La resaca de la jornada 32 en Tercera: “No poder ofrecer facilidades como una plaza de parking no debería influir en lo que pasa en el campo”

Jairo Arias da instrucciones en el Montañeros-Barco de ayer PATRICIA G. FRAGA

Como es habitual, los entrenadores de Atlético Arteixo, Montañeros y Silva valoran la actuación de sus equipos ante Cambados, Barco y Racing Villalbés, respectivamente. Además, hacen lectura de la situación clasificatoria (grupo 1 de Tercera RFEF) a falta de dos jornadas.

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Posi (Atlético Arteixo)

Valoración: “Fue un partido complicado. Pese a su situación en la tabla, son un buen equipo y compiten siempre, como muestran los muchos empates de mérito que llevan. Además, era su última bala para luchar por la permanencia. Hubo muchas ocasiones y creo que empezaron algo mejor, pero a partir del minuto 15 nos hicimos con la situación y generamos lo suficiente como para irnos en ventaja al descanso”.

“En la segunda parte hubo menos ocasiones y más igualdad. Tuvimos una que fue al larguero y marcamos en un claro penalti antes de que en los últimos minutos nos tocara sufrir. Ellos acumularon mucha gente arriba y consiguieron encerrarnos desde el 80 aproximadamente. No estuvimos acertados en el segundo pase para matar el partido”.

Objetivo para las dos últimas jornadas: “Lo que hemos conseguido (clasificación para el playoff) es histórico y era impensable a principio de temporada, pero ahora vamos a intentar aguantar el tercer puesto porque jugar la vuelta de semifinales en casa es importante. Nuestra idea en el partido ante el Céltiga es garantizarlo, aun sabiendo que nos quedaría otra bala. Ahora bien, aunque lo consigamos, el partido contra el Silva seguiría siendo igual de importante para mantener el nivel competitivo y encarar el playoff de la mejor manera. Queremos hacer el mayor número de puntos posible”.

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Jairo Arias (Montañeros)

Valoración y descontento con la actuación arbitral: “Creo que el partido tiene una lectura bastante clara. Fuimos superiores prácticamente en todo: en control, en ocasiones y en propuesta. El rival vino a defender el 0-0 y a esperar, y aun así el equipo insistió, fue a por ello e hizo méritos más que suficientes para ganarlo”.

“Por eso duele aún más que, otra vez, haya decisiones arbitrales que nos perjudiquen de forma evidente. No estamos hablando de una acción puntual, sino de varias situaciones clave que condicionaron el resultado y que, casualmente, siempre caen del mismo lado. Es difícil de entender. También tengo que decir que la sensación es que el árbitro ya venía con una predisposición poco adecuada. Entendemos que no poder ofrecer ciertas facilidades, como una plaza de parking, al tratarse de una instalación municipal, puede generar incomodidades, pero eso no debería influir en absoluto en lo que pasa dentro del campo”.

“Nosotros asumimos nuestros errores, siempre lo hacemos, pero exigimos el mismo nivel de profesionalidad y equidad. Lo único que pedimos es respeto. Y, por encima de todo, me quedo con el orgullo que siento por mis jugadores. Fueron valientes, quisieron ganar desde el primer minuto y representaron perfectamente lo que somos como equipo”.

Sin temor a la pérdida de motivación: “No, para nada. Nosotros seguimos vivos (en la lucha por entrar en playoff). Sabemos que es muy difícil, pero mientras haya opciones, vamos a pelearlo. Y tengo clarísimo que estos jugadores van a dar el 100% hasta el final, incluso el día que las matemáticas digan que ya no hay opciones”.

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Diego Armando García (Silva)

Valoración: “Estamos en un muy buen momento. Sinceramente, nos veía capaces de ir a por el partido, pero no me esperaba una contundencia que creo refleja lo que realmente sucedió. El mérito está en que, viviendo un momento crítico y sin margen de error, el equipo está respondiendo”.

Opción de quedar 14º: “La única vía para no depender de nadie al acabar la Liga es adelantar al Viveiro. Por ello, haremos todo lo posible para ganar los dos partidos que quedan. Debemos centrarnos solo en eso, que es lo que podemos controlar”.