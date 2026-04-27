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O Noso Fútbol | Tercera RFEF Femenina

El Victoria se jugará el ascenso ante el Real Zaragoza

La eliminatoria es a doble partido, con la ida este fin de semana en la capital de Aragón y la vuelta el próximo en A Coruña

Santi Mendoza
Santi Mendoza
27/04/2026 17:04
El Victoria CF, durante su partido de ayer
El Victoria CF, durante su partido de ayer
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El Victoria ya conoce su rival en la eliminatoria por el ascenso a Segunda RFEF. Será el Real Zaragoza, del grupo 17 de Tercera RFEF. El encuentro de ida se disputará este fin de semana en la capital de Aragón y la vuelta tendrá lugar el próximo (probablemente el domingo 10 de mayo) en A Coruña.

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Las ‘cebras’ se han clasificado para esta instancia tras terminar el grupo 1 en segunda posición, por detrás de un As Celtas B que deja vacante la plaza de playoff al tener a su primer equipo en la categoría superior. El equipo de Javi Angeriz se fue hasta los 48 puntos (quince triunfos, tres empates y cuatro derrotas), uno más que Lóstrego y Friol, a quienes mantuvo a raya en las últimas jornadas.

La temporada no empezó de la mejor forma para el Victoria, pues en los seis primeros partidos apenas pudo sumar nueve puntos. A partir de ahí empezó a escalar en la clasificación y sumó 27 puntos de 30 en un periodo donde fue capaz de derrotar al filial de As Celtas en A Madroa. Tras ello, el equipo perdió sus opciones de campeonar con sendas derrotas ante Lóstrego y el propio As Celtas B, pero reaccionó a tiempo para defender la segunda plaza con una racha final de cuatro triunfos (Orzán, Sárdoma, Domaio y Victoria FC).

En esta fase de ascenso tendrá enfrente a un Real Zaragoza que terminó como campeón en su grupo. Lo hizo tras sumar 59 puntos (19 victorias, dos empates y una derrota).

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