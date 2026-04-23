Cinco equipos, cuatro jornadas y tres plazas a repartir en Primera Futgal

Imagen del Carral-Mugardos de la 25ª jornada GERMÁN BARREIROS

Los tres primeros están separados por solo un punto y dos equipos no han dicho su última palabra por detrás. Así de emocionantes se presentan las cuatro últimas jornadas del grupo 1 de Primera Futgal, con una plaza de ascenso directo y dos de playoff. Sporting Meicende (61), Carral (61), Galicia Mugardos (60), Olímpico (56) y Orillamar (53) son los implicados.

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El líder deberá hacerse fuerte a domicilio, pues tan solo disputará uno de los cuatro partidos en Meicende; todo lo contrario que un Carral que se agarra a O Castro para terminar en cabeza. Los otros tres tendrán dos duelos como locales y dos como visitantes. A continuación, un análisis de la situación de cada equipo con ayuda de los entrenadores, que se someten a un cuestionario de tres preguntas.

Cuestionario: 1) ¿Por dónde pasan las opciones de ascenso? / 2) ¿Qué sensaciones le da el calendario? / 3) ¿Qué le va a pedir al equipo en este tramo final?

Sporting Meicende

Este fin de semana se enfrentan a un Sporting Cambre que se ha despedido de sus opciones de ascenso. Después, un par de duelos directos ante Olímpico (de nuevo como visitante) y Galicia Mugardos antes de terminar en el campo del ya descendido As Pontes.

- Así lo ve Maikel Naujoks: 1) “Pasan por ser el equipo que hemos sido durante todo el año: ser intensos, encajar pocos goles y materializar las ocasiones que generamos”.

2) “Me da tranquilidad que mi equipo es siempre competitivo contra los que están en la parte alta de la tabla. Sé que vamos a estar al máximo nivel y luego dependerá del número de aciertos y errores nuestros y de los rivales. La clave va a estar en el que menos errores tenga”.

3) “Ellos ya saben lo que les he pedido para estas cuatro finales. No vamos a variar nada de lo que venimos haciendo, porque si hemos llegado hasta aquí en estas condiciones, vamos a seguir en las mismas. No voy a pedir nada nuevo, ni que les distraiga”.

Carral

Los de O Castro disputarán todos sus partidos ante rivales que no pueden optar ya al ascenso, pero que tampoco sufren por abajo. El primer rival será el Cedeira, que ha ganado los tres últimos partidos apoyado en su fichaje estrella Pep Caballé, y después llegarán citas ante Sporting Cambre, Eume y Perlío.

- Así lo ve Jairo Bello: 1) “Nuestras opciones pasan por ser nosotros mismos, mantener lo que estamos haciendo y que nos tiene ahí arriba, y estar acertados en las áreas”.

2) “El calendario a estas alturas es siempre difícil. Todos los equipos se juegan cosas y, aunque a nivel clasificatorio algún equipo esté sin urgencias, siempre se busca acabar bien la temporada a nivel de sensaciones”.

3) “Máxima ambición y un buen rendimiento a nivel individual y colectivo. Ilusión tenemos mucha; el Carral es un club referente en esta categoría y queremos conseguir el ascenso”.

Galicia Mugardos

Más variado es el calendario del equipo de Ferrolterra. El conjunto de Moisés Pereiro abrirá el esprint final ante un Relámpago que tiene la permanencia encaminada con sus seis puntos de margen, pero no cerrada. Después, un rival de la zona tranquila y dos duelos directos: Meirás, Sporting Meicende y Olímpico.

- Así lo ve Moisés Pereiro: 1) “Llegados a este punto de máxima igualdad, los pequeños detalles son los que decantarán la balanza. Nosotros venimos en una dinámica ascendente, pero considero fundamental recuperar a jugadores importantes que están lesionados”.

2) “El calendario es complicado, con enfrentamientos directos y rivales que luchan por la permanencia, aunque todos tenemos un calendario similar. Quizás el Carral, al enfrentarse a equipos que ya no se juegan nada, cuente con ese factor a su favor”.

3) “A pesar de la presión y los nervios lógicos de esta fase decisiva, le pido al equipo que sea fiel a la idea que nos ha traído hasta aquí: tener personalidad con el balón, ser osados y mantener nuestra vocación ofensiva. Todo lo que sea alejarnos de ese estilo por miedo a fallar irá en nuestra contra y nos alejará del objetivo”.

Olímpico

A cinco puntos del líder y a cuatro del playoff está un Olímpico que espera hacerlo bien y los fallos de sus rivales. El calendario marca dos duelos ante equipos de la zona templada (Meirás y Cambre) y duelos directos contra Sporting Meicende y Galicia Mugardos en los que tendrá en su mano recortar puntos.

- Así lo ve Carlos García: 1) “Pasa por continuar con el objetivo de principio de temporada: tratar de estar en la zona alta compitiendo y esperando que alguno de los equipos obligados a ascender fallen”.

2) “Son enfrentamientos contra equipos de la zona media-alta de la tabla y bonitos contra rivales directos que hay que disfrutar y pelear”.

3) “Que estamos en una situación privilegiada y que todos quisieran estar con las opciones que tenemos nosotros a día de hoy, así que debemos mostrar humildad, trabajo e ilusión”.

Orillamar

Es quien más complicado lo tiene. Necesita hacerse fuerte ante equipos que pelean por la permanencia (Imperátor, Sporting Coruñés y Relámpago) y frente a un Meirás que tiene poco en juego, así como muchos errores de sus rivales.

- Así lo ve Dani Casal: 1) “Está bastante complicado, porque necesitamos que un equipo pinche tres veces. Se enfrentan entre ellos y tienen un calendario bastante difícil en teoría, pero necesitamos muchos errores y ganarlo todo nosotros. Va a estar complicado. Nosotros perdimos muchas opciones, por no decir todas, contra el Oza. Teníamos el partido ganado y lo perdimos en cinco minutos. Y también contra el Eume, que con un jugador menos desde el minuto 14 nos empató en una contra. Nos cuesta mucho marcar gol y eso nos pasó factura durante todo el año”

2) “Nos enfrentamos contra rivales que se juegan la permanencia. En teoría parece más fácil, pero en estos momentos quizá sea todo lo contrario. Nadie quiere bajar y lo van a dar todo. Esta semana tenemos cinco bajas importantes, pero lo vamos a intentar”.

3) “Que es el último esfuerzo y que debemos pelear hasta el final. Solo queda un mes y hay que tener el máximo compromiso posible. Toca afrontar los partidos como finales e intentarlo hasta que las matemáticas digan lo contrario. Y si no podemos estar en la pelea, quedar cuarto siempre es mejor que quinto y quinto mejor que sexto”.