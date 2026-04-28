Así afrontan Silva, Montañeros y Arteixo las dos últimas jornadas

Acción a balón parado durante el Atlético Arteixo-Juventud Cambados del pasado sábado GERMÁN BARREIROS

El grupo gallego de Tercera RFEF entra en las dos últimas semanas de competición. Y lo hace todavía con muchos frentes abiertos: la situación de la Sarriana en Segunda RFEF mantiene en vilo al Silva; el Montañeros espera llegar a la 34ª jornada todavía con alguna opción de disputar el playoff de ascenso; y el Arteixo está a un solo paso de garantizar una tercera posición que le permitiría disputar la vuelta de las semifinales del playoff en casa.

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- La influencia de la Sarriana en Segunda RFEF. Este fin de semana termina la temporada en Segunda RFEF. Con el resto de equipos gallegos ya salvados, incluido un Bergantiños que, en caso de caer a playout, no lo disputaría por su número de puntos, la Sarriana cuenta con la llave para los posibles arrastres.

Su situación es complicada, pero las cuentas son simples. Para no descender directo (habría que ver si con 43 puntos evita el playout), debe vencer en A Ribela al Rayo Cantabria y confiar en que le sonrían dos resultados: el Langreo debe perder ante el Oviedo Vetusta y el Valladolid Promesas tiene que ceder en casa ante el Burgos B.

El triunfo propio es más que factible al jugar al calor de la afición y estar enfrente un equipo sin aspiraciones clasificatorias. Tampoco parece descabellado pensar en el favor del filial del Oviedo, que se juega en casa acabar en segunda posición. Lo que parece más complicado es que un Valladolid B que viene de vencer en Abegondo al Fabril caiga en casa ante un Burgos Promesas ya descendido, pero la Sarriana se agarra a que su final de temporada está siendo totalmente opuesto al de un equipo que baja los brazos: en los últimos siete partidos cosechó tres victorias, tres empates y tan solo una derrota.

- El Silva no se conforma con lo mucho que ha hecho. La jornada unificada de Segunda RFEF dará comienzo el domingo a las 12.00 horas, presumiblemente 30 minutos antes de que el Silva salte a jugar en A Grela ante el ya descendido Noia. Por tanto, al término del partido sabrá si un hipotético descenso de la Sarriana mete en apuros al 15º clasificado, puesto que ocupa ahora.

En caso de que descienda el equipo lucense y el Silva acabe 15º, debería esperar a finales de junio para conocer si salva o no la categoría. Estaría en manos de que el representante gallego en la eliminatoria nacional lograra el ascenso y dejara sin efecto el arrastre.

Por tanto, no hay conformismo en un Silva al que sirve un solo punto en las dos últimas jornadas para evitar acabar en zona roja. También que el Cambados no sea capaz de vencer sus dos últimos partidos, ante Arosa y Montañeros.

El Silva ve a tres puntos al Viveiro en un 14º puesto que le salvaría sí o sí. Tiene el golaveraje perdido, por lo que debe recuperar cuatro puntos: se enfrenta a Noia y Atlético Arteixo; mientras que a los de A Mariña les falta visitar al Alondras y recibir al Compostela.

- Opciones remotas para el Montañeros. La premisa del Montañeros para optar al playoff era hacer un nueve de nueve en las tres últimas jornadas. Esa posibilidad se esfumó tras el empate sin goles ante el Barco, por lo que las opciones han disminuido ostensiblemente. Pese a ello, aún tiene alguna opción.

Lo único que está en su mano es vencer los dos últimos partidos, frente a Boiro en Barraña y Cambados en Elviña. Eso le serviría para ganar como mínimo una posición (ahora es undécimo) y a partir de ahí necesita que solo un equipo más supere (o iguale con golaveraje perdido) sus 51 puntos. Muchos rivales están cerca, pero Racing Villalbés (49) y Estradense (50) quedarían fuera de alcance con solo un triunfo.

A los lucenses les queda visitar al Gran Peña y recibir al Lugo B, ambos todavía con opciones remotas de playoff; mientras que el Estradense visita al Compostela, segundo clasificado, y termina en casa ante un Barco que por el momento sigue en la pelea por disputar la fase de ascenso.

- Dos puntos sirven al Arteixo para acabar tercero. La victoria del pasado sábado ante el Cambados y una serie de resultados del domingo garantizaron la clasificación del Arteixo para el playoff. Además, cuenta con cuatro puntos de ventaja sobre el Estradense y le saca cinco al Villalbés, por lo que tiene la tercera posición en su mano. Debe ganar a Céltiga o Silva, empatar ambos o esperar que sus dos rivales no hagan pleno de puntos.