.

No iba a ser el único ‘uy’ del equipo de Caión en el primer acto. Minutos después, Baldomir mejoró con un control de pecho un ya de por sí gran balón en largo de Rama, pero hizo un toque a destiempo en el área y no pudo buscar portería.

Tampoco renunciaba al ataque el Paiosaco, capaz de amenazar en un centro de Josiño al que no llegó Amor por poco. También, en una internada de Carnota por izquierda que, tras un gran recorte, terminó con una parada abajo.

Y justo antes del descanso, cuando el partido estaba algo más parado, una volea defectuosa de Mario se convirtió en un centro perfecto para Baldomir, que cruzó en exceso su cabezazo. Tampoco pudo llegar nadie en el segundo palo.

La segunda mitad arrancó con las faltas como esperado punto de fricción. Ambos equipos entendieron que el colegiado debía mostrar alguna amarilla más, pero este entendió que la mejor forma de no tensar el duelo era no cargar demasiado pronto a los equipos de tarjetas. Sobre el césped, más control del Paiosaco y menos llegadas en el primer cuarto de hora.

Arreón local

Pasado ese tramo, y ya con una doble modificación (Mateo Canedo y Martín Moscoso), el Club do Mar empezó a incrustar al rival en su campo. Le ayudaban las faltas que era capaz de generar en la frontal, sin que Tiago y Mario encontraran el camino del gol.

Con un dominio territorial así y 20 minutos por delante, parecía cuestión de tiempo que volviera a haber una ocasión verdaderamente clara, pero la zaga del Paiosaco llegaba siempre a tiempo para taponar. Y cuando por fin recibió un jugador en buena posición, Dani Moreno evitó el tanto de Totó. Justo antes se había hecho Rama, en dos tiempos, con un testarazo de Iván Amor.

El guion estaba escrito, con un Club do Mar envalentonado. No había manera para los locales, que lo siguieron intentando por medio de Totó, al que negaron el gol entre el palo y Moreno. También chutaban desde fuera del área en cuanto veían opción.

Por momentos era el propio remate lo que faltaba, algo que sufrieron ambos. Christian Quintás voleó al aire en la suya y no llegó nadie de los locales en un balón parado muy bien tocado. Tampoco encontró el remate limpio Tiago tras un gran control.

El tiempo jugaba en contra del Club do Mar, que volvía a ver a Totó quedándose a centímetros de rematar en posición peligrosa. Les quedaba la opción de enviar unos cuantos centros más al área, pero empezaban a ser víctima de la precipitación.

Eso aprovechó el Paiosaco para vivir algo más cómodo en el añadido. Incluso lanzó tres zambombazos en poco más de un minuto a los que respondió el meta. Quedaba una para el equipo local. Otra vez al larguero. Esta vez en fuera de juego.

Club do Mar 0-1 Paiosaco

Club do Mar: Rama; Jacobo (Mateo Canedo, m.60), Diego, Isma; Mario, Dani López (Álex Romero, m.85), Ashier (Martín Moscoso, m.60), Garrote; Totó; Tiago, Baldomir (Iker Villar, m.82).

Paiosaco: Dani Moreno; Queijeiro, Manu Mato, Beto; Juanma, Andrés Pérez, David González (Vivito, m.68), Josiño, Pablo Rodríguez; Iván Amor, Dani Carnota (Cristian Quintás, m.68).

Gol: 0-1, m.11: Iván Amor.

Árbitro: Sandino Somoza (A Coruña). Amonestó a Garrote (m.23) y Martín Moscoso (m.90), del Club do Mar; y a Pablo Rodríguez (m.40), Queijeiro (m.64), Andrés Pérez (m.80), Manu Mato (m.82) y Cristian Quintás (m.90+2), del Paiosaco.

Incidencias: Partido de semifinales de la Copa de A Coruña disputado en el Municipal de A Laracha ante unos 800 espectadores.