Previa | El Arteixo busca su redención en casa ante el Cambados

Los jugadores del Atlético Arteixo celebran uno de sus goles contra el Barco en Ponte dos Brozos Carlota Blanco

Tras una espectacular racha en la que el Atlético Arteixo logró conseguir 28 puntos de 30 posibles, llegó la derrota número ocho de la temporada para ellos la jornada pasada. La de Barraña contra el Boiro no fue una de esas derrotas fáciles de digerir, ya que los del Barbanza se impusieron por un más que contundente 6-0. “Debemos ser muy autocríticos, ya que no estuvimos al nivel que exigen estos partidos. La falta de concentración y no estar como deberíamos nos llevó a cometer muchísimos errores individuales y de ahí el resultado”, afirmó Posi, entrenador rojiblanco, a DXT Campeón tras el encuentro.

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Este sábado, a las 18.00 horas, el Atlético Arteixo regresa a casa, para recibir al Juventud de Cambados en el Ponte dos Brozos. El duelo enfrenta a dos equipos necesitados, pero cada uno a su manera y ambas totalmente distintas. El Arteixo quiere volver a encontrar sensaciones positivas tras el set en blanco de Barraña para terminar de encarrilar el playoff, mientras que el Juventud de Cambados quiere meter presión al Silva en la pelea por la permanencia un año más en la categoría.

Posi tendrá problemas en la línea defensiva, ya que no podrá contar con sus laterales habituales, Manu Berrocal e Iván Vázquez, además de Melo. La recuperación en las últimas semanas de Tomé le podría devolver a la titularidad y desplazar a Aller al lateral izquierdo de nuevo. Por su parte, el Juventud de Cambados de Pénjamo, tiene las dudas de Matos y Edi.

“Sabemos lo que pasó en Barraña, que no estuvimos con la concentración y el nivel competitivo que demandan este tipo de partidos y la verdad es que la gente desde el lunes solo está pensando en el Cambados. Queremos demostrar ahí nuestro nivel y ganar. No hizo falta mucho trabajo psicológico porque todos somos conscientes de lo que pasó en Barraña”, explica Posi acerca de la vuelta a los entrenamientos esta semana.

El Atlético Arteixo, a pesar de esa dura derrota, mantiene la tercera posición en la tabla clasificatoria por 51 puntos. Aventaja en dos al Racing Villalbés y en cuatro al Estradense y al propio Boiro (primer equipo fuera de playoff). Por delante, nueve puntos por disputar con un calendario que incluye a Cambados, Céltiga en A Illa y un final contra el Silva en el Ponte dos Brozos. Los rojiblancos quieren sellar su presencia en el playoff cuanto antes y eso pasa por ganar este sábado al Cambados y, de paso, echar un cable a sus vecinos de A Grela.

“Va a ser importante salir desde el primer segundo a imponer nuestra idea y nuestro juego. Va a ser muy difícil, ellos se están jugando el descenso y va a ser de sus últimas balas. De todas formas, jugamos en nuestra casa, con nuestra gente y queremos conseguir lo que sería un sueño para Arteixo. Tenemos que tener personalidad y ser nosotros mismos: tener el balón, ser verticales, recuperar rápido en las zonas que queremos cuando toque no tenerlo y tener mucha personalidad. Vamos a por esa victoria que nos acerque a ese playoff”, afirma Posi.

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Por su parte, el Cambados llega al Ponte dos Brozos con dos derrotas consecutivas que les han devuelto a la zona roja de la tabla a falta de tres duras jornadas en las que se mide a Arteixo, Arosa y Montañeros.

“Nuestro nivel en el trabajo y esfuerzo, al igual que en los duelos, tiene que ser alto. Necesitamos recuperar esa solidez defensiva y acertar en la finalización, ya que somos capaces sobre todo en estas últimas semanas de generar situaciones de gol, pero nos falta ese paso de acertar”, analiza Pénjamo.

En el partido de ida, disputado en el mes de diciembre en Burgáns, la cosa fue de descuentos. David Rojo adelantó al Arteixo en la prolongación de la primera parte, Alberto Estévez igualó en la reanudación y los goles de Jota y Gregor en los minutos finales dejaron el marcador final en 2-2 con reparto de puntos entre ambos equipos.

Onces posibles

Arteixo: Carlos; Moreta, Agulló, Tomé, Aller; Fabio, Naya; Rubo, Pablo Martínez, Jota; Otero.

Cambados: Conde; Rodri Vázquez, Parada, Lago, Tavares; Anxo, Seydou; Gregor, Noel, Iglesias; Tiko.