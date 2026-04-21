Cien años de Galicia Gaiteira

“Si naciera cuatro veces y viviera toda mi vida, no llegaría a los años que tiene el club. A veces es hasta abrumador pensarlo”. Lo dice Carlos Couceiro (A Coruña, 2002), licenciado en Ciencias Económicas y presidente del Galicia Gaiteira, una entidad que el pasado 19 de abril alcanzó su centenario y que este sábado lo celebrará en su sede.

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Aunque todavía no ha soplado las 24 velas, denota conocimiento e ilusión y es el mejor embajador posible para hablar de un histórico que vivió mejores épocas, pero que cumple los 100 años en buen estado de salud. “El club pasó de tener una base sólida y estructura a quedarse sin equipos. En la temporada 2020-21 no tenía ninguno en competición. Se intentó y logró que no muriera, pero tampoco había un proyecto de crecimiento, y con 21 años dijimos: ‘Nos gusta el club, tenemos tiempo y ganas… vamos a sacarlo adelante’”, explica Couceiro, que cuenta con Gustavo Rejano —entrenador en la primera temporada de su mandato— como socio.

Ambos son conscientes de que tienen un legado que guardar. “Cuando te pones a ver a toda la gente que ha pasado por el club —niños, padres, generaciones enteras—, te das cuenta de que tú eres el responsable de que toda esa historia no caiga en el olvido. La persona que estaba (Suso Iglesias) al frente se quedó sola e intentó que el club no muriera, pero nosotros vimos que, si queríamos que esto siguiera, teníamos que dar un paso adelante, aunque fuera un poco a la locura”, rememora el presidente.

Y a partir de ahí, fue momento de poner en marcha un plan a largo plazo que todavía se encuentra en su fase inicial, pues esperan volver a presentarse a las elecciones una vez termine su mandato de cuatro años. “Partimos prácticamente de cero, con problemas económicos y sin equipos. Los primeros años fueron de apretarse el cinturón, aprender cómo funciona todo y crear una estructura. Ahora tenemos cuatro equipos, el club está prácticamente sin deudas y podemos mirar al futuro con cierta tranquilidad”, celebra Couceiro.

“Hicimos primero un año de transición para aprender con el presidente anterior, porque llegas y no sabes cómo funciona nada, y a partir de ahí nos centramos en empezar a solucionar problemas poco a poco y construir algo con base”, añade.

En estos momentos, el Galicia Gaiteira cuenta con un sénior masculino en Tercera Futgal, un equipo de veteranos en Tercera Autonómica, un sénior de fútbol sala y un conjunto cadete de fútbol sala que ha sido el más exitoso. Actualmente disputa la Preferente, pero se trata de una generación que, en edad Infantil, rozó una gesta. “Son muy buenos. Hace dos años llegaron a semifinales de la Copa de España y perdieron en penaltis. De haber ganado, se habrían enfrentado al Barça”, presume el presidente.

Este equipo sirve para ejemplificar la filosofía del Galicia Gaiteira actual. “Yo quiero que los niños recuerden el club con el mismo cariño con el que yo recuerdo mi etapa como jugador desde la base al primer equipo, que sientan que está para ellos y que hay un ambiente familiar, independientemente de los resultados. Un club de fútbol tiene que ser algo más que juntar a diez o doce niños para jugar. Tiene que ser una institución que esté pendiente de las familias, como se hacía antes. No queríamos priorizar la cantidad, sino la calidad, y que los niños no lo vean como un sitio de paso”, reflexiona.

La historia del club

Exjugadores de renombre como Pedro Mosquera, Carlos Pita o Iago Iglesias pasaron por la cantera de un Gaiteira que vivió su época gloriosa entre finales de los años sesenta y principios de los setenta. “Fue cuando ganamos tres ligas de Primera y dos Copas de A Coruña, además de un Campeonato Gallego. También me gusta recalcar que en aquel momento se creó un equipo femenino, el segundo de la ciudad tras el Karbo. Y tras ello, en 1986 ganamos en Riazor nuestra tercera y última Copa”, resume el directivo, que explica que el club nace como Galicia Sporting, pero se reconstituye una vez pasada la Guerra Civil bajo la denominación actual de Galicia Gaiteira.

Los títulos fueron conquistados por un equipo sénior que esta temporada ocupa la duodécima posición en el grupo 1 de Tercera Futgal. Pese a que los resultados han mejorado en las últimas jornadas, no han podido sostener la línea de crecimiento que llevaban en esta nueva etapa del club. “La temporada empezó con un chasco, indudablemente, porque el equipo tenía muy buena pinta, pero se juntaron circunstancias y hubo momentos en los que nada salía bien. Aun así, creemos que no es nuestro sitio y el objetivo es competir mejor el año que viene, sin meter una presión excesiva”, enfatiza Couceiro.

Y con respecto al futuro, tiene claras las líneas a seguir: “Queremos que se vea un crecimiento: volver a crear equipos para todas las categorías de base, tanto en fútbol 11 como en fútbol sala y, a medio plazo, apostar nuevamente por el fútbol femenino. Y buscamos que la gente que venga quiera quedarse, porque eso es lo que diferencia el éxito del fracaso en un proyecto deportivo. Vamos a intentar crear, con trabajo y humildad, esa familia que creo que debe ser un club de fútbol modesto”.