El Victoria vence sin apuros y se cuela en la fase de ascenso

Las jugadoras del Victoria celebran al término del partido su clasificación para el playoff GERMÁN BARREIROS

Suenan campanas de playoff para el Victoria CF, que no tuvo ningún problema para vencer al Victoria santiagués (4-0) y disputará el playoff de ascenso a Segunda RFEF.

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Las ‘cebras’ llegaban en la mejor posición, pues dependían de sí mismas para acabar segundas. En caso de triunfo de Friol y Lóstrego, como así fue, estaban obligadas a sumar los tres puntos y salieron desde el primer momento a no dar opción a su rival.

Un doblete de Cascón en apenas 20 minutos permitió afrontar el resto del partido con mucha tranquilidad. El inicio de la segunda mitad tuvo un guion similar, con dos goles de Candela que terminaron por cerrar el pase del Victoria CF al playoff.

Con este resultado, el Victoria termina en segunda posición con 48 puntos, uno más que Lóstrego y Friol. Cinco por encima, como campeón, está un As Celtas B que deja libre su plaza de playoff al no poder participar por tener a su primer equipo en la categoría inmediatamente superior.

El playoff de ascenso consiste en una única eliminatoria (3 y 10 de mayo) en la que participan 16 equipos de las distintas comunidades autónomas. El sorteo se celebra este lunes a las 16.00 horas en sede federativa. Para determinar quien juega en casa el primer partido se seguirá el orden de extracción de las bolas.