Una goleada ante el Villalbés aumenta las opciones de permanencia del Silva (0-3)

Máquez, centrocampista del Silva, gana la posición al jugador del Racing Villalbés MARÍA ROCA - EL PROGRESO

El Silva dio la campanada ante el Racing Villalbés (0-3), quinto clasificado. Una goleada que, a falta de dos jornadas, le sitúa con seis puntos de margen sobre la zona roja que marca el Juventud Cambados, con quien tiene el golaveraje perdido.

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No por ello está casi lograda la salvación, pues la Sarriana ocupa puestos de descenso en Segunda RFEF, algo que obligaría al Silva a quedar 14º si no quiere depender de que un equipo gallego ascienda en playoffs. El triunfo en Vilalba hace posible esta difícil empresa, toda vez que el Viveiro —también con el golaveraje en contra— está a tres puntos.

En A Magdalena, el Villalbés entregó la posesión al Silva y se topó con un equipo que supo traducirla en ocasiones. Los dos primeros avisos llegaron por medio de Iago, pero quien encontró el primero fue Parafita al embocar un rechace a los 33 minutos.

Le tocó sufrir al Silva en los últimos minutos del primer acto, donde Minibugy salvó ante Borja Míguez, pero tras el descanso estuvo relativamente cómodo. Y más aún cuando la presión del revulsivo Rodri Alonso dio sus frutos para hacer el 0-2. El tercero, del propio Alonso tras una acción colectiva, sirvió para redondear la mañana.

El Silva tiene ahora dos frentes abiertos. El próximo fin de semana se enfrenta al ya descendido Noia con la idea de dejar al Cambados sin opciones y seguir presionando a un Viveiro que visita al Alondras. Si la Sarriana logra en la última jornada de Segunda RFEF una salvación que ahora parece complicada (a tres puntos de un puesto de playout que puede quedar sin efecto), todo estará hecho. En caso de que no, espera pelear el fin de semana del 10 de mayo por rebasar al Viveiro. Entonces se enfrentará al Arteixo en Ponte dos Brozos y los de A Mariña recibirán al Compostela en Cantarrana.