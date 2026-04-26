Previas | El Montañeros quiere seguir soñando y el Silva aprovechar el favor del Arteixo

Una acción del Silva-Villalbés de la primera vuelta Patricia G. Fraga

El Montañeros no quiere despertar todavía de su sueño. Para los coruñeses, recién ascendidos a Tercera RFEF, es demasiado pronto para renunciar a jugar el playoff de ascenso a Segunda. A falta de tres jornadas, ese sueño es complicado, pero todavía posible, ya que les separan tres puntos del quinto puesto que ocupa el Estradense.

Esas opciones pasan por ganar este domingo (12.30 horas) al Barco en Elviña. El entrenador del Monta, Jairo Arias, no podrá contar con ninguno de sus dos laterales izquierdos (Barbolla y Óscar Fernández), ni con Sito Pais, lesionado de larga duración. Por su parte, el Barco tiene las ausencias de Óscar Martín, Sidi, Santin y Rabil, todas ellas por sanción.

En el partido de la primera vuelta disputado en tierras ourensanas, el Montañeros consiguió regresar a A Coruña con tres puntos en el bolsillo gracias al solitario gol de Pape en el ecuador de la primera mitad. Un resultado que tratarán de emular ante su público.

Montañeros: Marcos - Achore, Iago, Longueira, Ogando - Balsa, Carreira - Otero, Dani Fernández, Cano - Juan de Dora.

Barco: Imanol - Vilachá, Bin, Andrés Calvo, Raúl Paz - Freiría, Noel, Juanma Justo, Ariel - Brian, Manu Rodríguez

Agulló encarrila el playoff para el Atlético Arteixo (1-0) Más información

Racing Villalbés-Silva

Tiene la gran oportunidad el Silva de aprovechar hoy (12.00 horas en Vilalba) el favor del Atlético Arteixo. La victoria de los rojiblancos mantiene al Juventud Cambados, principal perseguidor de los coruñeses por la salvación, en los puestos de descenso. Cualquier resultado que implique puntuar ampliaría la distancia con los pontevedreses hasta los cuatro o seis puntos.

Diego Armando García no podrá contar con Montero ni Adri Vázquez por lesiones musculares, además de las bajas habituales de Rosas, lema y Ares, pero recupera para la causa a Fiuza.

Villalbés: Santomé - Diego López, Cadra, Reigosa, Buyo - José Varela, Javi Varela, Make, Gael - Borja Míguez, Pablo Trigo

Silva: Minibugy - Bili, Moure, Seidy - Álvaro Rey, Máquez, Carletto, Baldo, Parafita - Joao Paulo, Iago Pérez