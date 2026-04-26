El Montañeros se queda con la miel en los labios ante el Barco (0-0)

Jorge Otero, extremo del Montañeros, en una acción del partido PATRICIA G. FRAGA

La falta de gol y de fortuna con las decisiones arbitrales ha terminado prácticamente con las opciones del Montañeros de disputar el playoff de ascenso a Segunda RFEF. Ante el Barco (0-0) estuvo a punto de festejar en el último instante, cuando Juan de Dora marró una clarísima ocasión, pero no pudo pasar del empate tras un partido en el que terminó muy descontento con el colegiado, protagonista en pequeñas acciones y dos posibles penaltis en la segunda mitad. El resultado deja a los de Elviña novenos y a cuatro puntos del Racing Villalbés, quinto. Quedan seis en disputa.

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Jairo Arias introdujo un par de novedades con respecto al equipo que empató hace siete días ante el Compostela: Iago López entró por Samu Rey y Delgado por Diego Rodríguez. Los primeros 20 minutos transcurrieron sin ocasiones, pero con un guion muy claro. El Barco esperaba atrás bien ordenado mientras el Montañeros trataba de encontrar el camino: Carreira, Achore, Balsa y Dani Fernández, en diferentes alturas, buscaban que el balón acabara en banda para propiciar situaciones de uno contra uno o centro.

Fue entonces, justo al ecuador, cuando llegó la mejor ocasión hasta el momento. Pape descolgó un balón aéreo y Dani Fernández lanzó en profundidad a Otero, que solo ante el portero optó por una definición al palo corto. Adivinó Imanol para evitar el tanto y no dar opción al rechace.

Esto pareció abrir el partido, pues en la acción posterior el Barco rozó el 0-1 en un libre directo. Raúl Paz se las arregló para cabecear completamente solo en el área, pero no impactó limpio con la pelota y esta se perdió por línea de fondo.

Le faltó al Montañeros algo de colmillo en un saque de banda donde tuvo varias opciones de remate y a partir de ahí tuvo unos minutos difíciles hasta el descanso. El equipo dejó de tener profundidad y vio como el Barco le amenazaba por medio de Freiría, en un córner, y Wacho en acción de contraataque.

El entretiempo sentó bien a los locales, que regresaron con el plan claro: seriedad en las vigilancias y más velocidad en las acciones de ataque. De esa forma rondaron el área y tuvieron una buena opción en las botas de Otero, quien tras controlar a la perfección fue trabado cuando iba a disparar. No vio nada punible el árbitro.

Es el Barco un equipo muy pegajoso, de esos que siempre mantienen la amenaza, y en una acción posterior tuvo la suya en un disparo alto de Freiría. Seguía necesitando algo más el Monta, por lo que Jairo miró hacia el banquillo y dio entrada a Álex Suárez y Cano. Tampoco estaba teniendo suerte con las decisiones arbitrales, ya que el colegiado interpretó falta de Balsa en una pelota al área donde bien pudo haber mano del rival.

Era de esperar que el partido se rompiera ante la necesidad de ambos conjuntos, a los que un punto se les quedaba corto para seguir aspirando al playoff con todas las de la ley. Quizá al Barco le valía algo más por mantenerse a tiro de tres puntos, lo que se notó en la diferencia de ambición de los últimos minutos.

Arreón final

El Montañeros iba a vivir el último cuarto de hora con su técnico en la grada, expulsado tras dar dos puñetazos a su nevera. Las decisiones arbitrales en acciones como faltas seguían tensando a los locales, que sin embargo acabaron haciendo méritos para un tanto que no iba a llegar.

Sin perder el orden, el equipo se volcó y las tuvo en un tiro alto de Dani Fernández y en otra que no pudo rematar por poco Álex Suárez. Por su parte, Pape vio como Konaté le negaba la oportunidad cuando se disponía a rematar.

También se marchó expulsado Cano, a quien el colegiado no dudó en sacar la segunda amarilla por un agarrón tras pérdida. Pese a ello, ya en el añadido, la última y más clara iba a ser para el Montañeros. Ogando no se lo pensó dos veces para sacar un zambombazo desde la frontal e Imanol dejó rechace. Por ahí apareció Juan de Dora, listo para embocar, pero remató mordido y el balón acabó en las manos del portero mientras la grada de Elviña se llevaba las manos a la cabeza. Ahí estuvo la opción de seguir estirando el chicle del playoff. Supo al menos no perderlo el Monta, que tiró bien la línea del fuera de juego cuando el Barco iba a tener la suya en el 90+5.

Montañeros 0-0 Barco

Montañeros: Marcos Moreno; Achore (Diego Rodríguez, m.90+1), Iago López, Longueira (Samu Rey, m.90+1), Ogando; Carreira; Balsa (Álex Suárez, m.67), Dani Fernández; Otero, Pape (Juan de Dora, m.90+1), Delgado (Cano, m.67).

Barco: Imanol; Raúl Paz, Andrés Calvo, Konaté, Brian Bailón; Noel, Juanma Justo, Carlos Cruz (Marcos Vilachá, m.82), Wacho; Freiría, Manu Rodríguez.

Árbitro: Dávila Fernández (Vigo). Expulsó al técnico Jairo Arias (m.72) con roja directa y a Cano (m.90) con doble amarilla. Amonestó a Iago López (m.55), del Montañeros; y a Noel (m.41) y Carlos Cruz (m.56), del Barco.

Incidencias: Partido correspondiente a la 32ª jornada del grupo 1 de Tercera RFEF, disputado en Elviña ante unos 200 espectadores.