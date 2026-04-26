La jornada | Rodillo del Betanzos ante el Maniños para asegurarse virtualmente el playoff y seguir tercero

Una de las muchas ocasiones de gol para el Betanzos ante el Maniños GERMÁN BARREIROS

La jornada dominical del grupo 1 de Preferente significó un pleno para O Noso Fútbol.

Betanzos - Cultural Maniños (9-1): El equipo del García Hermanos arrolló al colista con goles de André (tres), Couce (dos), Del Río, Ángel, Barroso y Laye. El Betanzos asegura virtualmente su clasificación para el playoff. Solo la posibilidad de un triple empate —a los 59 puntos actuales— con Órdenes y Sofán le dejaría fuera.

Órdenes - O Val (3-1): En quinta posición está el Órdenes, que se impuso a O Val con tantos de Pastur, Mouriño y Enjamio. Los de Vista Alegre se mantienen en quinta posición con cinco puntos de margen sobre un Sofán que también ganó.

Miño - San Tirso (1-4): La cuarta plaza es para el San Tirso, que se impuso con claridad en Gallamonde. Rafa Mella, Denis y Rachón, por partida doble, hicieron los goles de un equipo que aventaja en seis puntos al Sofán.

El Victoria vence sin apuros y se cuela en la fase de ascenso Más información

Sofán - Dumbría (5-0): No lo tiene fácil el equipo de O Carral, único aspirante ya a sacar a San Tirso u Órdenes de los puestos de playoff. Los de Pablo Torreira estiraron sus opciones con una goleada ante el Dumbría. Un tanto fue en propia y los otros llegaron con los dobletes de Julián Cortés y Joel Negreira.

Cidade de Ribeira - Victoria (0-2): Fundamental triunfo del equipo de Miguel Taibo, que evitó caer a zona roja y ahora tiene cuatro puntos de margen. Goles de Álex Gallego y Mateo Pedraz.