Tiago Mendes: “Me gusta estar en el área y finalizar todo lo que tengo”

Tiago Mendes celebra un gol esta temporada RAÚL LÓPEZ

La combinación Club do Mar y Tiago Mendes (Oporto, 1997) es ganadora. No hay lugar en el fútbol donde se sienta más cómodo el delantero luso, afincado en Galicia desde que tenía ocho años. Por cuarta vez ha superado la barrera de los 20 goles con el equipo de Caión, que opta en este tramo final al ascenso a Preferente y a jugar la final de la Copa de A Coruña. Este es el reto más cercano, con un derbi ante el Paiosaco este jueves.

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¿Qué tiene el Club do Mar que le hace irse a cifras goleadoras altísimas?

La verdad es que es un grupo de amigos. Somos todos gente de la zona: de Arteixo, Laracha, Carballo… Y eso influye bastante en estar muy cómodo. Quizá en otros sitios es gente que no conoces y no tienes la misma afinidad.

¿Cómo ve las opciones de ascender directos?

Bastante complicado, porque el Arzúa tiene un muy buen equipo y no creo que se vaya a dejar puntos en lo poco que queda de Liga. La diferencia de goles es ya casi imposible de recortar, entonces lo veo difícil, la verdad.

En caso de que deban disputar el playoff, ¿ve al equipo más maduro que el año pasado?

Sí, bastante más. En comparación con otros años, noto que esta vez llegamos en una línea muy ascendente: empezamos mal y estamos acabando muy bien. En las cuatro últimas temporadas arrancamos bien, fuimos líderes de invierno en tres ocasiones, pero pegamos un bajón criminal al final. Creo que ahí puede estar la clave para hacerlo bien en el playoff.

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¿Ha sido algo planificado desde una distinta preparación física o simple casualidad?

Hicimos prácticamente lo mismo, no hubo mucha modificación. Lo que sí, hemos tenido mucha mala suerte con las lesiones, con tres jugadores que se rompieron la rodilla, y sin embargo estamos en un momento muy bueno.

¿Qué tipo de jugador es y en qué zona del campo actúa?

Antes jugaba de extremo, pero ahora estoy de delantero centro. Me veo más cómodo ahí, porque me gusta estar en el área y finalizar todo lo que tengo. Creo que es la posición a la que mejor me adapto.

"Mucha gente dice que el Paiosaco es claro favorito, pero yo no lo tengo tan claro"

¿Es más de recibir al espacio o de rematar?

Prefiero que me den el balón al pie (risas). Aunque, dependiendo de la jugada, tengo que adaptarme a lo que tenga que hacer.

¿Cómo están los ánimos de cara al partido de Copa del jueves?

Muy bien, veo a la gente motivada y con muchas ganas. Nadie piensa que no podamos ganar o dar la sorpresa, que para mí tampoco es tanta sorpresa. Mucha gente dice que el Paiosaco es claro favorito, pero yo no lo tengo tan claro.

¿Cuánto le seduce jugar en Riazor?

Es un premio muy grande. Muy poca gente tiene esa posibilidad y nosotros ya lo logramos una vez. Se nos quedó la ‘espinita’ porque perdimos otro derbi, ante el Laracha a penaltis. Si este año podemos llegar, genial; creo que nos lo merecemos.

¿Qué ambiente espera el jueves?

El campo (Municipal de A Laracha) va a estar bastante lleno. Otras veces que nos medimos hubo mucha gente del Paiosaco, de A Laracha, y amigos de Arteixo o de Carballo que van a venir a apoyarnos. Espero que esté a reventar.

¿Qué jugador de su Liga no puede faltar en esta sección?

Me gustó mucho Mario, el delantero del Camariñas. Y de nuestro equipo destacaría al delantero Totó y a Mario Vila, carrilero izquierdo que está brillando en ataque.