Carreira se asienta en el Montañeros

David Carreira, en el Montañeros-Arosa del pasado mes de marzo QUINTANA

David Carreira (Sada, 2005) llegó al Montañeros con la vitola de refuerzo estrella al proceder del Fabril y haber disputado el curso pasado la Segunda RFEF. Pero lo cierto es que la temporada no ha sido fácil para el centrocampista, ahora sí por fin asentado en el once titular del equipo.

Los de Elviña vienen de empatar ante el Compostela en un partido que significó el estreno goleador del dorsal ‘12’, quien afronta las tres últimas jornadas con ambición: “Si hacemos nueve de nueve, nos metemos en el playoff”.

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El Montañeros acumula 44 puntos tras su igualada en el Verónica Boquete ante el Compostela. Un resultado que deja sentimientos encontrados a Carreira. “Ir al campo del líder siempre es difícil y el empate a priori no está mal. Pero después de ponernos dos veces por delante en el marcador, te queda un sabor agridulce. Quizá a principio de temporada no estaría mal, pero ahora una victoria nos habría dejado a las puertas del playoff. Aunque aún estamos con opciones”, enfatiza el centrocampista.

No era ni mucho menos un novato en el campo del Compos, pero siempre es plato de buen gusto pisar un campo de esas características. “Ya había jugado el año pasado ahí, tanto en pretemporada como en Liga, pero obviamente ves que es un estadio muy por encima de la categoría. Tanto por la afición, que aprieta más que otras, como por la dimensión del recinto. Sí que es cierto que mientras juegas no te enteras mucho de lo que pasa a tu alrededor; estuve centrado y me encontré bien”, apunta.

Ya no hay ningún temor de descenso para el Montañeros, matemáticamente equipo de Tercera RFEF —como mínimo— la próxima temporada: "Hemos cumplido de sobra las expectativas para un recién ascendido. Por nivel de juego estamos donde nos merecemos y creo que con el paso de las jornadas el equipo ha ido mostrando más soltura, lo que nos ha permitido competir ante todos los rivales contra los que hemos jugado”.

Carreira entiende que merecieron más en partidos como el del Alondras o el del Arosa, lo que los tendría mejor posicionados en la lucha por el playoff, pero prefiere mirar hacia lo que queda. Están a tres puntos y no han dicho su última palabra. “Desde que quedaban diez jornadas, hablamos que, aunque la permanencia estaba encaminada, debíamos ser ambiciosos. Ahora quedan tres y vamos a ir a por todas. Creo que es posible hacer nueve puntos de nueve; ya lo logramos hace poco. Obviamente va a ser complicado, porque Barco y Boiro se juegan lo mismo que nosotros y el Cambados la permanencia, pero se puede sacar”, asegura.

Con Arteixo (51), Villalbés (49) y Estradense (47) todavía al alcance, el Monta, noveno, debe adelantar también a Boiro, Somozas y Barco. “Yo creo que con nueve de nueve estamos más que dentro. Además, también jugamos contra rivales directos... Lo tendrían que hacer muy bien todos para que no sirviera”, reflexiona con optimismo.

Estadísticas

Tras firmar su contrato el pasado mes de septiembre, dispuso de cinco titularidades las seis primeras veces que entró en la lista. Tras ello vivió un duro invierno, con apenas 113 minutos en once partidos, pero desde que regresó al once en la 19ª jornada ante el Silva no ha vuelto a salir.

“Llegué a final de mercado con muchas ganas y empecé bien, aunque quizá no tan acoplado al sistema como la mayoría de mis compañeros. Se complicó todo tras un partido que perdimos y a partir de ahí fue más difícil. Ahora, en la segunda vuelta, retomé porque creo que también empecé a entender un poco más lo que me pedía el entrenador. Y mi juego fue evolucionando junto con el del equipo. Creo que ahora estoy a mucho mejor nivel”, celebra el sadense.

La mayoría de los jugadores del Montañeros coinciden en que no es sencillo adaptarse al estilo de juego que propone el técnico Jairo Arias, algo en lo que profundiza Carreira: “Cuesta decir un porqué en particular. En mi caso diría que siempre había sido un pivote un poco más posicional en el 4-3-3, ya desde las categorías inferiores. Y aquí jugamos con doble pivote y un centro del campo en cuadrado. Me pedía mucho más recorrido de movilidades, ganar más alturas de lo que estaba acostumbrado. Creo que ahí sufrí un poco. Ahora me he ido adaptando a eso, sobre todo. Y obviamente la exigencia de los entrenamientos, pese a ser Tercera RFEF, creo que está muy por encima de la media”.

A veces una salida se convierte en una oportunidad y la marcha de Unai al Compostela en el mercado invernal ayudó a Carreira a recuperar la confianza. “Obviamente, también influyeron ciertos movimientos de mercado, no voy a mentir. Pero creo que he sabido responder a lo que pedían Jairo y el equipo. Creo que lo he hecho con creces”, subraya.

Sobre su excompañero en el centro del campo, reconoce su nivel y la calidad que exhibió en la acción del 1-1 el pasado domingo, donde elevó el balón en el área con un sutil toque para terminar asistiendo a Crespo. “Unai entendía muy bien lo que le pedía Jairo y es un gran jugador. La verdad es que hizo un jugadón; pensábamos que era fuera de juego, pero viendo la repetición, su compañero estaba habilitado”, reconoce.

Futuro

Pese a que el conocido portal Transfermarkt recoge que tiene contrato con el Deportivo hasta 2027, Carreira aclara su situación. “La temporada (2026-27) es opcional por mutuo acuerdo o también por objetivos, pero solo se aplicaba al disputar cierto número de partidos en el Fabril. Entonces ahora mismo estoy centrado en acabar la temporada de la mejor manera posible, tanto a nivel personal como colectivo, y luego ya se verá qué pasa en verano”, explica.

El mediocentro aprovecha para felicitar a sus excompañeros por el reciente ascenso a Primera RFEF. “Ha sido más que merecido. Ya el año pasado, que nos metimos en el playoff, se veía que las cosas estaban muy bien hechas y muy trabajadas por parte del cuerpo técnico. La sensación que se ve desde fuera de que son una piña es real; ya lo éramos las últimas temporadas. Así que enhorabuena y que disfruten”, cierra.