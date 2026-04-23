El Montañeros Juvenil busca la permanencia con Dépor y Celta como jueces

Montañeros-Lugo, el pasado fin de semana QUINTANA

Como si de un déjà vu se tratase, el Montañeros va camino de jugarse en la última jornada su permanencia en la División de Honor Juvenil. Sería además ante un equipo ya descendido: el Veriña el pasado curso; el Pontevedra este. Antes, en la 29ª fecha, afrontará un difícil compromiso en Abegondo frente a un Deportivo que puede ser juez, igual que un Celta que visitará al Arosa, otro de los implicados en la lucha. Si todo va bien, serán suficientes 34 puntos, exactamente los mismos que hace doce meses.

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Todavía no está salvado de forma matemática el Bansander (36 puntos), séptimo clasificado. A partir de ahí, Gimnástica de Torrelavega (35), Val Miñor (34), Lugo (34), Solares (33) y Montañeros (31) aguantan fuera de una zona de descenso que ocupan Compostela (30) y Arosa (30). Ya sin opciones, el citado Pontevedra (16) y el Racing de Ferrol (17).

En lo que se refiere a la zona alta, el grupo 1 de la División de Honor llega a su penúltimo fin de semana totalmente decidido. El Celta (72), ya campeón, ha sido el mejor equipo de entre las canteras profesionales, superando a Deportivo (65), Sporting (54), Racing de Santander (47) y Real Oviedo (40). También está ya totalmente salvado el mejor del ‘resto’, un Deportivo Roces que disputó la Copa del Rey y tiene 38 puntos en su casillero.

El Montañeros viene de desaprovechar la oportunidad de dar un golpe casi definitivo con su derrota ante el Lugo (2-3) en Elviña Grande. Su entrenador, Borja Guerreiro, reconoce que, por varios factores, fue una gran decepción: “Era un partido superimportante para nosotros y no ser capaces de sacarlo nos supuso un palo. Y más con la última acción, en la que rematamos al larguero y fallamos el rechace a puerta vacía. Nos dejó muy mal sabor de boca por el resultado y por la crueldad final”.

Las derrotas de Compostela y Arosa permitieron a los morados seguir fuera del descenso, pero el técnico entiende que el resultado positivo fue el primero, al implicar el segundo la victoria de un Val Miñor que tomó distancia. “El único resultado que nos benefició fue el del Compostela (derrota ante el Sporting), que ya había jugado el sábado, así que todavía nos dolió más al sentir que ganando se nos ponía muy de cara”, reflexiona.

No ha sido un inicio de semana fácil, pero con el paso de los días el equipo está ya enfocado en la visita de este domingo (16.30 horas) al Deportivo. “Es cierto que el lunes había caras largas y menos alegría de lo habitual, pero así debe ser, nos tiene que doler. La sesión del miércoles ya fue en la tónica habitual: volvemos a estar alegres y convencidos de que vamos a lograr el objetivo”, apunta Guerreiro.

Borja Guerreiro, entrenador del Juvenil A del Montañeros QUINTANA

Una de las claves para estas dos últimas jornadas estará en la versión que ofrezcan los equipos pertenecientes a canteras profesionales, ya sin nada en juego clasificatoriamente hablando. Montañeros y Val Miñor deberán enfrentarse al Deportivo; mientras que Arosa y Lugo harán lo propio ante el Celta. Por otra parte, la Gimnástica y el Solares se verán las caras con el Real Oviedo y el Compostela recibirá esta jornada al Racing de Santander.

“La presión por ganar un título puede llevarte a cometer errores, aunque el nivel de motivación también es mayor. Entonces no sé si son más ganables. Lo que tengo claro es que, pese a no tener nada grupal en juego, los jugadores seguirán apretando porque todos quieren seguir ligados a sus clubes en el filial o incluso el primer equipo”, responde el entrenador del Montañeros a la cuestión de si se verán más sorpresas.

"Ante el Deportivo tendremos que estar preparados mentalmente para sufrir fases largas sin pelota" Borja Guerreiro, entrenador del Montañeros Juvenil

En lo que se refiere a su partido, el único que pueden controlar, tiene claro cuál será el guion y qué deben hacer si quieren sacar algo positivo de Abegondo: “Tendremos que acertar mucho en las áreas. Lo lógico es que el Dépor nos domine, así que tenemos que estar preparados mentalmente para sufrir largas fases sin pelota, defender bien el área y atinar en las acciones de ataque que seamos capaces de producir”.

Independientemente del resultado, lo normal es que su equipo se la termine de jugar en la última jornada ante el Pontevedra. Un partido para ganar sí o sí por la situación propia y la del rival. “Creo que nos viene bien esa ‘presión’. En ese estado, tenemos el nivel de activación y concentración que nos ha faltado en muchos momentos de la temporada. El ejemplo más claro es el día de Solares (3-1 en la 26ª jornada), que estaba marcado como una final y fue uno de nuestros partidos más completos”, recuerda el técnico.

El Montañeros es, junto al Racing de Ferrol, el segundo equipo más goleado de la Liga, pero tan solo Celta, Deportivo, Sporting y Racing de Santander han sido capaces de marcar más. Una de las claves fue la aportación de Eli Flores (nueve tantos) hasta su marcha al Granada, pero otros jugadores como Hugo Arrojo (5), Iker Pérez (4), Pablo Fernández (3) o Chino (3) están capacitados para hacer ese gol que puede marcar la diferencia entre caer a Liga Nacional o continuar una temporada más en la División de Honor.