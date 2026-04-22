Las semifinales de la Copa Coruña ya tienen campo, fecha y hora

El Sporting Coruñés, durante un partido de Liga en la Ciudad Deportiva de A Torre QUINTANA

Solo quedan vivos cuatro equipos en la LXXXIII edición de la Copa de A Coruña y las semifinales ya tienen campo, fecha y hora. Ambos partidos se disputarán la próxima semana en días diferentes: el Sporting Coruñés-San Tirso tendrá lugar el miércoles 29 (Torre 1, 21.00 horas) y el Club do Mar-Paiosaco queda para el jueves 30 (Municipal de A Laracha, 20.30).

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El Sporting Coruñés, inmerso en la lucha por la permanencia en el grupo 1 de Primera Futgal, buscará hacer su debut en una final de este torneo. El encuentro tendrá lugar en el campo principal de la Ciudad Deportiva de A Torre, el lugar en el que se siente como en casa y donde espera contar con apoyo para afrontar un gran reto. Enfrente tendrá al San Tirso, cuarto clasificado del grupo 1 de Preferente Futgal y tres veces campeón (1981, 2019 y 2024).

En el camino hacia la penúltima ronda, el Sporting Coruñés venció a Sporting Burgo (2-4), Ural Español (2-2 y 4-3 en penaltis), Visantoña (0-2) y Almeiras (3-3 y 3-4 en penaltis). El San Tirso eliminó a Galicia Gaiteira (0-16), Marte (0-5), Vizoño (1-1 y 1-4 en penaltis) y Betanzos (1-0).

El miércoles 29 era la fecha prevista para las semifinales en las bases de la competición, pero la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) se muestra flexible ante los cambios siempre y cuando ambos equipos estén de acuerdo. Y a ello se han acogido Club do Mar y Paiosaco para modificar la fecha de su semifinal, que pasa a víspera de festivo.

Se espera una gran afluencia de público para un derbi de A Laracha que, como en la otra eliminatoria, mide a un equipo de Primera Futgal con otro de Preferente, la categoría superior. El Club do Mar de Caión —subcampeón en 2016 y 2022— ocupa la segunda posición en el grupo 2 de Primera y pelea por el ascenso; mientras que el Paiosaco —campeón en 1973, 1984, 2017 y 2018— marcha octavo y no se juega ya prácticamente nada en la competición doméstica.

Para alcanzar esta ronda, el Club do Mar se impuso a Unión Sportiva (0-10), Liceo de Monelos (3-6), Sporting Cambre (3-0) y Portazgo (0-2). Por su parte, el Paiosaco dejó por el camino a Bergantiños B (0-1), Pastoriza (0-7), Once Caballeros (2-4) y Orillamar (0-1).