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O Noso Fútbol | Preferente Futgal

La jornada | Rodillo del Betanzos ante el Maniños para asegurarse virtualmente el playoff y seguir tercero

San Tirso y Órdenes tampoco fallan y el Sofán se queda como único aspirante a arrebatarles el puesto de fase de ascenso

Santi Mendoza
Santi Mendoza
26/04/2026 22:35
Una de las muchas ocasiones de gol para el Betanzos ante el Maniños
Una de las muchas ocasiones de gol para el Betanzos ante el Maniños
GERMÁN BARREIROS
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La jornada dominical del grupo 1 de Preferente significó un pleno para O Noso Fútbol.

Betanzos - Cultural Maniños (9-1): El equipo del García Hermanos arrolló al colista con goles de André (tres), Couce (dos), Del Río, Ángel, Barroso y Laye. El Betanzos asegura virtualmente su clasificación para el playoff. Solo la posibilidad de un triple empate —a los 59 puntos actuales— con Órdenes y Sofán le dejaría fuera.

Órdenes - O Val (3-1): En quinta posición está el Órdenes, que se impuso a O Val con tantos de Pastur, Mouriño y Enjamio. Los de Vista Alegre se mantienen en quinta posición con cinco puntos de margen sobre un Sofán que también ganó.

Miño - San Tirso (1-4): La cuarta plaza es para el San Tirso, que se impuso con claridad en Gallamonde. Rafa Mella, Denis y Rachón, por partida doble, hicieron los goles de un equipo que aventaja en seis puntos al Sofán.

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Sofán - Dumbría (5-0): No lo tiene fácil el equipo de O Carral, único aspirante ya a sacar a San Tirso u Órdenes de los puestos de playoff. Los de Pablo Torreira estiraron sus opciones con una goleada ante el Dumbría. Un tanto fue en propia y los otros llegaron con los dobletes de Julián Cortés y Joel Negreira.

Cidade de Ribeira - Victoria (0-2): Fundamental triunfo del equipo de Miguel Taibo, que evitó caer a zona roja y ahora tiene cuatro puntos de margen. Goles de Álex Gallego y Mateo Pedraz.

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