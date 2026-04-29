La previa | El Sporting Coruñés, tan lejos y tan cerca de Riazor

Pichu, Andrés Becerra y Jano, jugadores del Sporting Coruñés, durante el partido del pasado domingo ante As Pontes PATRICIA G. FRAGA

Tan lejos como 90 años de historia en los que se ha resistido una final de esta competición. Tan cerca como 90 minutos. Es el pasado y presente de un Sporting Coruñés que se mide este miércoles al favorito San Tirso (Torre 1, 21.00 horas) en las semifinales de la Copa de A Coruña. Uno pelea por la permanencia en el grupo 1 de Primera Futgal. El otro apunta a disputar los playoffs de ascenso a Tercera RFEF. Pero como tantas veces se ha visto en esto del fútbol, las distancias se acortan en una eliminatoria a partido único.

Está vivo, por tanto, el sueño de un club que hace apenas dos años disputaba la Tercera Autonómica gallega, última categoría del fútbol nacional. Y con él, el de un presidente, un cuerpo técnico y una plantilla que no reprimen sus emociones: excitación, ilusión, responsabilidad… Fútbol. Partido bonito.

En el camino hacia la penúltima ronda, el Sporting Coruñés venció a Sporting Burgo, Ural Español, Visantoña y Almeiras. Su presidente, Santiago Veiga, reconoce que ya es un éxito estar aquí, pero espera dar la campanada: “Está todo el club ilusionado; para muchos jugadores será la única oportunidad de su vida de jugar en Riazor. Casi todos nuestros mimbres son de cantera y no esperábamos llegar a esta situación, pero vamos a pelearlo. Aunque sabemos que es muy complicado, que tenemos un porcentaje muy bajo y que los condicionantes tienen que jugar a nuestro favor, ‘que nos quiten lo bailao’. El premio que buscamos es mantener la categoría, pero al vernos aquí a ver si nos cae el gordo de la lotería”.

El capitán del equipo es el lateral derecho Andrés Becerra, quien espera que el no favoritismo juegue a su favor. “Es bastante sencillo afrontar el partido porque creo que no tenemos nada que perder y sí mucho que ganar. Llevábamos varios años esperando una oportunidad así y nos hemos ganado poder disfrutarla compitiendo al máximo”, apunta.

En la misma línea se expresa el lateral izquierdo Pedro Ricoy, jugador con más minutos del equipo. “Estamos muy contentos por poder jugar un partido así; sabemos que es una gran oportunidad. Será un partido muy difícil, pero no sentimos nada de presión. Nos vemos capaces de competir y de llevarnos la eliminatoria”, enfatiza.

Las sensaciones del portero

Parte de las posibilidades del equipo herculino pasan por una buena actuación de Xavi Vila, su portero durante toda la competición. “Tengo una mezcla de sensaciones. Por un lado, mucha ilusión, porque durante todos estos años no hemos estado ni cerca de jugar en Riazor. Que el rival sea tan bueno también motiva, le daría más épica a conseguir el objetivo. Y también mucho respeto. En los partidos que la clave es encajar pocos goles, un portero siente aún más responsabilidad. Es el mejor rival contra el que he me he enfrentado nunca y sé que tenemos que jugar perfecto para tener opciones de ganarlo o llegar a los penaltis”, reflexiona.

En esa suerte se manejaron bien ante Ural y Almeiras, por lo que a Xavi no le importaría repetir guion: “Que acabe en tanda de penaltis me haría ilusión como portero. Poder hacerlo bien y dar la clasificación del equipo…”.

"Tengo muchas ganas de cumplir un sueño de niño como es jugar en el estadio de Riazor" Borja López 'Juve', central del Sporting Coruñés

También será importante la habilidad ofensiva de Jano Vázquez, máximo goleador del equipo junto a Mike García, ambos con diez tantos. "Me va a tocar realizar esfuerzos defensivos a los que no estoy acostumbrado, ya que nos van a llevar en muchos momentos a tener que replegar y apretar para seguir su ritmo. Pero estoy 100% seguro de que vamos a saber aprovechar nuestros momentos con balón y que voy a tener ocasiones. Espero no defraudar cuando encare portería".

