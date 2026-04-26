Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Preferente Futgal

Previas | Órdenes y San Tirso buscan mantener al Sofán a más de un partido de distancia

El Victoria afronta un duelo clave por la permanencia contra el Ribeira

Santi Mendoza
Santi Mendoza
26/04/2026 00:14
Un lance del Victoria-Órdenes
Un lance del Victoria-Órdenes
Patricia G. Fraga
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La 31ª jornada del grupo 1 de Preferente Futgal arrancó ayer con la visita del Paiosaco al Lino Balado para medirse al Sigüeiro. En el día de hoy, el Betanzos podría incluso cerrar de forma matemática su clasificación para el playoff. Órdenes y San Tirso buscan mantener a raya al Sofán.

Atlético Arteixo-Juventud Cambados

Agulló encarrila el playoff para el Atlético Arteixo (1-0)

Más información

Sigüeiro-Paiosaco (3-0)

Los goles Lamas y Fraga (dos) causaron la derrota del Paiosaco antes de la Copa.

Órdenes-O Val (12.00)

El equipo de Vista Alegre, quinto, tiene cinco puntos de ventaja sobre el Sofán y espera encarrilar su clasificación para el playoff. O Val ocupa zona de descenso, pero la pasada jornada sorprendió al propio equipo carballés.

Betanzos-Maniños (17.00)

Cinco triunfos consecutivos han aupado al Betanzos a la tercera posición, a solo tres puntos del Negreira. Enfrente estará el único equipo que ha descendido, un Maniños que ocupa la última plaza.

Sofán-Dumbría (18.00)

El equipo carballés recibe a un equipo de la zona baja con la intención de apurar sus opciones de playoff.

Ribeira-Victoria (18.00)

Partido capital para las ‘cebras’, que solo tienen un punto de margen con respecto a una zona de descenso que abre el propio Ribeira.

Miño-San Tirso (18.30)

El San Tirso visita a un equipo con poco en juego. Tiene a tres puntos al Betanzos y aventaja en uno al Órdenes.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El Victoria CF se enfrenta a O Val en uno de los partidos de esta temporada en el grupo 1 de Tercera RFEF

Un triunfo en la última jornada mete al Victoria en el playoff
Santi Mendoza
Un lance del Victoria-Órdenes

Previas | Órdenes y San Tirso buscan mantener al Sofán a más de un partido de distancia
Santi Mendoza
Una acción del Silva-Villalbés de la primera vuelta

Previas | El Montañeros quiere seguir soñando y el Silva aprovechar el favor del Arteixo
Raúl Ameneiro
Atlético Arteixo-Juventud Cambados

Agulló encarrila el playoff para el Atlético Arteixo (1-0)
Raúl Ameneiro