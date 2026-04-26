El Bergantiños dice adiós al playoff y aún puede correr peligro de descenso (1-3)

Miguel Peña, lateral derecho del Bergantiños, en una acción del partido RAÚL LÓPEZ

Antón Vieites. ADG. Carballo.

El Bergantiños se despidió de sus esperanzas de optar a un puesto en el playoff de ascenso o de entrar en la Copa del Rey tras perder un partido que empezó ganando y que supuso su tercera derrota seguida en As Eiroas. Aunque sus posibilidades de descender en la última jornada son escasas, el cuadro carballés tendrá que sacar algo positivo ante el ya desahuciado Sámano para evitar carambolas que le puedan complicar la vida. El equipo de Simón Lamas, que fue expulsado al final del choque, se ve abocado a seguir sufriendo tras ser superado por una UD Ourense (1-3) que certificó matemáticamente su clasificación para disputar el asalto a la Primera RFEF. El Bergan se adelantó muy pronto en el marcador por medio de Tass, pero dos goles de los llamados psicológicos, al final del primer tiempo y al comienzo del segundo, frustraron sus ilusiones. Un penalti transformado a lo Panenka terminó por sentenciar la victoria del equipo que entrena el exdeportivista Borja Fernández.

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Dos cambios introdujo Simón Lamas en su once inicial con respecto al equipo que derrotó al Vetusta la pasada jornada. El nigeriano Onyia entró por Diego en el centro del campo y Romano ocupó la posición de Asier en el ataque del cuadro rojillo. Los primeros 45 minutos tuvieron muy poca historia, más allá de los dos goles que se marcaron, ya que el juego se desarrolló con la precaución consiguiente a lo mucho que había en disputa. Las ocasiones fueron escasas y llegaron principalmente en saques de esquina.

La escuadra ourensana tuvo más el balón y trató de llevar la iniciativa del juego, pero se encontró con la presión del equipo carballés, que recuperó el balón con relativa facilidad y trató de salir con velocidad al ataque. Al Bergantiños, que se mostró sólido en defensa hasta el 0-1, se le puso el envite de cara muy pronto, ya que se adelantó en el minuto doce, en su único disparo entre los tres palos del primer acto. El 1-0 tuvo su origen en un córner, Onyia tocó de cabeza y el balón cayó a los pies de Tass, que batió a Manu Vizoso con un disparo ajustado al palo.

El gol dio mucha tranquilidad al cuadro de Lamas, que controló el partido sin demasiados apuros. Los minutos fueron pasando y los acercamientos a ambas porterías fueron muy tímidos. Todo se complicó para el Bergan en la última acción del primer tiempo, cuando ya pasaban casi cuatro minutos del tiempo reglamentario. La UD Ourense sacó un córner en corto y Varo colgó el balón al área. Youssef remató de cabeza y los reflejos de Santi Canedo evitaron el gol en primera instancia, pero el despeje del meta lo alojó en la red Lucas, que solamente tuvo que empujar la pelota al fondo de la portería.

Simón Lamas aprovechó el descanso para dar entrada a Asier por Romano en la banda derecha. Por desgracia, el nefasto final del primer tiempo tuvo continuidad al comienzo del segundo. Se jugaba el segundo minuto de la reanudación cuando Manu Núñez, un ex del Bergantiños, remató de cabeza al borde del área chica un centro desde la izquierda e hizo inútil la estirada de Santi Canedo.

La escuadra rojilla quiso dar un paso adelante, pero, minutos después, se encontró con un tercer gol en contra que resultó definitivo. La UD Ourense botó un saque de esquina, el balón pegó en la mano de Tass y el colegiado no dudó en señalar penalti. Champi quiso dejar su huella de calidad en el partido y transformó la pena máxima con un lanzamiento a lo Panenka.

La decepción se instaló en la afición local presente en As Eiroas, todo lo contrario que vivió la nutrida hinchada de la UDO. Todavía quedaba media hora por delante y Simón Lamas dio entrada a Darío y Koke para dar mayor mordiente al ataque, algo descafeinado hasta entonces. Todos los intentos resultaron baldíos. Darío dispuso de varias opciones para marcar, pero se encontró siempre con la colocación y la inspiración de Manu Vizoso. Ya en el tiempo añadido, ambos jugadores tuvieron un fuerte choque que provocó que el partido estuviera parado durante algunos minutos, aunque, afortunadamente, no tuvo consecuencias y los dos pudieron continuar sobre el césped.

Bergantiños 1-3 UD Ourense

Bergantiños: Santi Canedo; Peñalver (Uwumiru, min. 76), Fito, Nacho Pastor, Sola; Tass (Álex Lorenzo, min. 71), Onyia; Romano (Asier, min. 46), Iago Novo, Álex Pérez (Koke, min. 61); y Pedro Ramos (Darío, min. 61).

UD Ourense: Manu Vizoso; Varo (Samu, min. 76), Labrada, Lucas, Simón (Pol Bueso, min. 87); Champi, Parrilla; De Prado (Hugo Busto, min. 76), Manu Núñez (Fer, min. 90), Migui; y Youssef (Rufo, min. 76).

Goles: 1-0, m.12: Tass; 1-1, m.45+4: Lucas; 1-2, m.47: Manu Núñez; 1-3, m.60: Champi, de penalti.

Árbitro: Bakali Bentaleb (Madrid). Expulsó por doble amonestación al técnico local Simón Lamas (m.90). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Iago Novo, Romano y Peñalver y a los visitantes Parrilla, De Prado y Champi.