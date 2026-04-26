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O Noso Fútbol

El Arteixo disputará el playoff de ascenso a Segunda RFEF

Los resultados del domingo certifican la clasificación del equipo rojiblanco, que ahora busca asegurar la tercera posición 

Santi Mendoza
Santi Mendoza
26/04/2026 19:44
Pablo Naya, centrocampista del Arteixo, durante el duelo de ayer ante el Cambados
Pablo Naya, centrocampista del Arteixo, durante el duelo de ayer ante el Cambados
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El Atlético Arteixo va a disputar el playoff de ascenso a Segunda RFEF. Los resultados de este domingo han sonreído al equipo rojiblanco que, tras vencer ayer al Juventud Cambados (1-0), asegura su presencia en una fase de postemporada que dará inicio el domingo 17 de mayo.

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La derrota del Boiro en el campo del Arosa (1-0) y el empate del Somozas frente al Compostela (1-1) se traducen en que el Arteixo tiene siete puntos de margen sobre el sexto clasificado con solo seis en disputa, por lo que la clasificación ya es matemática.

Además, el sensacional triunfo del Silva ante el Racing Villalbés (0-3) da más de un partido de margen al Arteixo en la lucha por la tercera posición. El equipo que dirige Posi tiene 54 puntos, cuatro más que el Estradense y cinco más que el Villalbés. En las dos últimas jornadas, frente a Céltiga (visitante) y el propio Silva (local), tratará de cerrar un lugar que permite disputar la vuelta de semifinales en casa.

En el playoff de ascenso se enfrentan a doble partido el quinto contra el segundo y el cuarto ante el tercero. La eliminatoria de semifinales se disputará los días 17 y 24 de mayo, mientras que la final tendrá lugar el 31 de mayo y el 7 de junio. De ahí saldrá el representante gallego para la ronda decisiva, la nacional. Ante un equipo de otra comunidad, los días 14 y 21 de junio, habrá una plaza de ascenso en juego.

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