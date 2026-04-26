Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Tercera RFEF Femenina

El Victoria vence sin apuros y se cuela en la fase de ascenso

Las ‘cebras’ no dieron opción al Victoria santiagués, terminan en segunda posición y conocerán su rival este lunes a las 16.00 horas

Santi Mendoza
Santi Mendoza
26/04/2026 22:02
Las jugadoras del Victoria celebran al término del partido su clasificación para el playoff
Las jugadoras del Victoria celebran al término del partido su clasificación para el playoff
GERMÁN BARREIROS
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Suenan campanas de playoff para el Victoria CF, que no tuvo ningún problema para vencer al Victoria santiagués (4-0) y disputará el playoff de ascenso a Segunda RFEF. 

CEDIDA

La sección femenina del Victoria se agarra al efecto mariposa

Más información

Las ‘cebras’ llegaban en la mejor posición, pues dependían de sí mismas para acabar segundas. En caso de triunfo de Friol y Lóstrego, como así fue, estaban obligadas a sumar los tres puntos y salieron desde el primer momento a no dar opción a su rival

Un doblete de Cascón en apenas 20 minutos permitió afrontar el resto del partido con mucha tranquilidad. El inicio de la segunda mitad tuvo un guion similar, con dos goles de Candela que terminaron por cerrar el pase del Victoria CF al playoff. 

Con este resultado, el Victoria termina en segunda posición con 48 puntos, uno más que Lóstrego y Friol. Cinco por encima, como campeón, está un As Celtas B que deja libre su plaza de playoff al no poder participar por tener a su primer equipo en la categoría inmediatamente superior. 

El playoff de ascenso consiste en una única eliminatoria (3 y 10 de mayo) en la que participan 16 equipos de las distintas comunidades autónomas. El sorteo se celebra este lunes a las 16.00 horas en sede federativa. Para determinar quien juega en casa el primer partido se seguirá el orden de extracción de las bolas.

victoria cf
Satisfacción en el vestuario del Victoria CF
CEDIDA
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Una de las muchas ocasiones de gol para el Betanzos ante el Maniños

La jornada | Rodillo del Betanzos ante el Maniños para asegurarse virtualmente el playoff y seguir tercero
Santi Mendoza
Las jugadoras del Victoria celebran al término del partido su clasificación para el playoff

El Victoria vence sin apuros y se cuela en la fase de ascenso
Santi Mendoza
Máquez, centrocampista del Silva, gana la posición al jugador del Racing Villalbés

Una goleada ante el Villalbés aumenta las opciones de permanencia del Silva (0-3)
Santi Mendoza
Pablo Naya, centrocampista del Arteixo, durante el duelo de ayer ante el Cambados

El Arteixo disputará el playoff de ascenso a Segunda RFEF
Santi Mendoza