El Bergantiños tiene asegurada la salvación matemáticamente

Tass, centrocampista del Bergantiños, celebra su gol ante la UD Ourense RAÚL LÓPEZ

No debe tener ningún temor el Bergantiños, al que sus 45 puntos le garantizan definitivamente la permanencia en Segunda RFEF. En el peor de los casos, terminará en puesto de playout y, de ser así, quedará liberado por contar con mejor puntuación que los equipos de otros grupos que se encuentren en esa misma situación.

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Ninguna combinación manda al conjunto carballés a descenso directo, pero sí hay una con la que terminaría en zona de playout: derrota como visitante ante el colista Sámano, triunfo del Atlético Astorga en O Couto ante la UD Ourense y victoria del Langreo en el campo del Oviedo Vetusta.

Habría que mirar entonces al resto de la categoría —queda una jornada— para ver si disputa el playout o queda liberado por ser el mejor. A simple vista, en el grupo 2 aparece en esa posición el Logroñés (37 puntos), en el 3 está el Castellón B (39) y en el 5 el Intercity (40). Todos ellos tienen ya imposible alcanzar los 45 puntos del Bergan.

Caso aparte es el grupo 4, donde La Unión cuenta con 42 unidades. Este equipo puede llegar a la puntuación de los carballés, pero un enfrentamiento directo entre Yeclano y Estepona (ambos con 43 puntos) garantiza que el equipo de playout nunca alcanzará al Bergantiños. El equipo de Simón Lamas será de Segunda RFEF por tercera temporada consecutiva, la racha más larga de su historia.