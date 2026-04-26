La jornada | Goleada de un Carral que vuelve a la primera posición

Imagen del Sporting Coruñés - As Pontes, uno de los partidos de la jornada PATRICIA G. FRAGA

Enésimo cambio de líder en el grupo 1 de Primera Futgal. El Carral goleó al Cedeira (6-0) y tomó un liderato del que se despide el Meicende tras empatar ante el Cambre (2-2). Además, el Mugardos pierde parte de sus opciones tras caer frente al Relámpago (3-2).

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Los goles de Patrik Agilda, Sergio Iglesias, Adri Roel, Rodri Méndez, Adri Cortés y David Parga aseguraron el triunfo de un Carral que ahora aventaja en dos puntos al Meicende. El equipo de Maikel Naujoks fue en dos ocasiones por delante ante el Cambre, pero vio como el rival le empataba y le dejaba sin liderato.

A cuatro puntos está ya el Galicia Mugardos, que fue siempre a remolque ante un Relámpago que da un paso casi definitivo hacia la salvación.

En la parte de abajo, el Imperátor logró salir del descenso tras su segundo triunfo seguido. Pudo con el Orillamar (3-0), igual que el Sporting Coruñés con As Pontes (6-1). Pasa a estar en zona roja el Oza Juvenil, que cedió en Eume (1-0).

Fue un día positivo para el Marte (2-0), que deja muy tocado al Ural, a cuatro de la salvación. El Olímpico cayó con el Meirás (2-0) y sigue a cuatro puntos del playoff; mientras que el Perlío venció al Torre (3-0).