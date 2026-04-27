El Victoria se jugará el ascenso ante el Real Zaragoza

El Victoria CF, durante su partido de ayer GERMÁN BARREIROS

El Victoria ya conoce su rival en la eliminatoria por el ascenso a Segunda RFEF. Será el Real Zaragoza, del grupo 17 de Tercera RFEF. El encuentro de ida se disputará este fin de semana en la capital de Aragón y la vuelta tendrá lugar el próximo (probablemente el domingo 10 de mayo) en A Coruña.

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Las ‘cebras’ se han clasificado para esta instancia tras terminar el grupo 1 en segunda posición, por detrás de un As Celtas B que deja vacante la plaza de playoff al tener a su primer equipo en la categoría superior. El equipo de Javi Angeriz se fue hasta los 48 puntos (quince triunfos, tres empates y cuatro derrotas), uno más que Lóstrego y Friol, a quienes mantuvo a raya en las últimas jornadas.

La temporada no empezó de la mejor forma para el Victoria, pues en los seis primeros partidos apenas pudo sumar nueve puntos. A partir de ahí empezó a escalar en la clasificación y sumó 27 puntos de 30 en un periodo donde fue capaz de derrotar al filial de As Celtas en A Madroa. Tras ello, el equipo perdió sus opciones de campeonar con sendas derrotas ante Lóstrego y el propio As Celtas B, pero reaccionó a tiempo para defender la segunda plaza con una racha final de cuatro triunfos (Orzán, Sárdoma, Domaio y Victoria FC).

En esta fase de ascenso tendrá enfrente a un Real Zaragoza que terminó como campeón en su grupo. Lo hizo tras sumar 59 puntos (19 victorias, dos empates y una derrota).