Teo Nikander: “Hay muchos factores que no se pueden controlar y eso es lo bonito también”

Teo Nikander, durante el Carral-Sporting Meicende de esta temporada @fotos_peque

Teo Nikander (A Coruña, 2005) dejó atrás una primera temporada como sénior en la que le faltó continuidad y ahora está viviendo un gran momento en el Sporting Meicende. El centrocampista, que tiene un papel importante en los planes de Maikel Naujoks, vive con tranquilidad un tramo final de Liga en el que dependen de sí mismos para lograr el ascenso directo a Preferente.

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Un gol más, el quinto de la temporada. Parece que se está encontrando muy cómodo en el Meicende. ¿Cuáles son las claves?

Sin duda, el día a día: tenemos un grupo muy unido, de mucha calidad humana y futbolística, y el cuerpo técnico trata de fomentarlo lo máximo posible. Por otro lado, la gente de Meicende me ha acogido muy bien.

Venía de una temporada con tres equipos: Arteixo, Portazgo y Dubra. ¿Cómo se dieron esos cambios?

En verano tuve la oportunidad de subir al primer equipo del Arteixo y la pretemporada a nivel futbolístico se me dio bien; sin embargo, viví alguna situación habitual para los más jóvenes en fútbol de alto nivel que me hizo ver la cara menos bonita del fútbol. Fue una etapa de muchas emociones y tras varias semanas algo mal a nivel anímico e ir convocado la primera jornada, creí que lo mejor era echarme a un lado y volver al club en el que había jugado de pequeño, que es el Portazgo. El poco tiempo que estuve allí fue suficiente para recuperar la sonrisa en mi vida normal y el cuerpo me pidió volver a competir al nivel más alto posible. Ahí fue cuando salió la opción de Dubra, pues volver a Arteixo no era posible, ya que tenía que esperar 6 meses. La etapa en Val do Dubra fue dura; siendo honesto, estuve lejos de mi mejor nivel y sufrimos para permanecer, creo que teníamos mejores jugadores de lo que se demostró en el campo. Diría que fue un gran aprendizaje, me ha permitido madurar y ha servido de base para el paso adelante que he dado este año.

¿Qué valoración hace del partido ante el Meirás?

Creo que se notó que nos jugábamos mucho más que ellos. A pesar de haber cierto desorden en determinadas fases, logramos dominar el partido y dejarlo encarrilado en la primera parte con un 3-0.

Imagino que nada más terminar el partido se enteraron de que volvían a ser líderes con el empate del Carral.

Dio la casualidad de que, aunque ambos partidos empezaban a la vez, el nuestro acabó antes, por lo que vimos el final del Oza - Carral por videollamada en el vestuario. Fue un momento muy bonito y de gran unión grupal.

"Nos veo totalmente capacitados"

Ahora dependen de sí mismos. ¿Ve al equipo con capacidad para sacar más puntos que Carral y Mugardos?

Sin duda. Aunque sé lo caprichoso que es el fútbol, nos veo totalmente capacitados. Nunca se sabe lo que puede pasar, pero en cuanto a lo que depende de nosotros, que es darlo todo, no tengo ninguna duda de que lo haremos. A partir de ahí hay muchos factores que no se pueden controlar y eso es lo bonito también.

El calendario es difícil. ¿Qué me dice de los rivales?

Son buenos equipos y van a ser seguro partidos competidos con un gran ambiente en las gradas; tengo muchas ganas.

¿Qué tipo de jugador es?

Pienso que destaco por tener mucho recorrido, buen entendimiento del juego y repetir esfuerzos. Además, he ganado velocidad estos años y en general considero que me he vuelto un jugador completo, con gran capacidad de adaptación a diferentes roles dentro del campo.

¿Cuál es su mejor recuerdo hasta ahora en el fútbol?

Los seis meses que viví en el Arteixo siendo juvenil. Practicamos un gran fútbol y gracias a Juny y Javi (entrenadores) y Juan Riveiro (técnico del sénior) mejoré muchísimo como jugador. Me dieron mucha confianza y subía prácticamente todas las semanas a entrenar con el primer equipo. Si tuviese que concretar, diría que el mejor momento fue el partido de vuelta de semifinales del playoff de ascenso a Liga Nacional Juvenil en O Monte contra el San Tirso. Fue un día inolvidable, hicimos todos un partidazo y pasamos a la final con doblete de mi actual compañero Hugo Prieto cuando la mayor parte de la gente nos daba por eliminados.

¿Qué jugador de su Liga no puede faltar en esta sección?

Voy a barrer para casa: Nacho Sánchez, central de nuestro equipo, que ha sido un refuerzo clave esta temporada. Además de aportarnos mucha experiencia y seguridad en el campo, es una gran persona y un pilar fundamental en el vestuario.