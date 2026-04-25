Agulló encarrila el playoff para el Atlético Arteixo (1-0)

Atlético Arteixo-Juventud Cambados Germán Barreiros

Regresó a la senda de la victoria el Atlético Arteixo gracias a un gol de penalti de Pablo Agulló contra el Juventud Cambados (1-0). El encuentro llegó con empate a cero al descanso tras una primera parte con oportunidades para ambos. Cuando mejor estaban los visitantes, un error defensivo provocó la pena máxima que terminó siendo definitiva y que deja al Arteixo con pie y medio en el playoff de ascenso a Segunda Federación.

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Salió mejor el Juventud Cambados al césped del Ponte dos Brozos, aunque el Atlético Arteixo dejó muy clara su intención desde bien pronto: buscar la superioridad en velocidad de Rubo sobre Tavares en banda derecha.

Los primeros acercamientos fueron del conjunto visitante, aunque la mala toma de decisiones les condenó. Primero, Tiko disparó desde fuera del área con potencia en lugar de rosca y, en la acción siguiente, su equipo robó en tres cuartos y Gregor decidió disparar a las manos de Carlos en lugar de asociarse en la banda con su compañero en una situación de superioridad numérica.

En el minuto 24 llegó una de las acciones polémicas de la tarde. Pablo Martínez se fue de su defensor con un buen caño y recibió el agarrón, cayendo finalmente dentro del área. La grada y los jugadores locales pidieron penalti, pero el colegiado no señaló nada. En todo caso, dio la sensación de que el contacto inicial se produjo fuera del área.

Ese fue el inicio del mejor tramo del Arteixo. Otero la tuvo en una mala cesión del Cambados hacia Conde y estuvo a pocos centímetros de aprovecharla. Poco después, Rubo voló por banda derecha en una contra, cedió atrás y el rechace le quedó franco a Jota, que disparó muy alto cuando tenía todo a su favor para marcar.

Los rojiblancos se hicieron con el control del balón y del partido, haciendo valer su condición de favorito para el encuentro. Sin embargo, fue entonces cuando llegó la más clara para el Cambados. Gregor puso el centro raso desde banda derecha, Tiko la tocó atrás de tacón y el balón le llegó a placer para rematar a Rodri Vázquez casi en el área pequeña, pero el central estrello el balón en el larguero.

El encuentro se empezó a volver loco y volvió a ser el Arteixo quien la tuvo clara en botas de Otero, que se revolvió dentro del área y disparó mordido para obligar a intervenir a Conde bajo palos. Los locales apretaron en los minutos finales de la primera parte, pero finalmente se llegó al descanso con el resultado inicial.

Dominio visitante

Tras unos primeros minutos de tanteo a la vuelta de vestuarios, el Juventud Cambados se hizo con el dominio del encuentro. Tavares tuvo una buena oportunidad con una falta directa, pero la más clara llegó por medio de un Diego Iglesias que se acomodó el balón a la zurda dentro del área y disparó cruzado, aunque ligeramente desviado.

Cuando mejor estaba el Cambados llegó la acción que cambió el encuentro. Un saque de banda rápido al que llegó Jota, acabó con el jugador local en el suelo dentro del área tras recibir el contacto de Tavares. El golfista Pablo Agulló fue el encargado de ejecutar la pena máxima y no falló con un disparo potente y alto con el que puso por delante al Atletico Arteixo.

Pénjamo buscó la reacción en el banquillo e introdujo a hasta cuatro cambios sobre el verde, incluido el retorno de Edi tras muchos meses sin jugar. Desde la banda izquierda de Noel Chaves llegó la primera ocasión para ellos, aunque el disparo desde fuera del área de Gregor lo atajó bien Carlos.

El Cambados fue mejor que el Arteixo en los minutos finales y buscó con ahínco la igualada, sobre todo a través de un inspirado Noel por banda izquierda. El propio ’14’ tuvo la primera, que acabó en córner tras tocar en Moreta. Pero la más clara llegó en el minuto 97. Los visitantes estaban volcados sobre la portería arteixana y el balón le llegó a Nico dentro del área. El delantero disparó cruzado, pero la suerte no estuvo de su lado y se encontró con el poste y el final del encuentro justo después.

Con estos tres puntos, el Arteixo mantiene la tercera plaza y suma ya 54 puntos para dejar a siete al sexto. Dependiendo de los resultados que se den este domingo, el equipo entrenado por Posi podría certificar ya su presencia en el playoff de ascenso.

Atlético Arteixo 1-0 Juventud Cambados

Arteixo: Carlos García; Moreta, Agulló, Tomé (Hugo García, m.89), Aller; Fabio, Naya (Queijeiro, m. 63); Rubo, Pablo Martínez (Rojo, m.63), Jota (Lamas, m.84); Otero.

Cambados: Conde; Álex F., Rodri Vázquez, Deco, Tavares; Anxo (Seydou, m.78), André (Edi, m.78); Gonzalo (Dieguito, m.72), Gregor, Iglesias (Noel, m.72); Tiko (Nico, m.86).

Goles: 1-0, m.68: Agulló, de penalti.

Árbitro: Martínez Santos (Santiago). Amonestó a Fabio y Moreta, del Arteixo; a Anxo, del Cambados.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 32 del Grupo 1 de Tercera Federación disputado en el campo de Ponte dos Brozos (Arteixo).