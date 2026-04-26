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O Noso Fútbol | Tercera RFEF Femenina

Un triunfo en la última jornada mete al Victoria en el playoff

El equipo coruñés depende de sí mismo para jugar la fase de ascenso

Santi Mendoza
Santi Mendoza
26/04/2026 00:15
El Victoria CF se enfrenta a O Val en uno de los partidos de esta temporada en el grupo 1 de Tercera RFEF
El Victoria CF se enfrenta a O Val en uno de los partidos de esta temporada en el grupo 1 de Tercera RFEF
Germán Barreiros
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Ironías del destino, el Victoria CF se juega la clasificación para la fase de ascenso a Segunda RFEF femenina ante el equipo que lleva su mismo nombre, el Victoria FC santiagués. El partido dará comienzo a las 18.00 horas en la Leyma y las cuentas son claras: un triunfo asegura el billete.

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Con As Celtas B como campeón, pero descartado para el playoff por no poder coincidir con su primer equipo en Segunda RFEF, la batalla es ahora cosa de tres. El mejor colocado es el Victoria CF, que cuenta con 45 puntos, uno más que Lóstrego y Friol. Por detrás aparece un Victoria FC que se presenta en Leyma sin nada en juego.

El equipo que dirige Javi Angeriz llega con la confianza de haber ganado sus tres últimos partidos, lo que dio carpetazo a una mala racha de dos derrotas seguidas. Ante Orzán (0-1), Sárdoma (6-0) y Domaio (1-3) aseguró triunfos claves para presentarse en esta última jornada en la deseada segunda plaza.

El Lóstrego, equipo con el que tiene el golaveraje perdido, se la juega en el último partido liguero con el Orzán, también a las 18.00 horas. Las de Gondomar buscarán ganar al equipo coruñés, octavo clasificado, para estar ahí en caso de pinchazo del Victoria CF, algo que también espera el Friol, que se medirá en la misma franja horaria a un Bergantiños que marcha en sexta posición..

Ante el equipo lucense el golaveraje sonríe al Victoria CF, que saldría vencedor en caso de empate a puntos. De haber una triple igualada a 45 puntos entre Victoria CF, Lóstrego y Friol, el agraciado sería el Lóstrego.

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