Otro jugador con proyección es el polivalente Jorge de Pedro, cada vez más fijo. “A nivel individual tengo mucha tranquilidad y confianza en el trabajo realizado durante todo el año. Aunque no nos están saliendo del todo las cosas en Liga, tenemos mucha ilusión depositada en la Copa y estoy convencido de que se va a plasmar en el campo. A nivel colectivo, noto al equipo muy enchufado y en ganas no nos va a superar nadie”, subraya el ex del Calasanz.

Y no puede terminar el repaso de los jugadores sin las palabras del central (o mediocentro defensivo) Borja López ‘Juve’, uno de los hombres con más peso en el vestuario: “Tengo muchas ganas de cumplir un sueño de niño como es jugar en el estadio de Riazor, lo cual después de dos ascensos seguidos hace mucha ilusión”.

Entrenadores y ausencias

El entrenador del equipo es Marcos Souto, de tan solo 26 años, quien da las claves del partido. “El San Tirso lleva todo el año en los puestos altos de Preferente y eso deja claro el nivel que tiene. Su idea de juego es muy clara y la potencia al máximo. Nuestras opciones pasan por salir sin complejos; debemos ser valientes y hacer lo que nos ha funcionado en 2026. Obviamente, haciendo los ajustes necesarios, como contra todos los rivales, pero siendo fieles a nuestra idea. Habrá momentos de sufrimiento, pero vamos a tener nuestras oportunidades e intentaremos aprovecharlas”, valora.

Son seis las ausencias del Sporting Coruñés para el encuentro. El centrocampista Pichu no puede disputar la competición y están lesionados de larga duración el portero Jano, los zagueros Nico Facal y Rubi, y los delanteros Ivo y Garabito.

"Es un equipo con jugadores técnicos, mucha movilidad y capacidad para ser vertical" Fabio Rodríguez, entrenador del San Tirso, sobre el Sporting Coruñés

El San Tirso, tremendamente humilde hace dos años cuando se enfrentó al Espanyol, asume esta vez el papel del poderoso que debe cumplir con su papel. El de no regalar nada para seguir alimentando su espectacular historia reciente. Para llegar hasta aquí eliminó a Galicia Gaiteira, Marte, Vizoño y Betanzos.

Campeón en 1981 y 2019, sumó su tercer título en 2024. Aquel triunfo por penaltis en Riazor frente al Victoria se puede considerar el punto intermedio de un proyecto que, con Fabio Rodríguez como entrenador, está dando al club los mejores años de su historia. Ganar ese partido dio pie a dos títulos más (Copa Diputación y Supercopa Galicia) y a una eliminatoria territorial frente al Selaya que permitió el sueño de jugar ante un equipo de Primera División en el templo del fútbol coruñés. Este ciclo está significando también las mejores clasificaciones del club en Preferente, camino a un segundo curso consecutivo en los playoffs de ascenso a Tercera RFEF.

También cuenta con seis ausencias para este duelo. Los dos refuerzos de este tramo final, el central Mauro y el atacante Rafa Mella, no pueden ser inscritos en Copa. Además, el zaguero Pablo Vigo, los centrocampistas Pájaro y Paulo, y el extremo Segade causan baja por lesión.

Su técnico, Fabio Rodríguez, aboga por mostrar máxima seriedad. “Es un rival que lleva varios años con la misma base, ascendiendo año a año hasta Primera. Tiene jugadores técnicos, mucha movilidad y capacidad para ser vertical. Muchos de sus futbolistas pasaron por las mejores canteras y categorías en su etapa de formación. Nosotros ya hemos estado más veces en esta situación, pero queremos llegar a otra final y daremos todo para conseguirlo. La Copa siempre es especial para este club”, cierra.

Alineaciones probables

Sporting Coruñés: Xavi; Andrés Becerra, Juve, Rafa, Pedro Ricoy; Parrado, Mouro, Migui; Mike, De Pedro, Jano.

San Tirso: Fedello; Manu Prieto, Lago, Gamallo, Rellán; Casariego, Carlos Díaz, Christian Rey, Xian; Denis, Rachón.