El San Tirso doblega a un valiente Sporting Coruñés y pisa su cuarta final en dos años (0-2)

Mike, delantero del Sporting Coruñés, trata de eludir a la zaga del San Tirso en A Torre CARLOTA BLANCO

El San Tirso cumplió con los pronósticos y derrotó a un Sporting Coruñés (0-2) que fue fiel a su estilo y dio muestras de valentía y buen nivel técnico, pero no pudo encontrar las cosquillas a un adversario muy rocoso. Un resultado que clasifica al equipo de Abegondo para la final de la Copa de A Coruña, de forma que continúa coleccionando partidos decisivos. Con el de la penúltima semana de mayo en Riazor serán cuatro en los dos últimos años. Y los tres anteriores —este torneo, Copa Diputación y Supercopa Galicia— acabaron en título…

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Ambos entrenadores salieron con onces de gala. De nada importó que ambos tengan todavía mucho en juego en Liga, con la permanencia en Primera y el ascenso a Tercera RFEF como respectivos objetivos. Había una opción de jugar en Riazor por delante. Y ante eso, se va con todo desde el inicio.

El equipo que parte como claro no favorito acostumbra a tener la intención de aguantar todo el tiempo posible sin encajar. Normalmente las opciones pasan por hacer un partido largo y ver si el nerviosismo se apodera del rival, plan que se vio obligado a desechar el Sporting Coruñés en apenas siete minutos, cuando una internada de Casariego terminó en un recorte y remate cruzado al fondo de la red.

Los visitantes daban muestras de su mayor poderío físico en cuanto tenían algo de espacio para correr, pero el conjunto local no cejó en su empeño. No era sencillo superar la presión alta del San Tirso, pero se atrevían a largas posesiones y cada vez que sacaban algo positivo recibían el calor de un ruidoso centenar de aficionados que les apoyaba desde uno de los laterales del campo.

En una de esas dispuso de una buena ocasión para empatar. Hubo un resbalón en la zaga del San Tirso y el balón cayó a De Pedro, que en su remate desde el borde del área encontró el providencial bloqueo con el pie de Manu Prieto.

El equipo de Abegondo fue consciente de que el rival estaba teniendo más balón del deseado y, en torno a la media hora de juego, dio un paso adelante que derivó en dos aproximaciones. Rellán y Christian Rey probaron desde fuera del área, pero no lograron poner en aprietos a un Xavi que en un centro anterior había sacado bien los puños para alejar el peligro.

De ahí al descanso el partido fue del San Tirso. En especial una banda derecha por la que encontraba camino: una nueva internada de Casariego terminó en disparo al lateral de la red y Denis cazó a la media vuelta un centro de Manu Prieto. La pelota se estampó contra el larguero segundos antes de que el colegiado decretara el camino a vestuarios.

De nuevo, gol tempranero

La segunda mitad arrancó con una llegada del Sporting, pero la zaga visitante estuvo segura para despejar. Pero de nuevo no se iba a dejar amedrentar el San Tirso, que respondió con un centrochut de Denis y un córner en el que llegó el 0-2.

El balón viajó con precisión desde la bota derecha de Manu Prego, juvenil de primer año que cada vez tiene más importancia en los planes de Fabio Rodríguez, y entre las camisetas azules y blancas se elevó Christian Rey para cabecear. Xavi acertó a tocar el balón, pero fue insuficiente para evitar el tanto.

La eliminatoria quedó de ese modo prácticamente sentenciada. Un casi que estuvo a punto de desaparecer del todo poco después, cuando un rechace defectuoso del portero del Sporting propició que Rachón acabara marcando tras recibir el pase de la muerte. Se quedó con las ganas el ex del Relámpago, en fuera de juego.

No era el día de los delanteros del San Tirso, pues iba a desaprovechar dos muy claras Denis. El de Caión recibió solo en un contraataque, corrió hacia portería y cruzó en exceso el balón ante la salida de Xavi. Ya en los últimos minutos, recibió un centro de Xian y perdió un segundo clave en el control, lo que permitió intervenir a un zaguero.

Terminó el Sporting compitiendo hasta el último aliento. Fue quien de genera un par de córners y Andrés Becerra, en posición antirreglamentaria, se quedó con las ganas de lanzar a portería desde una posición ventajosa. Un adiós digno y una gran Copa que les dará moral para buscar, en las tres jornadas restantes, un año más en Primera Futgal.

Para el San Tirso este es un refuerzo más. En unas horas conocerá su rival en la final, que saldrá del vencedor del Club do Mar - Paiosaco. Ahí buscará iniciar el mismo camino exitoso que recorrió en 2024, el año del triplete.

Sporting Coruñés 0-2 San Tirso

Sporting Coruñés: Xavi; Andrés Becerra, Juve, Rafa (Parrado, m.68), Pedro Ricoy; Hugo López (Yeray, m.77), Mouro (Lucas Barbeito, m.68), Migui (Pablo Díaz, m.68); Mike, De Pedro (Folgueira, m.60), Jano.

San Tirso: Fedello; Manu Prieto (Ferreiro, m.90), Lago (Leandro, m.58), Gamallo, Rellán; Casariego, Carlos Díaz, Christian Rey, Manu Prego (Martín Seijo, m.90); Denis (Mario Seoane, m.90), Rachón (Xian, m.65).

Goles: 0-1, m.7: Casariego; 0-2, m.53: Christian Rey.

Árbitro: Souto Arregui (A Coruña). Amonestó a Pedro Ricoy (m.28), Rafa (m.39), Mike (m.42), Andrés Becerra (m.47), Folgueira (m.82) y Marcos Souto —entrenador— (m.82), del Sporting Coruñés; y a Leandro (m.85), del San Tirso.

Incidencias: Partido de semifinales de la Copa de A Coruña disputado en Torre 1 ante unos 300 espectadores.