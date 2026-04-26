Previas | Órdenes y San Tirso buscan mantener al Sofán a más de un partido de distancia

Un lance del Victoria-Órdenes Patricia G. Fraga

La 31ª jornada del grupo 1 de Preferente Futgal arrancó ayer con la visita del Paiosaco al Lino Balado para medirse al Sigüeiro. En el día de hoy, el Betanzos podría incluso cerrar de forma matemática su clasificación para el playoff. Órdenes y San Tirso buscan mantener a raya al Sofán.

Agulló encarrila el playoff para el Atlético Arteixo (1-0) Más información

Sigüeiro-Paiosaco (3-0)

Los goles Lamas y Fraga (dos) causaron la derrota del Paiosaco antes de la Copa.

Órdenes-O Val (12.00)

El equipo de Vista Alegre, quinto, tiene cinco puntos de ventaja sobre el Sofán y espera encarrilar su clasificación para el playoff. O Val ocupa zona de descenso, pero la pasada jornada sorprendió al propio equipo carballés.

Betanzos-Maniños (17.00)

Cinco triunfos consecutivos han aupado al Betanzos a la tercera posición, a solo tres puntos del Negreira. Enfrente estará el único equipo que ha descendido, un Maniños que ocupa la última plaza.

Sofán-Dumbría (18.00)

El equipo carballés recibe a un equipo de la zona baja con la intención de apurar sus opciones de playoff.

Ribeira-Victoria (18.00)

Partido capital para las ‘cebras’, que solo tienen un punto de margen con respecto a una zona de descenso que abre el propio Ribeira.

Miño-San Tirso (18.30)

El San Tirso visita a un equipo con poco en juego. Tiene a tres puntos al Betanzos y aventaja en uno al Órdenes.